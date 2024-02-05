Bottas: "Benim beklentilerim yüksek Sauber'in de öyle olmalı"

Alfa Romeo kimliği altındaki son yılında takım hayal kırıklığı yaratan bir sezon geçirdi. Bottas'ın iki sekizincilik ve takım arkadaşı Zhou Guanyu'nun dokuzunculuktan öteye gidemediği dünya şampiyonasını ancak dokuzuncu sırada tamamlayabildi.

İsviçreli ekibin 2026'da Audi'nin katılımı öncesinde geçirdiği değişim sürecini gözlemleyen Bottas, bu yıl geçici fluo yeşili ve siyah Stake kimliği altında daha iyi bir performans bekliyor.

Bottas, "Bir ekiple birlikte üçüncü sezonumuza girerken, hedeflerin yüksek olması gerekir."

"Benim kendi beklentilerim yüksek, kesinlikle iyi bir adım atmamız ve geçen yıla göre iyi bir ilerleme kaydetmemiz gerekiyor. Dürüst olmak gerekirse, kendimiz için belirlediğimiz hedefleri karşılayamadığımız bir sezondu."

"Şimdi bunu düzeltmemiz, performansımızı iyileştirmeli ve daha iyisini yapmamız gerekiyor."

"Takımda meydana gelen tüm değişiklikleri görmek bana bu güveni veriyor."

"Takımın farklı departmanlarında epeyce yeni kaynağımız var, yepyeni bir kimliğimiz var, yeni araç farklı görünüyor ve sadece görünüm açısından değil. Tüm bunlar bana farklı bir yolda olduğumuza dair güven veriyor, umarım doğru yoldayızdır." dedi.

Sauber C44 Fotoğraf: Sauber F1 Team

Bottas yeni C44'ün göz alıcı renklerinin takımın geçirmekte olduğu değişime uyum sağladığını da söylüyor.

"Yeni görünümün takımın geleceğe yönelik yaklaşımını yansıttığını düşünüyorum. Bu yeni görünüm heyecan verici. Takımın yaklaşımında değişiklikler oldu ve görseller bile çok farklı görünüyor."

"Ben de aynı şeyi yaptım saçım bile farklı renkte görünüyor! Bence ekibin yaklaşımı gelecek için sahip olacağımız zihniyetin iyi bir yansıması. Değişim bazen iyilik için bir güç olabilir."

"Görünüş önemli ama performansa göre ikinci planda elbette. Sonuçta araç hızlıysa ve takım olarak performans gösteriyorsak, başka hiçbir şeyin önemi yoktur. Takımdaki herkesin en nihayetinde önemsediği şey budur." dedi.

Zhou, kendi ülkesi Çin'de ilk kez yarışacağı bu 2024 sezonundan umutlu.

Zhou, "Geçen sezondan bu yana çok çaba sarf ediyoruz. Özellikle yılın ikinci yarısında, yaz tatilinden sonra, bir ekip olarak tam olarak nerede gelişmemiz gerektiğini ve fabrikadaki çocuklar için kış için planın ne olacağını anladığımızdan emin olmak için."

"Şimdi her şeyi bir araya getirme ve aracı piste çıkarma zamanı. Beklentiler yüksek ama aynı zamanda rakiplerimize karşı yarışmaya başlayana kadar gerçekte nerede durduğumuzu bilemeyeceğiz."

"Yine de yeni araç için çok çaba sarf edildi ve yakında onu kullanacağım için heyecanlıyım." dedi.