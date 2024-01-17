McLaren, Red Bull ilgisine rağmen Norris'i takımda tutabileceğine inanıyor
Zak Brown, İngiliz pilotun rakibi Red Bull'un ilgisini çekmeye devam etmesine rağmen Lando Norris'in uzun vadeli Formula 1 geleceğini McLaren'e adamaya ikna edilebileceğinden emin.
Norris'in şu anda, 2019'da çaylak olarak F1'e girdiğinden beri yarıştığı McLaren ile 2025 sezonunun sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.
Ancak Sergio Perez'in Red Bull'da Max Verstappen'in takım arkadaşı olması konusundaki belirsizlik ve Perez'in dünya şampiyonuna karşı gösterdiği düşük tempo ve yarış performansı nedeniyle tartışılmasına neden oldu. Enerji içeceği devinin ana takımının başka bir pilot için cüretkâr bir hamle yapabileceğine dair spekülasyonlar devam ediyor. Özellikle de AlphaTauri'de Perez'in yerine geçmesi muhtemel Daniel Ricciardo ve Yuki Tsunoda terfiye layık görülmezerse.
Norris daha önce de Red Bull'un ilgisini çekmişti. 2018'de Formula 2'de yarışırken o zamanki adıyla Toro Rosso'dan teklifi almış ve Red Bull takım patronu Christian Horner, "Lando ile yıllar içinde birkaç kez konuştuk." açıklamasını yapmıştı.
Autosport/Motorsport.com kaynakları ayrıca Norris'in 2022 başında McLaren ile son sözleşmesini imzalamasının ardından bile Red Bull'un gayrı resmi ilgisinin devam ettiğini ve Verstappen ile iyi anlaşıyor olmasının anlaşma için önemli olduğunu öne sürdü.
McLaren'in Autosport/Motorsport.com da dahil olmak üzere seçkin medya mensupları için düzenlediği 2024 renk düzeni lansmanında Red Bull'un Norris ile sözleşme imzalama konusunda ne kadar ciddi olduğu sorulduğunda Brown, "İster çalışanlar, ister sürücüler, ister sponsorlar olsun, bizim işimizin onlarla ilgilenmek ve McLaren'da olmak istemelerini sağlamak olduğuna inanıyorum."
"Dolayısıyla, McLaren'ın en iyi ortam olmasını ve insanların bizimle birlikte olmak istemesini sağlamaya odaklanıyorum."
"Çünkü nihayetinde bu çeşitli insanlara yönelik dışarıdan gelen yaklaşımları kontrol edemezsiniz."
"Dolayısıyla, hayır, Lando ile aramızdaki ilişkinin güçlü kalmaya devam edeceğinden çok eminim."
"Bu yıl için çok heyecanlı olduğunu ve geçen yılın ikinci yarısında gördüklerinden çok etkilendiğini biliyorum."
"Andrea ve takımdaki herkesle çalışmayı seviyor. Bu yüzden tek yapmamız gereken ona içinde olmak istediği ortamı sağlamak."
"O zaman rakiplerine karşı kendini satmaya çalışmak yerine takımda kalacağından eminim. Bu hiçbir zaman benim tarzım olmadı." dedi.
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