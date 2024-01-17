Prime'a abone ol
Formula 1
Haberler

McLaren, Red Bull ilgisine rağmen Norris'i takımda tutabileceğine inanıyor

Zak Brown, İngiliz pilotun rakibi Red Bull'un ilgisini çekmeye devam etmesine rağmen Lando Norris'in uzun vadeli Formula 1 geleceğini McLaren'e adamaya ikna edilebileceğinden emin.

Alex Kalinauckas
Editör Alex Kalinauckas
Yayın tarihi
Drivers parade, Oscar Piastri, McLaren Lando Norris, McLaren

Norris'in şu anda, 2019'da çaylak olarak F1'e girdiğinden beri yarıştığı McLaren ile 2025 sezonunun sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.

Ancak Sergio Perez'in Red Bull'da Max Verstappen'in takım arkadaşı olması konusundaki belirsizlik ve Perez'in dünya şampiyonuna karşı gösterdiği düşük tempo ve yarış performansı nedeniyle tartışılmasına neden oldu. Enerji içeceği devinin ana takımının başka bir pilot için cüretkâr bir hamle yapabileceğine dair spekülasyonlar devam ediyor. Özellikle de AlphaTauri'de Perez'in yerine geçmesi muhtemel Daniel Ricciardo ve Yuki Tsunoda terfiye layık görülmezerse.

Norris daha önce de Red Bull'un ilgisini çekmişti. 2018'de Formula 2'de yarışırken o zamanki adıyla Toro Rosso'dan teklifi almış ve Red Bull takım patronu Christian Horner, "Lando ile yıllar içinde birkaç kez konuştuk." açıklamasını yapmıştı.

Autosport/Motorsport.com kaynakları ayrıca Norris'in 2022 başında McLaren ile son sözleşmesini imzalamasının ardından bile Red Bull'un gayrı resmi ilgisinin devam ettiğini ve Verstappen ile iyi anlaşıyor olmasının anlaşma için önemli olduğunu öne sürdü.

McLaren'in Autosport/Motorsport.com da dahil olmak üzere seçkin medya mensupları için düzenlediği 2024 renk düzeni lansmanında Red Bull'un Norris ile sözleşme imzalama konusunda ne kadar ciddi olduğu sorulduğunda Brown, "İster çalışanlar, ister sürücüler, ister sponsorlar olsun, bizim işimizin onlarla ilgilenmek ve McLaren'da olmak istemelerini sağlamak olduğuna inanıyorum."

"Dolayısıyla, McLaren'ın en iyi ortam olmasını ve insanların bizimle birlikte olmak istemesini sağlamaya odaklanıyorum."

"Çünkü nihayetinde bu çeşitli insanlara yönelik dışarıdan gelen yaklaşımları kontrol edemezsiniz."

"Dolayısıyla, hayır, Lando ile aramızdaki ilişkinin güçlü kalmaya devam edeceğinden çok eminim."

"Bu yıl için çok heyecanlı olduğunu ve geçen yılın ikinci yarısında gördüklerinden çok etkilendiğini biliyorum."

"Andrea ve takımdaki herkesle çalışmayı seviyor. Bu yüzden tek yapmamız gereken ona içinde olmak istediği ortamı sağlamak."

"O zaman rakiplerine karşı kendini satmaya çalışmak yerine takımda kalacağından eminim. Bu hiçbir zaman benim tarzım olmadı." dedi.

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Jordan'a göre Ocon ve Gasly'i zor bir sezon bekliyor
Sonraki haber 2024 F1 yarış saatleri belli oldu: Hangi yarış saat kaçta?

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Alex Kalinauckas
Daha fazlası
Alex Kalinauckas
Steiner: "Bazı patronlar F1'de yeni takım patronunun etkisini fazla büyütüyor"

Steiner: "Bazı patronlar F1'de yeni takım patronunun etkisini fazla büyütüyor"

Formula 1

Steiner: "Bazı patronlar F1'de yeni takım patronunun etkisini fazla büyütüyor" Steiner: "Bazı patronlar F1'de yeni takım patronunun etkisini fazla büyütüyor"

Gunther Steiner ile özel röportaj: Haas F1'de gerçekte neler oldu?

