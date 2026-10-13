Son dakika
Formula 1
Afrika GP takvime dönüyor: F1, Ruanda ile 10 yıllık anlaşma imzaladı!
Formula 1, 2030’dan itibaren en erken düzenlenmesi planlanan Afrika Grand Prix’si için Ruanda ile 10 yıllık anlaşmaya vardığını duyurdu. Yarış, başkent Kigali yakınlarında inşa edilecek yeni bir pistte gerçekleştirilecek.
Zeynep Taş
Yayın tarihi: 13 Eki 2026 09:22
Linki kopyala
Facebook'ta Paylaş
Tweetle
WhatsApp'ta paylaş
Linkedin'de Paylaş
Pinterest'te Paylaş
Viber'de paylaş
Tercih edilen kaynak olarak ekle
F1 and FIA logo
Fotoğraf: Benjamin Vinel
Formula 1, Kigali'nin yaklaşık 40 kilometre güneyinde, yapımı devam eden Bugesera Uluslararası Havalimanı'nın yanında inşa edilecek yeni bir doğal arazi yol pistinde yarışacak.
Söz konusu anlaşma, 10 yıllık bir iş birliğini kapsıyor. Böylece Formula 1, 1993 Güney Afrika Grand Prix’sinden bu yana ilk kez Afrika kıtasına geri dönecek.
Anlaşma, salı günü Kigali'de düzenlenen basın toplantısında duyuruldu. Toplantıya Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame, Formula 1 Başkanı ve CEO’su Stefano Domenicali ile FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem katıldı.
Eski yarış pilotu Alex Wurz ve tasarım şirketi tarafından hazırlanan Bugesera pistinin, Kigali'nin engebeli arazisinden yararlanarak sürücülere zorlu bir düzen sunması bekleniyor. Proje aynı zamanda Ruanda Kalkınma Kurulu’nun turizm, altyapı ve ticari gelişimi kapsayan daha geniş yatırım planının bir parçasını oluşturuyor.
Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame, anlaşmayla ilgili şunları söyledi: "Bugün Afrika’nın günü. Dünyanın en önemli motor sporları şampiyonası 30 yılı aşkın süredir bu kıtada yarışmıyordu. Bu anlaşmayla birlikte bu durum değişiyor."
"Ruanda, Formula 1 Afrika Grand Prix'sine ev sahipliği yapmaktan ve Afrika genelindeki 100 milyondan fazla taraftarla bu anı paylaşmaktan gurur duyuyor. Bu taraftarların çoğu gençlerden oluşuyor. Onlar, bu sporu kendi ülkelerinde görmeyi ve kendilerini bu sporun içinde bulmayı hak ediyor. Mühendisler, teknisyenler, girişimciler ve bir gün yarış pilotları olarak…"
"Bu 10 yıllık ortaklık aynı zamanda Ruanda'nın geleceğine yapılan bir yatırım. Bugesera’daki pist, yeni uluslararası havalimanıyla birlikte ülkemize ve bölgemize onlarca yıl boyunca istihdam, beceri gelişimi, turizm ve yeni iş fırsatları kazandıracak."
"Çünkü hedefimiz hiçbir zaman yalnızca tek bir yarış hafta sonu düzenlemek olmadı; asıl amacımız halkımıza kalıcı fayda sağlamak."
Fikrinizi almak istiyoruz!
Motorsport.com'da ne görmek istersiniz?
5 dakikalık anketimize katılın.
- Motorsport.com Ekibi
Yorumları okuyun ve gönderin
Ayrıca okuyun :
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Linki kopyala
Facebook'ta Paylaş
Tweetle
WhatsApp'ta paylaş
Linkedin'de Paylaş
Pinterest'te Paylaş
Viber'de paylaş
Önceki haber Hamilton'dan hayranlarına mesaj: "Bir sonraki yarışa güçlü bir şekilde döneceğim"
Öne Çıkan Yorumlar
Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlasını ve Yorumları görüntüle
Daha fazlası
Zeynep Taş
Verstappen: "Sezon boyunca telsizde sorun yaşadım"
Formula 1
Formula 1
Singapur GP
17 s
Verstappen: "Sezon boyunca telsizde sorun yaşadım"
Norris, Piastri ile yaşadığı temas hakkında: "Takımdaki herkese özür borçluyum"
Formula 1
Formula 1
Singapur GP
18 s
Norris, Piastri ile yaşadığı temas hakkında: "Takımdaki herkese özür borçluyum"
Antonelli, hangi koşullarda Austin'de şampiyonluğunu ilan edebilir?
Formula 1
Formula 1 20 s
Antonelli, hangi koşullarda Austin'de şampiyonluğunu ilan edebilir?
Son Haberler
Afrika GP takvime dönüyor: F1, Ruanda ile 10 yıllık anlaşma imzaladı!
Formula 1
F1 Formula 1
Afrika GP takvime dönüyor: F1, Ruanda ile 10 yıllık anlaşma imzaladı!
Alp Aksoy, E4 Şampiyonası’nı çaylaklarda 2, genel klasmanda 4. tamamladı
TÜRK SPORCULAR
TrS TÜRK SPORCULAR 13 s
Alp Aksoy, E4 Şampiyonası’nı çaylaklarda 2, genel klasmanda 4. tamamladı
Verstappen: "Sezon boyunca telsizde sorun yaşadım"
Formula 1
F1 Formula 1
Singapur GP
17 s
Verstappen: "Sezon boyunca telsizde sorun yaşadım"
Leclerc açıkladı: İlk virajda Verstappen’i neden geçemedi?
Formula 1
F1 Formula 1
Singapur GP
18 s
Leclerc açıkladı: İlk virajda Verstappen’i neden geçemedi?
Özellik
Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 17 Mar 2018
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 13 Şub 2018
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 11 Şub 2018
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 6 Şub 2018
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
2 seçeneğiniz var:
- Abone olun.
- Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.
Şimdi üye ol Zaten abone misiniz? Burada oturum açın
Reklam engelleyicinizi zaten devre dışı bıraktınız mı? Sayfayı yeniden yükle
Bildirimleri yönet
Prime'a abone ol