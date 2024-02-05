Key: "C44 iddialı bir araç ama ben gelmeden tamamlanmıştı"

Bugün 2024 Formula 1 Dünya Şampiyonası için yeni aracını tanıtan Sauber ya da daha doğrusu Stake F1 Takımının teknik direktörü James Key, "Yeni bir makinenin tanıtımına katılmak her zaman güzeldir. Ancak C44 projesi ben takıma gelmeden önce çoktan ilerlemişti."

Bu sözler, eski McLaren ve Toro Rosso mühendisinin durup dururken söylediği sözleri değil. Aksine, ilk kez dile getirilen sözler. Öyle ki, C44'ün istenen sonuçları vermemesi halinde bunun kendisine mal edilmesinin kesinlikle adil olmayacağının altını çiziyor.

Key sözlerini şöyle sürdürdü: "Projenin yarısında takıma katıldı. Bu nedenle harika bir iş çıkaran ekibin hakkını teslim etmeliyim. C44'ün hayata geçirilmesinin tek bir kişinin işi olmadığı açık."

Kısacası, sezon boyunca C44'e yönelik güncellemelerle etkisini gösterecek, ancak esas olarak Hinwil'e geldiğinden bu yana kendi yönetimindeki araç olan gelecek yılın C45'ine ve yeni teknik düzenlemeler kapsamında Audi adını alacak ilk araç olacak 2026 aracına odaklanacak.

C44 hakkındaki sözlerine devam eden Key, "Geçen yıla kıyasla neredeyse tamamen yeni olan bir araç, arka tarafta geçen yıla benzer bazı alanlar var. Çok sayıda mekanik değişiklik var. Bunların bazıları görünmezken bazıları da çok net görülebiliyor."

Temiz C44 Fotoğraf: Sauber F1 Team

"Ön süspansiyon tamamen yeni. Bizim boyutumuzdaki bir ekip için zor ve iddialı bir proje. Elbette aerodinamik açıdan da pek çok değişiklik var. Zira bu ana geliştirme alanı olmaya devam ediyor. Dolayısıyla, genel olarak, C44 geçen yılki araçtan çok farklı bir araç." dedi.

Key, takımın kış boyunca C44 üzerinde kaydettiği ilerleme göz önüne alındığında, geçen sezonkinden daha iyi performans gösteren bir araç beklediğini gizlemiyor.

"Hayranlarımız sadece yeni görünümden dolayı değil, aynı zamanda aracın şeklinden dolayı da yeni bir görünüm bekleyebilirler. Kış boyunca iyi bir ilerleme kaydettiğimiz için geçen yıldan daha hızlı bir otomobil bekleyebiliriz. Bu adımın ne kadar iyi olacağı rakiplerimize de bağlı. Umarım onları geride bırakmış oluruz."

"Yakın gelecekte daha fazlasını göreceğiz. Ancak herkesin ilerleme kaydetmeye hevesli olduğu çok aç bir ekip bekleyebiliriz. Sezona nasıl yaklaşmak istediğimize dair çok net bir planımız var. Zaten iyi tanıdığımız bir araç ve net bir planla piste çıkmak için kendimizi mümkün olan en iyi duruma getirmek için çok çalışıyoruz."

"Çok fazla potansiyele sahip yeni bir araç ve geçen yıl geldiğimiz noktadan ilerlemek için derin bir arzu ile kesinlikle hırslı bir takım göreceksiniz." dedi.