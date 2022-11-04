Amanda Newey, Red Bull hakkındaki mesnetsiz eleştirilere yanıt verdi
Adrian Newey'in eşi Amanda Newey, Red Bull'u ve çalışanlarını eleştiren bir gazeteciye internet üzerinden karşılık verdi.
Son dönemin başarılı takımı Red Bull, bütçe sınırını aşması nedeniyle birtakım yakıştırmalara konu olduğu gibi zaman zaman "2021 şampiyonluğunu çalmakla" da suçlanmaya devam ediyor.
Austin'de Sky F1 muhabiri Ted Kravitz'in benzer bir söylemde bulunmasının ardından Meksika'da Sky Sports'u boykot eden Red Bull, kısa bir süre sonra ise daha tartışmalı bir söylemle karşı karşıya kaldı.
Bu kez başrolde Sky F1 değil, Britanya'nın önemli gazetelerinden The Times'ın köşe yazarlarından Matthew Syed bulunmaktaydı.
Red Bull'a ateş püskürttüğü ve Hamilton'ın 2021 şampiyonluğunun çalındığını söylediği bir yazı yayınlayan Syed, takım patronu Christian Horner'ı ise "hayalperest", "nezaketsiz" ve "kaybeden" olarak nitelendirdi.
Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, in Parc Ferme
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Bütçe sınırı tartışmaları nedeniyle "çocuklarının zorbalığa uğradığını söyleyen" Horner'ı eleştiren Syed, "Eğer Red Bull'da kural ihlali nedeniyle ruh sağlığı sorunları yaşanıyorsa, sorumluluk sadece ve sadece onlara aittir, onları eleştirenlere değil." ifadelerini kullandı.
Takım henüz Syed'in açıklamaları hakkında bir açıklamada bulunmazken, Britanyalı gazeteciye ilk tepki ise Red Bull teknik şefi Adrian Newey'in eşi Amanda Newey'den geldi.
Sosyal medya üzerinden Syed'i eleştiren Amanda Newey, "Beni, kocamı ya da Red Bull'un herhangi bir üyesini ya da aile üyesini zihinsel durumları hakkında yargılama hakkını nereden buluyorsunuz?"
"Bir yıl boyunca taciz edildiğinizde ve takım için çalışmadığınızda bile bu sizi yıpratıyor. Taraftarları zehirli gazetecilikle kışkırtmak sorunu daha da derinleştiriyor," dedi.
Newey, sonrasında paylaşımını sildi.
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