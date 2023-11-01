Alpine'in yenilenmesi takımdaki enerjiyi yükseltmiş gözüküyor

Rouse, takım patronu Otmar Szafnauer ve sportif direktör Alan Permane'nin ani ayrılıkları ve baş teknik sorumlu Pat Fry'ın Williams'a geçmesinin ardından yapılan yeniden yapılanmanın parçası olarak mevcut görevine geldi.

Ekip, yarış hafta sonlarında operasyonel performansını iyileştirmeye odaklandı ve bunun getirileri, son yarışlarda elde edilen iyi sonuçlarla da açıkça görüldü; Katar'da Esteban Ocon yedinci ve ABD'de Pierre Gasly altıncı oldu.

A523, Meksika'daki rakiplerine göre daha az rekabetçiydi. Ancak Ocon yine de 10'unculuk için bir puan alırken, Gasly kırmızı bayrağın hemen önünde pite girmeseydi dokuzuncu olabileceğine inanıyordu.

Rouse, "Kesinlikle takımda iyi bir enerji varmış gibi hissettiriyor" diyor ve ekliyor: "Ve bence son birkaç hafta sonu, Austin'de işleri en üst düzeye çıkarmak için iyi bir iş çıkardık ve hafta sonları boyunca artık bir miktar tutarlılığa sahipmişiz gibi geliyor."

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Pierre Gasly, Alpine A523

"Ve evet, hâlâ bunun üzerine inşa edilecek ve hâlâ gelişmeye devam etmek için neler yapabileceğimizi anlayacak çok şey var. Etkinlikler üzerinde nasıl çalıştığımız ve işleri nasıl sürekli olarak optimize etmeye çalıştığımız konusunda kesinlikle bir miktar ilerleme kaydettiğimizi hissediyorum. Ancak bu konuda hâlâ gidilecek uzun bir yol var ve bu oldukça heyecan verici."

Rouse, odaklandığı ana alanlarla ilgili sözlerine şu şekilde devam etti: "Sürekli olarak aracı nerede geliştirmeye devam edebileceğimize bakıyoruz, bu doğal bir şey."

"Ayrıca ilerlememize yardımcı olacak her şeyde, baktığımız detaylara gösterilen dikkat açısından seviyemizi yükseltmeye devam ediyoruz."

“Tüm bu tür şeyler üzerinde çok çalışıyoruz ve mücadelenin tadını çıkarıyoruz. Tüm bunlara nasıl yaklaştığımız açısından son birkaç hafta sonunun kesinlikle iyi geçtiğini düşünüyoruz. O yüzden bu şekilde devam edeceğiz."

Meksika yarışıyla ilgili kişisel hayal kırıklığına rağmen Gasly, takımın giderek güçlendiği konusunda hemfikir.

Fransız pilot, "Sanırım hafta sonu, sonunda bir nevi ayarları optimum seviyeye getirdiğimiz noktaya varıyoruz. Sorunlarımız var, pistte düzeltemeyeceğimizi bildiğimiz açık zayıf yönlerimiz var. İhtiyacımız olan daha büyük değişiklikler. Ancak çalışma şeklimiz ve sahip olduklarımızı en üst düzeye çıkarma açısından bunun oldukça iyi yönetildiğini düşünüyorum. Evet, kesinlikle bir ivme var." dedi.

2019 sezonunda Interlagos'taki yarışı ikinci sırada tamamlayan Gasly, önümüzdeki hafta sonu orta sıralarda sıkı bir mücadele bekliyor.

"Oradan bazı harika anılarım var. Yani evet, nasıl ilerleyeceğini göreceğiz. Ama orta grup artık çok daha sıkışık görünüyor. AlphaTauri bu hafta sonu çok etkileyiciydi, Haas da bir bakıma iyiydi. Birkaç tur dayandık, Williams var, Alfaların iyi olduğunu görüyorsunuz."

"Yani son noktaya kadar savaşacak epeyce aracımız var. Yıl sonuna kadar son birkaç savaşı sabırsızlıkla bekliyorum."