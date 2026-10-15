Formula 1

Resmi: Camara, 2027'de Haas'ta Ocon'un yerini alacak

Rafael Camara, 2027 sezonunda Haas ile Formula 1'e adım atacak.

Zeynep Taş

Düzenlendi: 15 Eki 2026 14:02

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Pole sitter Rafael Camara, Trident

Fotoğraf: Formula Motorsport Ltd

Rafael Camara, 2026 sezonunun sonunda Haas'tan ayrılacak olan Esteban Ocon'un yerini alacak.

Camara, destek serilerindeki yükselişini etkileyici şampiyonluklarla pekiştirdi: 2024'te Formula Regional Avrupa Şampiyonası'nı, 2025'te ise Formula 3 şampiyonluğunu kazandı.

Invicta adına mücadele eden Camara, mevcut durumda Nikola Tsolov'un 7 puan önünde F2 şampiyonasının zirvesinde yer alıyor. Şampiyonluğa ulaşması halinde Brezilyalı sürücü, Formula Regional Avrupa, Formula 3 ve Formula 2 şampiyonluklarını art arda üç sezonda kazanan tek isim olacak.

Çok yıllık bir sözleşmeye imza atan Camara, Haas'a katılmasıyla ilgili şunları söyledi: "TGR Haas F1 Takımı'na Formula 1 sürücüsü olarak katılacağım için çok mutluyum. Kariyerimde önemli bir adım atıyorum ve bana duydukları güven için Gene Haas ile Ayao Komatsu'ya teşekkür etmek istiyorum."

"Ayrıca yıllar boyunca gelişimime katkıda bulunan ve beni destekleyen Scuderia Ferrari Sürücü Akademisi'ne, bu yolculuk boyunca her zaman yanımda olan aileme de minnettarım."

"Şimdi odağım, bu yeni mücadeleye mümkün olan en iyi şekilde hazırlanmak. Öğrenecek çok şey var. Takımla yakın çalışmayı, aracı tanımayı ve bir sürücü olarak gelişimimi sürdürmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."

Esteban Ocon, Haas F1 Team

Fotoğraf: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Haas takım patronu Ayao Komatsu ise Camara'nın transferi hakkında şunları söyledi: "Rafael Camara gibi genç ve olağanüstü yetenekli bir sürücüyle sözleşme imzaladığımız için gerçekten heyecanlıyım."

"Destek serilerinde elde ettiği başarıları anlatmama gerek yok; ortaya koyduğu performans son derece etkileyiciydi. Formula 2'deki çaylak sezonunda, özellikle Monako ve Montreal'deki sıralama turları gibi son derece zorlu anlarda gösterdiği hız, Rafael'in sahip olduğu potansiyeli açıkça ortaya koyuyor."

"Portekiz'deki TPC programımız kapsamında aracımızı kullandığında, aracı tanımak için çok fazla zamanı olmamasına rağmen kendisini son derece iyi idare edebildiğini gösterdi. Bize yalnızca ham hızını değil, çok daha fazlasını kanıtladı."

"Rafael, kendisinden en iyi verimi alabileceği bir ortam oluşturmayı başardı. Bu gerçekten etkileyiciydi ve tamamladığı turlar kesinlikle özeldi."

"Bu fırsat hepimizi heyecanlandırıyor. TGR Haas F1 Takımı olarak bu yeteneği geliştirmeye ve kendisini gösterebileceği bir ortam sunmaya kararlıyız."

"Kendini rahat ve desteklenmiş hissedeceği, yeteneklerini en üst düzeyde sergileyebileceği bir ortam oluşturmak istiyoruz."

Ayao Komatsu, Haas F1 Team

Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

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