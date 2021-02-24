Alpine'nin Williams'ı istediği iddiaları artıyor

Motorsport.com İtalya geçtiğimiz günlerde Renault'nun McLaren'ı kaybetmesinin ardından yeni bir müşteri ekibi arayışında olduğunu öğrenmişti.

İtalyan La Gazzetta dello Sport da bu konuda yeni iddialarda bulundu. Gazetenin haberine göre Alpine, Formula 1'de Williams ile ortaklık kurmak istiyor.

İddiaya göre Alpine, müşteri takımı McLaren'ı kaybetmesinin ardından rakiplerinin gerisinde kalmaktan korkuyor ve şu anda Mercedes'in müşterisi olan Williams' istiyor.

Renault CEO'su Luca de Meo, Williams'la anlaşarak, Haas-Ferrari, Alfa Romeo-Ferrari ve AlphaTauri-Red Bull tarzı bir ortaklık kurmayı planlıyor.

Burada Alpine'nin genç sürücü programından yetişen sürücüler yarışabilir ve deneyim kazanabilir.

Gazete, "De Meo, sporu bilen herkes gibi Alpine'nin tek başına olması halinde üç müşteri takımı olan Mercedes ile savaşamayacağını biliyor." yazdı.

Şu anda Formula 1'de yarışmaya aday üç Alpine sürücüsü var: Guanyu Zhou, Christian Lundgaard ve Oscar Piastri.

Bu ihtimalin gerçekleşmesi pek de mümkün görünmüyor. Çünkü Williams, geçtiğimiz haftalarda Mercedes'le olan ilişkisini daha da artıracağını açıkladı.