Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Eifel GP
11 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Portekiz GP
25 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
01 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Türkiye GP
15 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
29 Kas
FP1:
1 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
Biletler
06 Ara
FP1:
8 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
13 Ara
FP1:
15 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Altın Tapir Ödülü'nü Charles Leclerc aldı

paylaşım
yorumlar
Altın Tapir Ödülü'nü Charles Leclerc aldı
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Türkiye Grand Prix'sinde hayal kırıklığı yaşayan Charles Leclerc, Altın Tapir Ödülü'nün son sahibi oldu. Monakolu pilot, ödülü gülümseyerek kabul etti.

Türkiye Grand Prix'si, Ferrari'nin bu yılki en iyi takım sonucuydu. Sebastian Vettel, hatasız bir sürüşle üçüncü olurken, Charles Leclerc son turda hata yapınca dördüncülüğe geriledi ve yarıştan sonra büyük hayal kırıklığı yaşadı.

Monakolu pilot o kadar sinirlenmişti ki, pite dönüş turunda takım radyosundan kendisini sert şekilde eleştirdi.

Bu yarıştan günler sonra Leclerc'e ilginç bir ödül verildi.

İtalyan TV şovu Striscia La Notizia tarafından yıl boyunca hedefine ulaşamayan ve hayal kırıklığı yaşayan isimlere verilen "Tapiro d’Oro" (Altın Tapir) ödülü bu yıl Leclerc'e verildi.

1996'dan bu yana verilen ödül, programın sunucusu Valerio Staffelli tarafından spor, sanat ve siyaset dünyasından pek çok isme veriliyor.

Daha önce bu ödül Ferrari'ye verilmiş ve hatta Maurizio Arrivabene tarafından kabul edilmişti.

Stafelli birkaç gün önce kamerayla birlikte Maranello'ya giderek Leclerc'e ödülünü verdi.

Bu ödül, her ne kadar bir ödül olarak tanımlansa da, aslında dalga geçme amacı taşıyor.

Leclerc bu “ödülü" gülümseyerek kabul etti ve Türkiye GP'nin ardından yaşadıklarını anlattı.

Leclerc, "Yarış iyi gitti ama son virajda her şeyi çöpe attım. Hatalıydım. Bunlar oluyor, ancak büyümek ve daha güçlü şekilde dönmek için birer başlangıç noktaları olmalılar." dedi.

 
Red Bull'un Türkiye'deki reklam videosu yayınlandı

Önceki haber

Red Bull'un Türkiye'deki reklam videosu yayınlandı
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Charles Leclerc
Takımlar Scuderia Ferrari
Editör Redazione

Çok Okunanlar Bugün

Vettel: "Mercedes'ten teklif alırsam tabii ki 'hayır' demem"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Mercedes'ten teklif alırsam tabii ki 'hayır' demem"

Suudi Arabistan, F1 yoluyla maskeleme iddialarını yanıtladı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Suudi Arabistan, F1 yoluyla maskeleme iddialarını yanıtladı

Sizin Köşeniz: Alonso'nun dönüşü neden Schumacher'den farklı olacak?
Formula 1 Formula 1 / Blog

Sizin Köşeniz: Alonso'nun dönüşü neden Schumacher'den farklı olacak?

Business Book'a göre en az Giovinazzi, en çok Hamilton maaş alıyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Business Book'a göre en az Giovinazzi, en çok Hamilton maaş alıyor

Wolff: “F1, 2026 güç ünitesi kurallarında pahalıya patlayacak bir hata yapmamalı!”
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Wolff: “F1, 2026 güç ünitesi kurallarında pahalıya patlayacak bir hata yapmamalı!”

Schumacher, Benetton'da yarışırken ekibine " kendi cebinden" ödeme yapmış
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Schumacher, Benetton'da yarışırken ekibine " kendi cebinden" ödeme yapmış

Permane: "Kubica, Alonso ve Schumacher'in seviyesindeydi"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Permane: "Kubica, Alonso ve Schumacher'in seviyesindeydi"

Brown: "Alonso, Renault ile güçlü bir rakip olacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Brown: "Alonso, Renault ile güçlü bir rakip olacak"

Son Haberler

Altın Tapir Ödülü'nü Charles Leclerc aldı
F1 Formula 1 / Son dakika

Altın Tapir Ödülü'nü Charles Leclerc aldı

Red Bull'un Türkiye'deki reklam videosu yayınlandı
F1 Formula 1 / Son dakika

Red Bull'un Türkiye'deki reklam videosu yayınlandı

Binotto, Bahreyn GP'de de Ferrari'nin başında olmayacak!
F1 Formula 1 / Son dakika

Binotto, Bahreyn GP'de de Ferrari'nin başında olmayacak!

Honda e-GP'nin 3. ayağı Serhan Acar anlatımıyla bu akşam 21:00'da!
eSpr eSpor / Son dakika

Honda e-GP'nin 3. ayağı Serhan Acar anlatımıyla bu akşam 21:00'da!

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Vettel: "Mercedes'ten teklif alırsam tabii ki 'hayır' demem"

4s
2
Formula 1

Suudi Arabistan, F1 yoluyla maskeleme iddialarını yanıtladı

3s
3
Formula 1

Sizin Köşeniz: Alonso'nun dönüşü neden Schumacher'den farklı olacak?

1g
4
Formula 1

Business Book'a göre en az Giovinazzi, en çok Hamilton maaş alıyor

1g
5
Formula 1

Wolff: “F1, 2026 güç ünitesi kurallarında pahalıya patlayacak bir hata yapmamalı!”

8s

Son Haberler

Altın Tapir Ödülü'nü Charles Leclerc aldı
F1

Altın Tapir Ödülü'nü Charles Leclerc aldı

Red Bull'un Türkiye'deki reklam videosu yayınlandı
F1

Red Bull'un Türkiye'deki reklam videosu yayınlandı

Binotto, Bahreyn GP'de de Ferrari'nin başında olmayacak!
F1

Binotto, Bahreyn GP'de de Ferrari'nin başında olmayacak!

Honda e-GP'nin 3. ayağı Serhan Acar anlatımıyla bu akşam 21:00'da!
eSpr

Honda e-GP'nin 3. ayağı Serhan Acar anlatımıyla bu akşam 21:00'da!

Permane: "Kubica, Alonso ve Schumacher'in seviyesindeydi"
F1

Permane: "Kubica, Alonso ve Schumacher'in seviyesindeydi"

Son Videolar

Türkiye GP'deki kirli araçlarda ortaya çıkan aerodinamik sırlar 06:49
Formula 1
21 Kas 2020

Türkiye GP'deki kirli araçlarda ortaya çıkan aerodinamik sırlar

Lance Stroll, Türkiye GP'yi nasıl kaybetti? 06:38
Formula 1
20 Kas 2020

Lance Stroll, Türkiye GP'yi nasıl kaybetti?

Could The Mercedes W11 Be The Greatest F1 Car Ever? 10:54
Formula 1
19 Kas 2020

Could The Mercedes W11 Be The Greatest F1 Car Ever?

Abdullah Çelik, TRT World'e konuk oldu 03:52
Formula 1
17 Kas 2020

Abdullah Çelik, TRT World'e konuk oldu

Türkiye GP saçma mıydı yoksa mükemmel mi? 16:34
Formula 1
17 Kas 2020

Türkiye GP saçma mıydı yoksa mükemmel mi?

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.