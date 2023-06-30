Altı takım Avusturya GP'ye güncellemeyle geldi

Bu hafta sonu sezonun dokuzuncu yarışına Avusturya GP ev sahipliği yapacak ve cuma günü itibariyle takımların bu hafta sonu için getirdiği güncellemeler belli oldu.

Red Bull hafta sonu için yeni bir arka süspansiyon hazırlarken, Ferrari de yeni bir ön kanat ve tabana geçiş yaptı.

McLaren büyük güncelleme paketi kapsamında yeni bir sidepod, motor kabağı, taban ve halo hazırlarken, Haas sadece burun güncellemesi yaptı.

Son olarak AlphaTauri yeni bir arka kanat ve kiriş kanat, Williams ise yeni bir taban ve ön fren kanalı hazırladı.

Mercedes, Alpine, Alfa Romeo ve Aston Martin ise herhangi bir güncelleme hazırlamadı.

Avusturya GP'ye getirilen güncellemeler:

Red Bull: Arka Süspansiyon

Ferrari: Ön Kanat, Taban

Mercedes: -

Alpine: -

McLaren: Sidepod, Motor Kapağı, Taban, Halo

Alfa Romeo: -

Aston Martin: -

Haas: Burun

AlphaTauri: Arka Kanat, Kiriş kanat

Williams: Taban, Ön Fren Kanalı