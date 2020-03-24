Altı Formula 1 takımı, Kubica'ya teklif yapmış

Geçirdiği ralli kazasından sonra uzun yıllar F1'den uzak kalan Robert Kubica, 2019 yılında Williams ile F1'e dönmüştü.

Kazadan önce Ferrari ile ön sözleşme imzalayan Kubica, Williams ile geri dönüşünde pek de iyi bir performans sergileyemedi.

Williams'taki sorunların 2020 yılında çözülemeyeceğini düşünen Kubica, takımdan ayrıldı ve 2020 için F1'de test pilotluğuyla DTM'de tam zamanlı yarışmak gibi bir programa sahip olacağını açıkladı.

Adı Haas ve Racing Point'le anılsa da, tercihini Alfa Romeo'dan yana kullandı.

Kubica sadece bu üç takımla değil, üç farklı takımla daha görüştüğünü söyledi. Fakat isim vermemeyi seçti.

Kubica, Polonya basınına şöyle dedi: “Test sürücüsü olmak bir sürücü olmaktan çok farklı olsa da, bana Formula 1'de kalma fırsatı veriyor. Elbette pistte rekabet edemiyorum, bu yüzden de muhtemelen olabilecek en kötü şey..."

“8 yıl boyunca yarışlardan uzaktaydım ve zaten eksiklik vardı. Yarışları yeterince özlemiştim."

Alfa Romeo'yu neden seçtiği sorusuna Kubica, "Bu anlaşma, başka bir seride yarışırken, yedek sürücü olmamı sağlıyordu ve bu da belirleyici bir nedendi."

"Haas veya Racing Point gibi diğer takımlarla ilişki söylentileri biliyordum, ancak gerçek şu ki, yapabileceklerimle farklı derecelerde ilgilenen 6 takım vardı.” yanıtı

İddialara göre Alfa Romeo, Haas, Racing Point dışında Red Bull, Williams ve Ferrari de kendisine teklif yaptı.

Kubica, neden onları kabul etmediği sorusuna ise, "Teklifler istediğim gibi değildi, bu yüzden konuşmalarımızın çoğu uzun sürmedi." yanıtını verdi.