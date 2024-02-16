Perez, Ferrari'ye geçişin Mercedes-Hamilton ilişkisini nasıl etkileyeceğini merak ediyor

2024 sezonunun ardından Lewis Hamilton, Mercedes ile olan ilişkisini sonlandıracak ve Ferrari'ye geçecek.

Bu karar daha sezon başında açıklandığı için, Mercedes-Hamilton arasındaki bilgi akışının ya da ilişkinin ne yönde gelişeceği bilinmiyor.

Hamilton'ın Ferrari'ye geçişi hakkında ne düşündüğü sorusuna Perez, "Gerçekten ilginç!"

"Bence yaşananları dışarıdan izlemek ilginç olacak."

"Takım değiştiren bir sürücüye sahip olacaklar ve hepimiz takımların bilgi paylaşımı konusunda ne kadar kıskanç olduğunu biliyoruz."

"Sonuçta Lewis orada uzun yıllar geçirdi ve başka bir takıma geçerken çok fazla bilgi götürecek."

"Yani evet, dışarıdan seyredilmesi gereken ilginç şeyler göreceğiz." dedi.

Bu hamleyle 2025 sürücü pazar da erken açılmış oldu.

Sürücüler için dikkat dağıtıcı olup olmadığı sorusuna Perez, "Evet, eminim ki sürücülerin çoğu bu konunun sezon başında çözülmesini isteyecektir."

"Fakat bu sadece kişisel yaklaşımlarla ilgili. Şahsen sadece harika bir yıl geçirmeye odaklanıyorum, gerisi her zaman kendiliğinden halloluyor."

"Performansınız yolunda gittiği sürece gerisi her zaman geliyor."

"O yüzden bu konuda gerçekten endişeli değilim. Bu benim F1'deki 14. sezonum."

"Bu yüzden benim için asıl hedef pistte başarılı olmak." cevabını verdi.