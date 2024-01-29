Resmi: Tim Goss ve Alan Permane, Visa Cash App RB'ye katılıyor!

Geçtiğimiz hafta yeni kimliğini duyuran Visa Cash App RB F1 Takımı, 2024 sezonu öncesinde ve sezon boyunca son derece deneyimli üç üst düzey teknik ve pist personelinin takıma katılacağını duyurarak ekibini pist üzerinde güçlendirmek için hızla harekete geçti.

Tim Goss yeni teknik direktörlük görevini üstlenecek ve takım direktörüne bağlı olarak çalışacak. Son olarak sporun yönetim organı FIA'da teknik direktör olarak görev yapan Tim, ekim ayında VCARB ile F1 rekabetinin ön saflarına geri dönecek.

McLaren'de geçirdiği 28 yıllık deneyimi de beraberinde getiren Goss, burada yarış mühendisi yardımcılığından Araç Performans Başkanı, Baş Mühendis, Mühendislik Direktörü ve 2013 yılında Teknik Direktörlüğe yükseldi. Bu süre zarfında Senna, Hakkinen ve Hamilton ile beş şampiyonluk elde edilmesine yardımcı oldu. 2021'de FIA'nın Tek Koltuklu Teknik Grubuna katıldı, 2023'te Federasyonun Teknik Direktörü oldu ve bu yılın Ocak ayına kadar bu görevi sürdürdü.

Goss, "Yeni rekabet döneminin başlangıcında Visa Cash App RB'ye katılmaktan mutluluk duyuyorum."

"Bu, halihazırda büyük bir gurur ve mirasa sahip bir ekip; takım patronu Laurent Mekies ve Teknik Direktör Jody Egginton ile birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum. Önümüzde heyecan verici bir mücadele var ancak ekibin bu mücadeleyi göğüsleyebilecek donanıma sahip olduğunu düşünüyorum." dedi.

Guillaume Cattelani takıma teknik direktör yardımcısı olarak katılıyor. Cettelani, teknik direktör Jody Egginton'a rapor verecek.

Lotus, McLaren ve son olarak Red Bull Technology'de 15 yılı aşkın F1 deneyimine sahip olan Guillaume; aerodinami, araç performansı ve teknoloji konularına odaklanacak, araç performans hedeflerini belirleyecek ve bu hedeflere ulaşmak için liderlik sağlayacak.

Guillaume, "Visa Cash App RB ekibini rekabette bir sonraki seviyeye taşımak için bu fırsata sahip olmak harika."

"Jody ve teknik ekibin diğer tüm üyeleriyle birlikte çalışarak takımı ileriye taşıyacak ve bizi gridde ön sıralara taşıyacak araçlar yaratmak için sabırsızlanıyorum." dedi.

Fotoğraf: Michael Potts / Motorsport Images Laurent Mekies, Yarış Direktörü, Scuderia Ferrari

Son olarak, geçen ay açıklandığı üzere, saygın F1 mühendisi Alan Permane yarış direktörlüğü görevini üstlenecek ve Laurent Mekies'e rapor verecek.

Yarış pistindeki tüm mühendislik operasyonlarından sorumlu olan Permane, takıma F1'de geniş deneyime sahip olarak geliyor.

Permane, 34 yılı aşkın bir süredir sırasıyla Benetton, Renault, Lotus, Renault ve Alpine olarak bilinen takım için çalışmış ve yarış mühendisliğinden Sportif Direktörlüğe yükselerek 2012'den 2023'ün sonlarına kadar bu görevi sürdürmüştü.

Alan, "Birkaç aylık aradan sonra Visa Cash App RB ekibiyle tekrar yarışlara dönmek harika."

"Bu ekipteki insanların ne kadar profesyonel, azimli ve rekabetçi olduğunu uzun deneyimlerimden biliyorum ve bu ruhun gelecekte ekibi nereye götürebileceğini görmek için sabırsızlanıyorum." dedi.

Visa Cash App RB CEO'su Peter Bayer işe alımlar ilgili olarak şunları söyledi: "Bu işe alımlar VCARB için güçlü bir adımı temsil ediyor."

"Guillaume ve Alan'ın gelişi araçlarımızın tasarımı ve geliştirilmesi ile pistteki performans kapasitemizi artıracak. Ekim ayında Tim'in gelişiyle birlikte yolculuğumuzun bir sonraki aşamasına geçecek ve takımın uzun vadeli başarısını sağlayacak bir yapının temel unsurlarını devreye sokmuş olacağız."

2024 itibariyle Franz Tost'un yerini alarak Visa Cash App RB takım patronu olacak olan Laurent Mekies de bu işe alımlardan dolayı oldukça memnun olduğunu dile getirdi.

Mekies, "Tim, Guillaume ve Alan'ın katılımı takıma büyük bir deneyim katıyor, takımı F1'de bir sonraki seviyeye taşımaya yardımcı olacaklarından hiç şüphem yok. Onları bünyemize katmak kapasitemizi artıracak ve Visa Cash App RB'de hem fabrikada hem de pistte en yüksek teknik standartları karşılamamıza yardımcı olacaktır." yorumunu yaptı.