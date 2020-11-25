Altın Tapir Ödülü'nü Charles Leclerc aldı

Türkiye Grand Prix'si, Ferrari'nin bu yılki en iyi takım sonucuydu. Sebastian Vettel, hatasız bir sürüşle üçüncü olurken, Charles Leclerc son turda hata yapınca dördüncülüğe geriledi ve yarıştan sonra büyük hayal kırıklığı yaşadı.

Monakolu pilot o kadar sinirlenmişti ki, pite dönüş turunda takım radyosundan kendisini sert şekilde eleştirdi.

Bu yarıştan günler sonra Leclerc'e ilginç bir ödül verildi.

İtalyan TV şovu Striscia La Notizia tarafından yıl boyunca hedefine ulaşamayan ve hayal kırıklığı yaşayan isimlere verilen "Tapiro d’Oro" (Altın Tapir) ödülü bu yıl Leclerc'e verildi.

1996'dan bu yana verilen ödül, programın sunucusu Valerio Staffelli tarafından spor, sanat ve siyaset dünyasından pek çok isme veriliyor.

Daha önce bu ödül Ferrari'ye verilmiş ve hatta Maurizio Arrivabene tarafından kabul edilmişti.

Stafelli birkaç gün önce kamerayla birlikte Maranello'ya giderek Leclerc'e ödülünü verdi.

Bu ödül, her ne kadar bir ödül olarak tanımlansa da, aslında dalga geçme amacı taşıyor.

Leclerc bu “ödülü" gülümseyerek kabul etti ve Türkiye GP'nin ardından yaşadıklarını anlattı.

Leclerc, "Yarış iyi gitti ama son virajda her şeyi çöpe attım. Hatalıydım. Bunlar oluyor, ancak büyümek ve daha güçlü şekilde dönmek için birer başlangıç noktaları olmalılar." dedi.