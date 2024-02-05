Bravi: "Stake F1 olarak başladığımız bu dönem değişimin ilk adımı"

İsviçreli ekip, Alfa Romeo anlaşması ile 2026'da tam Audi markasına geçiş arasındaki iki yıllık boşluktan yararlanarak Stake'in tek isim sponsoru olduğu ilk sezon için fluo yeşili ve siyah bir renk düzeni seçti.

C44, 21-23 şubat tarihlerinde Bahreyn'de yapılacak resmi F1 testinden önce cuma günü Barselona'da Valtteri Bottas ve Zhou Guanyu tarafından bir çekim gününde test edilecek.

Takım temsilcisi Allesandro Alunni Bravi, iş ortağı BASF tarafından özel olarak geliştirilen yeşil renk içeren yeni görünümün, Alfa Romeo yıllarından sonra değişimi kucaklamak için bilinçli bir çabanın parçası olduğunu ve takımın Audi'nin girişine doğru inşa edildiğini söyledi.

Bravi, "Stake F1 Takımı olarak girdiğimiz bu dönemde takımımız için yeni bir kimlik oluşturuyoruz. Bu dönemi bizim için heyecan verici kılan pek çok değişiklik gördük."

"Bu ortaklık yeni bir kitleye ulaşmamıza ve hayran kitlemizi genişletmemize yardımcı olacak. Aynı zamanda iletişim şeklimizde yeni ve yenilikçi bir yaklaşıma sahip olmamızı sağlayacak."

"Diğer alanlarda da değişiklikler var. Ekip yapımızı geliştiriyoruz, personelimizi güçlendiriyoruz ve bu Hinwil'de her alanda çalışmaların devam ettiği anlamına geliyor. Bu, ekibimiz için yeni ve heyecan verici bir dönem."

Alunni Bravi, geçen yıl da takımda benzer bir iyimserlik olmasına rağmen takımın gelişmiş bir araç geliştirdiğini söyledi.

C44'ün potansiyelinin ancak rakiplerinin kaydettiği ilerlemelere bakılarak değerlendirilebileceğini kabul etti.

Bravi, "Bu yeni dönemin başında olmamız hemen daha iyi performans elde edeceğimiz anlamına gelmiyor. Ancak bu kış boyunca yaptığımız her şey bizi ileriye doğru bir adım atabileceğimiz konusunda iyimser kılıyor."

"Yeni teknik direktörümüz James Key'in yönetiminde projemizi ve aracımızı her alanda geliştirmek için çok çalıştık. Daha uç kararlar aldık ve her bir ayrıntıyı iyileştirmeye çalıştık."

Sauber C44 Fotoğraf: Sauber

"Yeni teknik grup ileriye doğru bir adım attı. Ancak aynı zamanda gerçekçiyiz. Rakiplerimiz olan diğer takımların kış boyunca neler yaptıklarını görmemiz gerekiyor."

"Geliştiğimizi biliyoruz ve bu gelişmenin daha iyi bir pozisyon için yarışmak için yeterli olup olmadığını yakında göreceğiz." dedi.

Alunni Bravi, Audi dönemine geçiş sırasında takımın tüm yönlerinin ele alındığını vurguladı.

Bravi, "Bu iki yılda takımımız, Audi takımı olacağımız 2026 yılına doğru büyük bir dönüşüm sürecinden geçecek."

"Ancak bizim odak noktamız şimdi ve burada. Ekibimizin temellerini her gün atmanın önemli olduğunu biliyoruz. Bu nedenle [CEO] Andreas Seidl'in liderliğinde organizasyonumuzun tüm alanlarını geliştirmek için çok sıkı çalışıyoruz."

Alfa Romeo olarak son sezonunda Takımlar Şampiyonasında dokuzuncu olabildi. Valtteri Bottas'ın elde ettiği iki sekizincilik takımın elde ettiği en iyi sonuçlar. Alunni Bravi, takımın bu yıl daha iyi bir performans görmeyi bekliyor.

Bravi, "Belirli hedefler hakkında konuşamayız, çünkü rakamlara bağlı kalmak her zaman zordur. Hedeflerimiz açık: aracımızın ve paketimizin performansını iyileştirmek."

"Paket derken, yarış ekibinden pistteki operasyonlara, pit stoplara ve stratejiye kadar her alanı kastediyorum."

"Bu sadece araç performansından daha fazlası ve bu adımı atmak için tüm departmanlarda kararlıyız, hedefimiz bu." dedi.