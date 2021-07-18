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Formula 1 / Britanya GP Haberler

Alpine'in yumuşak lastik seçiminden sonra pit duvarında eğlenceli bir an yaşamış

Ekleyen:
Çeviren:
Betim Aker
, Editör

Fernando Alonso, Formula 1 tarihinde ilk kez gerçekleştirilen sprint sıralama yarışı formatının yıldızı oldu ve Alpine, yumuşak lastik tercihinin arkasındaki eğlenceli anı anlattı.

Alpine'in yumuşak lastik seçiminden sonra pit duvarında eğlenceli bir an yaşamış

Cumartesi günü Formula 1 tarihinde ilk kez gerçekleştirilen sprint yarışı gerçekleştirildi ve 100 km'lik kısa yarışta lastik seçimi serbestti.

Griddeki 16 sürücü orta hamur tercih etmesine rağmen Valtteri Bottas, Kimi Raikkonen ve iki Alpine sürücüsü yumuşak lastik tercih etti.

Fernando Alonso, sprint yarışında yumuşak lastik kullanan dört pilottan biri olmasına rağmen, çok güçlü bir performans gösterdi ve günün yıldız ismi oldu.

Sprint yarışından sonra konuşan takım yöneticisi Marcin Budkowski, takım olarak griddeki tüm sürücülerin yumuşak hamur kullanmasını beklediklerini söyledi ve orta hamurları görünce pit duvarında yaşadıkları komik anı anlattı.

Budkowski şu ifadeleri kullandı: ''Gridde tüm takımların lastik battaniyelerini kaldırdığı bir an vardı ve biz de pit yolunda herkesin lastiklerini görebileceğimiz bir yerde oturuyorduk.''

''Herkesin yumuşak lastik kullanacağını düşünmüştük ancak yumuşak hamur kullanan bir tek Valtteri, Kimi ve biz vardık, başka kimse yoktu!''

''Pit duvarında altı kişiydik ve beşimiz şef stratejistimiz Matthieu Dubois'ya döndük ve o da bize 'tamam, ya bir şeyi çok doğru yaptık ya da bayağı yanlış yaptık ve öğrenmek üzereyiz!' dercesine baktı.''

''Sanırım doğrusunu yapanlar onlardı!''

Fernando Alonso, Alpine A521

Fernando Alonso, Alpine A521

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Yumuşak lastik kullanan Alonso, ilk turda, yumuşak lastiğin sunduğu ekstra tutuştan iyi şekilde yararlandı ve 11. sıradan beşinciliğe yükselebildi.

Budkowski, Alonso'nun sprint yarışının yıldızı hakkında şu ifadeleri kullandı: ''2005-2006'da orada değildim, Ferrari'deydim ve birkaç kişi Fernando'nun bu tür startlar aldığını söyledi.''

''Bence bu onun akıllı davranması ve pist üzerindeki her fırsatı kullanmasıyla alakalı. Onun yarış becerisinin rakipsiz, bu konuda inanılmaz iyi.''

''Bu deneyimle de alakalı. Fernando'nun, Seb'in, Kimi'nin iyi performanslar gösterdiğini gördük.''

''Bu farklı bir şey. Bu yeni bir format, farklı koşullar var ve belki de bazı insanlar atak yapma konusunda temkinli davranmış olabilir.''

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