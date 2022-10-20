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Formula 1 / Birleşik Devletler GP Haberler

McLaren MCL36, önümüzdeki dört hafta sonu boyunca dijital panellerle donatılmış olacak!

McLaren, bu hafta sonundan itibaren antrenman seanslarında dijital reklam panellerini deneyecek.

Altay Gök
Ekleyen:
McLaren MCL36, önümüzdeki dört hafta sonu boyunca dijital panellerle donatılmış olacak!
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Woking merkezli takımın İngiliz firma Seamless Digital ile imzaladığı özel bir anlaşma kapsamında, her iki McLaren aracı da sezonun geri kalanında antrenman seanslarında yeni bir teknolojiyle donatılmış olacak.

Kokpitin her iki yanına yerleştirilen ve araç içi kameralardan açıkça görülebilen dinamik paneller, takımın araç üzerindeki sponsorları istediği gibi değiştirmesine olanak tanıyor.

Bu, bir yarış hafta sonu boyunca birkaç farklı sponsorla çalışacak takımlara benzersiz bir imkan sunmakta; dahası, değişiklikler araç pistteyken bile anında gerçekleştirilebiliyor!

McLaren, motor sporları tarihinde bu teknolojiyi kullanan ilk takım olacak. Takım, anlaşmanın bir parçası olarak takım bu teknolojiyi diğer serilerde de kullanma hakkına sahip.

McLaren announcement Android 5G

McLaren announcement Android 5G

Fotoğraf: McLaren

Dijital paneller yıllardır geliştiriliyordu ancak F1'de kullanılacak seviyeye gelmeleri ancak ağırlık engelinin ortadan kalkmasının ardından mümkün olabildi.

McLaren Marka ve Pazarlama Direktörü Louise McEwan, dinamik panellerin takımlar ve sponsorlar için olanaklar açısından bir devrim yaratabileceğine inanıyor.

McEwan, "Dijital reklamcılık teknolojisindeki en heyecan verici yeniliklerden birini piyasaya sürmek için Seamless Digital ile çalışmaktan memnuniyet duyuyoruz."

"Araçlarımız üzerinde farklı markaları değişimli olarak kullanabilmek bu alanda ezber bozan bir yenilik. Bu yeniliğin sektör üzerindeki etkisini görmek için sabırsızlanıyoruz." dedi.

Seamless Digital'in kurucusu ve CEO'su Mark Turner ise şunları ekledi: "Motor sporları pazarlamasının geleceğinde bir sonraki adımı temsil eden bu teknolojiyi tanıtabildiğimiz için çok mutluyuz."

"Bir Formula 1 aracının üzerindeki markayı eş zamanlı olarak değiştirebilmek, takımlara ve partnerlere daha fazla esneklik ve değer kazandıracaktır. Teknolojimiz, markaların duruma uygun mesajlar iletebilmesi için daha yaratıcı seçenekler sunuyor."

"McLaren ile yenilikçilik ve teknoloji alanında öncü olarak geleneklerin ötesine geçme tutkumuzu paylaştığımız mükemmel bir ortaklık kurduk."

"Bunun, motor sporları ve otomotiv sektöründe esnekliği arttıracağına inanıyoruz."

"Teknolojiyi bir F1 aracında kullanarak gelişim için en zorlu bölümü atlatmış durumdayız. Bundan sonra teknolojiyi motor sporları, golf, ABD sporları ve nihayetinde daha yaygın kullanım alanlarına da entegre etmeye ve reklamcılıkta çığır açmaya hazırlanıyoruz." dedi.

McLaren announcement Android 5G

McLaren announcement Android 5G

Fotoğraf: McLaren

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