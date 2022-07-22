Altı takım, FIA'nın 2023 değişiklikleriyle ilgili geri adım atmasını istiyor

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Pilotların yoğun şikayetlerinin ardından harekete geçen FIA, Kanada hafta sonunda yayınladığı bir yönerge ile dalgalanma sorununu engellemeye yönelik birtakım önlemlerin uygulanacağını duyurmuştu, ancak detaylar bir süredir bilinmezliğini koruyordu.

Belçika GP'sinden itibaren uygulanacak önlemler kısa bir süre önce özetlendi. FIA, Aerodinamik Salınım Metrik (AOM) uygulamasının aktif edilmesinin ve esnek zeminlerde kısıtlamaya gidilmesinin yanı sıra, 2023 için teknik düzenlemelerde değişiklik yapılması gerektiğine de karar verdi.

Avusturya GP'sinin ardından Teknik Danışma Komitesi'nde (TAC) yapılan tartışmaların ardından FIA, zemin kenarlarının 25 mm yükseltilmesini, zemin altı difüzör boğazının yükseltilmesini, daha sıkı yanal zemin sapma testlerinin uygulanmasının ve dalgalanmayı ölçmek için daha doğru sonuç veren sensörlerin kullanımına karar verdi.

Takımlar şu anda FIA'dan, yönetim organının gelecek yıl için uygulamaya koymak istediği spesifik ölçümleri ve düzenlemeleri içermesi gereken daha ayrıntılı kural tekliflerini bekliyor.

Ancak, bir dizi önlem, pahalı değişikliklerin boyutundan memnun olmayan takımlardan şimdiden bir tepki çekti -nitekim bu takımlar, dalgalanmanın kontrol altına alındığını ve değişikliklerin gereksiz olduğunu düşünüyorlar.

Ferrari, Red Bull, AlphaTauri, Alfa Romeo, Haas ve Williams'ın yer aldığına inanılan altı takımlık bir ekibin, FIA'nın "dalgalanmanın bir güvenlik meselesi olup olmadığı iddialarının meşruluğuna yönelik soruları" devam ederken kurallara karşı meydan okumayı düşündükleri belirtilmekte.

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Fotoğraf: Alessio Morgese

Güvenlikle ilgili konularda FIA'nın takımlardan herhangi bir desteğe ihtiyaç duymadan kuralları değiştirebilmesi, uzun süredir sporun yönetim yapısının bir parçası olmuştur.

F1'in Teknik Düzenlemelerinin 1.2.2 Maddesi: "FIA tarafından güvenlik nedenleriyle yapılan herhangi bir değişiklik, önceden haber verilmeksizin veya gecikmeksizin yürürlüğe girebilir."

Dolayısıyla durumdan pek memnun olmayan takımların, FIA başkanı Mohammed Ben Sulayem'e 2023 için teknik kurallarda yapılan değişikliklerin gerçek bir güvenlik meselesi olmadığını savunmak için lobi yapmaya başladığını söyleyebiliriz.

Durum hakkında bilgisi olan kaynaklar, daha uzlaştırıcı bir çözüm için sekiz takımın desteğine ulaşabileceğini düşünüyor -ki bu da bir kural değişikliği için gereken 'süper çoğunluğu' sağlayacak.

Alpha Tauri AT03 rear Fotoğraf: Giorgio Piola

Takımların, zemin kenarının yaklaşık 10 mm yükseltilmesi gibi daha küçük değişiklikleri kabul edebilecekleri de öne sürülmekte, çünkü bu tür değişiklikler, araç tasarımlarının yeniden düşünülmesini gerektirmeyecek.

FIA'nın geri adım atmaması durumunda takımların karşı hamle yapabilmek için hangi yolları izleyecekleri de halen belirsiz.

Tamamen göz ardı edilemeyecek bir faktör, 2021'den itibaren yürürlüğe giren yeni Concorde Anlaşması'nın bir parçası olarak belirli kural değişikliklerini engelleme hakkını elinde tutan Ferrari'nin bunu kullanma ihtimali.

Vetonun, gerçek güvenlik gerekçeleriyle gerçekleşen kural değişikliklerini durdurmasının pek mümkün olmayacağı düşünülse de, değişikliklerin bu yetki alanına girip girmediği konusundaki tartışma, durumun net olmadığı anlamına geliyor.

Bazı takımlar, FIA tarafından getirilen zemin değişikliklerinin kapsamının rakip Mercedes'in eline geçmesinden özellikle korkuyor -nitekim hem bu sezon hem de 2023 için yapılan değişiklikler Mercedes'e fayda sağlayabilecek değişiklikler gibi görünmekte.

Mercedes'in, FIA'nın devreye girip kuralları değiştirmek zorunda kalması için üstesinden gelmek için mücadele ettiği dalgalanma sorununu abarttığına yönelik endişeler de mevcut.

Bir takım patronu, "2023 sezonu için planlanan değişiklikler aşırıya kaçıyor. Mercedes gelecek yıl için %40 daha fazla yere basma kuvveti bulduğunu iddia ediyor, FIA'yı harekete geçmeye çağırmalarının sebebi de bu. Mercedes bunu gerçekten yaptıysa, onlara şimdi dünya şampiyonluğunu da verebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Ancak FIA, eylemlerinin yalnızca mevcut nesil otomobillerin güvenli olmasını sağlamaya yönelik olduğu konusunda ısrarcı.

Geçen hafta yapılan açıklamada, "Güvenlik konularına müdahale etmek FIA'nın sorumluluğu ve ayrıcalığıdır. Düzenlemelerin bu tür önlemlerin alınmasına izin verme nedeni, tam olarak her takımın kendini içinde bulabileceği rekabetçi pozisyonu etkilemeden karar alınabilmesidir." ifadeleri kullanıldı.