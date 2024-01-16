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McLaren, 2024 aracındaki gelişme grafiğinde henüz 'azalma' görmemiş

Kendine güvenen McLaren ekibi, bu kış 2024 Formula 1 aracında kaydettiği ilerleme hızında henüz 'getirilerin azaldığını' görmediğini söylüyor.

Editör Burak Yasul
Yayın tarihi
Oscar Piastri, McLaren MCL60

Önümüzdeki ay MCL38'in resmi lansmanı için fabrikasında hazırlıklar devam ederken, McLaren bu akşamı aracının yeni renk düzenini tanıttı. 

McLaren'in geçen yıl sezona son sıralarda başladıktan sonra Red Bull'un en büyük rakibi olarak sezonu tamamlamasının ardından kaydettiği etkileyici geri dönüşün ardından, bu sezon da ilerleme hızını sürdürüp sürdüremeyeceği herkes tarafından merak ediliyor.

Ancak takımın 2024 aracı konusundaki güven düzeyine ilişkin erken bir ipucu veren takım patronu Andrea Stella, McLaren'in geçen sezon boyunca oluşturduğu ivmenin korunduğunu açıkladı.

Motorsport.com'un McLaren'in bu kış attığı adımlarla ilgili görüşlerini sorduğunda Stella, "Şimdiye kadar, getirilerde bir azalma görmediğimizi söylemeliyim."

"Bu tabii ki aracı piste çıkardığımızda kanıtlanacaktır. Ancak rüzgar tüneli gelişimi veya CFD gelişimi söz konusu olduğunda, geçen yıl oluşturduğumuz, Avusturya ve ardından Singapur gelişimimizi gösteren eğimi koruyabileceğimizi görüyoruz. Dolayısıyla, sezon başında lansman aracının da bu noktada olmasını bekliyorum." dedi.

Stella'nın aracın gelişimine ilişkin görüşleri, McLaren'in geçen yıl içinde bulunduğu ve lansman aracının yeterince iyi olmadığını açıkça kabul ettiği durumdan çok farklı bir pozisyonda oldukları görülebiliyor.

Stella, "Aero verimliliği, yere basma kuvveti, sürtünme söz konusu olduğunda, bunlar sonuç olarak sayılardır. Dolayısıyla bunları oldukça iyi takip edebilirsiniz."

"Geçen yıl bir duraklama dönemi yaşadığımızı gördük ve gelişim açısından bu ivmeyi geri kazanabilmemiz için kavramsal bir bakış açısıyla yönümüzü değiştirmemiz gerekiyordu."

"Bu yıl, gelişimde ve gelişim eğrisinde bu tür bir durgunluk yaşamadık. Geçen yılki otomobilde oluşturduğumuz konseptlerin, sadece paraya çevirebileceğiniz faydalı kazançlar olarak sunabileceği çok daha fazla şey olduğunu gördük. Yani bu tamamen farklı bir senaryo." dedi.

Stella, lansman özelliklerinin ötesinde, McLaren'in sezonun başlarında hazır olması gereken geliştirmeler gerçekleştirilecek daha fazla ilerlemenin kilidini açtığını da öne sürüyor.

Stella, "Arka planda, sezonda nispeten yakında getirmeyi umduğumuz diğer gelişmeler üzerinde çalışmaya başladık ve bunlar da oldukça ilginç görünüyor" dedi.

McLaren 2024 renk düzenini ilk açıklayan takım olmasına rağmen, yeni aracı için bir lansman tarihini henüz teyit etmedi.

Lando Norris, McLaren livery

Fotoğraf: McLaren

Lando Norris, McLaren livery

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