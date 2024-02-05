Vowles: "New York'da yeni renk düzenini tanıtmak önemli bir dönüm noktası"

2023'ün son yarışında takımlar şampiyonasında yedinciliği elde eden Williams, bu yıl daha iyi bir şekilde hazırlandıklarını iddia ediyor.

Takım patronu Vowles, FW46 aylardır ekibin odak noktasını oluşturduğunu ve Grove'daki herkesin 2024 aracımızı ortaya çıkarmak için büyük bir çaba sarf ettiğini söylüyor.

Vowles, "Geçen sezonki ivmeyi devam ettirmeye çalışırken, Alex ve Logan'dan oluşan ve gelecekteki gelişimimize yardımcı olurken sürekli olarak puan mücadelesi verebilecek bir sürücü kadrosuna sahibiz."

"Bir yıl önce Williams Racing'e katıldığımdan bu yana, bu ekibin bir dizi zorluğun üstesinden gelmek için bir araya geldiğini ve Markalar Şampiyonasında yedinci olduğunu gördüm. Bu da dahil olan herkes için çok şey ifade ediyordu. Ayrıca tüm dünyaya ileriye dönük temeller inşa ettiğimizi gösterdik."

Yeni sponsorları sayesinde aldıkları maddi desteğe de değinen Vowles, takımın altyapı geliştirmeleriyle beraber daha ileri gitmeyi hedeflediklerini de söylüyor.

Vowles, "Altyapımızı geliştirerek, çalışanlarımıza yatırım yaparak ve Komatsu gibi harika yeni ortakları çekerek ekibi hem pistte hem de pist dışında güçlendirmeye devam edeceğiz."

"Elbette birlikte çıktığımız bu yolculukta daha kat etmemiz gereken uzun bir yol var. Ama taraftarlarımızın, ortaklarımızın ve Grove HQ'daki herkesin bu ikonik takım için yeni bir tarih yaratmak için hep birlikte çabaladığını biliyorum."

"Bu zaman alacak, ancak herkesin desteği önümüzdeki yıllarda bizi başarıya götürecektir. Bu sezonun bize neler getireceğini görmek için sabırsızlanıyorum."