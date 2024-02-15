Hamilton'ın Ferrari'ye geçmesinden memnun olan Verstappen, İtalyan ekibe kapıyı kapatmıyor

Lewis Hamilton, kış aylarında yaptığı açıklama ile 2025 yılında Ferrari ile yarışacağını açıkladı ve herkesi şaşırttı.

Elbette bu haber, Red Bull kampında da büyük bir merakla karşılandı.

Bugünkü lansmanda konuşan Verstappen, Hamilton'la ilgili bir soruya şöyle yanıt verdi: "Günün sonunda birisi, özellikle çok fazla şey kazanan Lewis gibi birisi Ferrari sürmek istiyorsa, bu onun hayali ve hedefiyse bunu yapar."

"Mercedes'te ne konuştular, Ferrari tarafından ne tür sözler verildi, ufukta ne olduğunu düşünüyorlar bilmiyoruz."

"Dolayısıyla kendi açımızdan neden bu kararı verdiğine dair dürüst bir değerlendirme yapamayız."

"Fakat bu hamleden memnunsa, o zaman yapmalı, ki bana sorarsanız havalı olacak. Elbette onlar için bunun başarılı olmasını umuyorum fakat şu anda neler olacağını bilemezsiniz."

Verstappen, Hamilton'ın Ferrari'de yarışma hayali kurmasından ötürü bunun çok normal bir seçim olduğunu da ekliyor.

"Mercedes ve Ferrari ile yapılan görüşmelerin tüm ayrıntılarını bilmiyorum, bu yüzden az önce de dediğim gibi bu konuda bir fikir yürütmek zor. Ancak Ferrari için yarışmayı hayal eden birinin oraya gitmek istemesini anlayabiliyorum."

"Bence dikkat çekici olan şey kararın zamanlaması."

"Tüm takımın tüm yıl boyunca birlikte çalışmasını biraz daha zorlaştırıyor. Fakat tabii ki herkes profesyonel, o yüzden birlikte çok başarılı oldukları için bununla başa çıkabileceklerinden eminim."

"Fakat tabii ki artık bazı toplantılara katılmasına izin verilmeyecek."

Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: Red Bull Content Pool

"Bunun bize fayda getirip getirmeyeceğine bakmıyorum. Sadece kendinize odaklanmalısınız."

Zaman zaman Verstappen'in adı da Ferrari ile anılıyor.

Ferrari için yarışma hayali kurup kurmadığı sorusuna Verstappen, "Saygısız ya da başka bir şey gibi görünmek istemem."

"Ferrari markasına büyük saygı duyuyorum ama şu anda bulunduğum yerden çok memnunum."

"İçinde bulunduğum ortamda rahatım, bu yüzden takım değişikliği yapmak şu anda istediğim bir şey değil."

"Yine de hayatımda, şimdiye kadar yaşadıklarımı da göz önüne alırsam, hiçbir zaman hiçbir şey için asla demem."

"Fakat şu anda aklımın ucundan dahi geçmiyor." cevabını verirken, gelecekte Formula 1 dışında başka şeyler yapmak istediğinin de altını çizdi.

Eğer altı ila yedi şampiyonluk alırsa başka bir takıma geçmeyi düşünüp düşünmeyeceği sorusuna ise Verstappen, "Hayır, gerek yok. Bu sporda çok şey başarmış güzel bir marka. Fakat şu anda aklım sadece bu takımda."

"Zamanımı buna harcıyorum. Diğer her şey ikinci planda." cevabını verdi.