Gunther Steiner ile özel röportaj: Haas F1'de gerçekte neler oldu?

Formula 1

Gunther Steiner ile özel röportaj: Haas F1'de gerçekte neler oldu? Gunther Steiner ile özel röportaj: Haas F1'de gerçekte neler oldu?

Newey: "Verstappen'in zihinsel kapasitesi diğer büyük F1 pilotlarına benziyor"

Newey: "Verstappen'in zihinsel kapasitesi diğer büyük F1 pilotlarına benziyor"

Formula 1

Newey: "Verstappen'in zihinsel kapasitesi diğer büyük F1 pilotlarına benziyor" Newey: "Verstappen'in zihinsel kapasitesi diğer büyük F1 pilotlarına benziyor"

McLaren
Daha fazlası
McLaren
Stella: "Şu ana kadarki 2024 hazırlıkları nispeten sorunsuz geçti"

Stella: "Şu ana kadarki 2024 hazırlıkları nispeten sorunsuz geçti"

Formula 1

Stella: "Şu ana kadarki 2024 hazırlıkları nispeten sorunsuz geçti" Stella: "Şu ana kadarki 2024 hazırlıkları nispeten sorunsuz geçti"

McLaren Red Bull'dan gelebilecek 'tatsız sürprize' karşı temkinli

McLaren Red Bull'dan gelebilecek 'tatsız sürprize' karşı temkinli

Formula 1

McLaren Red Bull'dan gelebilecek 'tatsız sürprize' karşı temkinli McLaren Red Bull'dan gelebilecek 'tatsız sürprize' karşı temkinli

McLaren, 2024 aracındaki gelişme grafiğinde henüz 'azalma' görmemiş

McLaren, 2024 aracındaki gelişme grafiğinde henüz 'azalma' görmemiş

Formula 1

McLaren, 2024 aracındaki gelişme grafiğinde henüz 'azalma' görmemiş McLaren, 2024 aracındaki gelişme grafiğinde henüz 'azalma' görmemiş

Son Haberler

Red Bull'un simülatör pilotu Dennis: "Verstappen, 2024'ü domine edecek"

Red Bull'un simülatör pilotu Dennis: "Verstappen, 2024'ü domine edecek"

F1 Formula 1

Red Bull'un simülatör pilotu Dennis: "Verstappen, 2024'ü domine edecek" Red Bull'un simülatör pilotu Dennis: "Verstappen, 2024'ü domine edecek"

Brundle, Verstappen'in büyük pilotların karışımı olduğunu düşünüyor

Brundle, Verstappen'in büyük pilotların karışımı olduğunu düşünüyor

F1 Formula 1

Brundle, Verstappen'in büyük pilotların karışımı olduğunu düşünüyor Brundle, Verstappen'in büyük pilotların karışımı olduğunu düşünüyor

McLaren, Red Bull/AlphaTauri arasındaki ilişki nedeniyle F1'i harekete geçmeye çağırıyor

McLaren, Red Bull/AlphaTauri arasındaki ilişki nedeniyle F1'i harekete geçmeye çağırıyor

F1 Formula 1

McLaren, Red Bull/AlphaTauri arasındaki ilişki nedeniyle F1'i harekete geçmeye çağırıyor McLaren, Red Bull/AlphaTauri arasındaki ilişki nedeniyle F1'i harekete geçmeye çağırıyor

BMW, Toprak Razgatlıoğlu'nun yarışacağı yeni Dünya Superbike motosikletini tanıttı

BMW, Toprak Razgatlıoğlu'nun yarışacağı yeni Dünya Superbike motosikletini tanıttı

SBK World Superbike

BMW, Toprak Razgatlıoğlu'nun yarışacağı yeni Dünya Superbike motosikletini tanıttı BMW, Toprak Razgatlıoğlu'nun yarışacağı yeni Dünya Superbike motosikletini tanıttı

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2024 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol