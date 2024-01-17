Stella: "Şu ana kadarki 2024 hazırlıkları nispeten sorunsuz geçti"

McLaren 2023 sezonunun son bölümünü en formda takımlardan biri olarak noktaladıktan sonra 2024 sezonuna 2023 sezonun başındaki gibi geride girmek istemiyor.

2023 yılındaki geri dönüşte büyük oranda pay sahibi olan takım patronu Andrea Stella, 2024 için işleri sıkı tutmuş gibi görünüyor. Yeni tesislerin de kendilerine yardımcı olduğunu söyleyen takım patronu, gelişim eğrisinde de bir durgunluk görmediklerini de vurguladı.

Motorsport.com'a verdiği özel röportajda 2024 hazırlıklarının ne durumda olduğu sorulduğunda Stella, “Doğru, şu ana kadarki hazırlıkların nispeten sorunsuz geçtiğini söyleyebilirim. Sorunsuz, Formula 1 anlamında, yani her şeyi son dakikaya kadar zorlamak anlamında, ancak şu ana kadar plana uygun ilerlediğimizi de söyleyebilirim.”

“Aynı zamanda ilginçti. Çünkü 2023'te teslim ettiğimiz yeni altyapıyı entegre ediyorduk. Bu nedenle MCL38 aslında eylül ayından itibaren tamamen MTC[McLaren Team Center] rüzgar tünelinde geliştirildi.”

“Simülatör açısından yeni simülatörde geliştirildi. Kompozit ve metalik parçalar teslim ettiğimiz yeni üretim altyapısı ve tesislerinde üretiliyor. Dolayısıyla 2024 sezonuna girerken bu bizim için gerçekten heyecan verici bir unsur.”

“Ayrıca, kaynakların entegrasyonundan bahsettiğimizde, 2 Ocak itibariyle Rob Marshall ve David Sanchez işe başladı, bu nedenle projeye bakmaya başladılar, çalışma şeklimize bakmaya başladılar. İnsanları yeni tanıyorlar. Bunun 2024 sezonuna bazı katkılar olacağını umuyorum."

"Umarım tüm bu bileşenlerin ekibimizi daha rekabetçi hale getirmeye ve geçen yılkinden daha iyi bir otomobil sunmaya katılmasını sağlayacağız.” dedi.

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images Andrea Stella, Team Principal, McLaren

Stella, Marshall ve Sanchez’in tecrübeleri sayesinde takıma getirilerinin oldukça fazla olduğunu söyleyen Stella, kendi bilgi birikimleriyle uyuşan bir felsefeye sahip olmalarının kendilerini de rahatlattığını söyledi.

Stella, “Dolayısıyla, teknik ekibin organizasyonu açısından, aslında zaten var olan rolleri dolduruyorlar. Yapı hakkında düşünüyorlar."

"Yapı her zaman bu üç teknik direktörden oluşuyordu; biri aerodinamik üzerine çalışan Peter Prodromou, diğeri konsept üzerine çalışan David Sanchez ve daha sonra aero, performans ve konseptte üretilen tüm fikirleri otomobilin parçaları haline getiren mühendislik ve tasarım.”

“Oluşturmak istediğimiz yapı buydu, vizyon buydu. Şimdi David ve Rob'un başlamasıyla birlikte tüm pozisyonları doldurduk."

"Kesinlikle ilk iki haftada gördüğümüz şey, oldukça fazla bilgi birikimiyle geldikleri, bu tabii ki sürpriz değil. Harika ekiplerin, harika projelerin parçası oldular ve bu bilgi birikimi, iyi olan şu ki, bu bilgi birikiminin bizim bildiklerimizle, bilgi birikimimizle bütünleştiğini görüyoruz."

"Yani 'işleri bu şekilde yapmalıyız, bu sizin yaptığınızın tam tersi, ama işleri bu şekilde yapabiliriz, bu da sizin yaptığınıza biraz katkıda bulunur' gibi bir şey değil. Bu bir bakıma oldukça ferahlatıcıydı. Ayrıca onların kişisel yaklaşımlarını takdir etme imkanımız oldu ki bence bu da insanları büyüleyici teknik sohbetlere dahil etti. Yani ivmeyi, enerjiyi, fikirleri ve organizasyondaki akışı görüyoruz." dedi.

Stella, iyi bir 2024 otomobiline sahip olmanın iyi bir 2025 otomobilinede anahtarı olduğunu ve bunu bilerek çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

"Şu anda sadece McLaren'de değil, kesinlikle diğer takımlarda da 2024 aracımızı 2025'e nasıl dönüştüreceğimizin temelini şimdiden attığımızı ve tamamen yeni teknik düzenlemeler içeren bir 2026'yı düşünmemiz gerekiyor."

"Dolayısıyla yapmamız gereken ve yapmamız gereken o kadar çok iş var ki, şu anda kendi teknik alanlarına liderlik eden bu yüksek kalibreli kişilere sahip olmak çok önemli. Çünkü bu, bu üç büyük projeye Formula 1'in zirvesinde rekabet etmek için gereken beygir gücüyle yaklaşma kapasitesine, yeteneğine ve yetkinliğine sahip olduğumuz anlamına geliyor.” dedi.