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Afrika GP takvime dönüyor: F1, Ruanda ile 10 yıllık anlaşma imzaladı!

Formula 1, 2030’dan itibaren en erken düzenlenmesi planlanan Afrika Grand Prix’si için Ruanda ile 10 yıllık anlaşmaya vardığını duyurdu. Yarış, başkent Kigali yakınlarında inşa edilecek yeni bir pistte gerçekleştirilecek.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 13 Eki 2026 09:22

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F1 and FIA logo

Fotoğraf: Benjamin Vinel

Formula 1, Kigali'nin yaklaşık 40 kilometre güneyinde, yapımı devam eden Bugesera Uluslararası Havalimanı'nın yanında inşa edilecek yeni bir doğal arazi yol pistinde yarışacak.

Söz konusu anlaşma, 10 yıllık bir iş birliğini kapsıyor. Böylece Formula 1, 1993 Güney Afrika Grand Prix’sinden bu yana ilk kez Afrika kıtasına geri dönecek.

Anlaşma, salı günü Kigali'de düzenlenen basın toplantısında duyuruldu. Toplantıya Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame, Formula 1 Başkanı ve CEO’su Stefano Domenicali ile FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem katıldı.

Eski yarış pilotu Alex Wurz ve tasarım şirketi tarafından hazırlanan Bugesera pistinin, Kigali'nin engebeli arazisinden yararlanarak sürücülere zorlu bir düzen sunması bekleniyor. Proje aynı zamanda Ruanda Kalkınma Kurulu’nun turizm, altyapı ve ticari gelişimi kapsayan daha geniş yatırım planının bir parçasını oluşturuyor.

Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame, anlaşmayla ilgili şunları söyledi: "Bugün Afrika’nın günü. Dünyanın en önemli motor sporları şampiyonası 30 yılı aşkın süredir bu kıtada yarışmıyordu. Bu anlaşmayla birlikte bu durum değişiyor."

"Ruanda, Formula 1 Afrika Grand Prix'sine ev sahipliği yapmaktan ve Afrika genelindeki 100 milyondan fazla taraftarla bu anı paylaşmaktan gurur duyuyor. Bu taraftarların çoğu gençlerden oluşuyor. Onlar, bu sporu kendi ülkelerinde görmeyi ve kendilerini bu sporun içinde bulmayı hak ediyor. Mühendisler, teknisyenler, girişimciler ve bir gün yarış pilotları olarak…"

"Bu 10 yıllık ortaklık aynı zamanda Ruanda'nın geleceğine yapılan bir yatırım. Bugesera’daki pist, yeni uluslararası havalimanıyla birlikte ülkemize ve bölgemize onlarca yıl boyunca istihdam, beceri gelişimi, turizm ve yeni iş fırsatları kazandıracak."

"Çünkü hedefimiz hiçbir zaman yalnızca tek bir yarış hafta sonu düzenlemek olmadı; asıl amacımız halkımıza kalıcı fayda sağlamak."

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- Motorsport.com Ekibi

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