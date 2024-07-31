Resmi: Alpine'in yeni takım patronu Oliver Oakes oldu!

36 yaşındaki Oakes, 2005 yılında 31 yaşındayken Red Bull'un başına geçen Christian Horner'ın izinden giderek F1'in en genç ikinci takım patronu olacak.

Resmi açıklamanın ardından Oakes, "Luca de Meo ve Flavio Briatore'ye, BWT Alpine F1 Takımını yeniden rekabetçi bir konuma getirme fırsatı verdikleri için son derece minnettarım."

"Ekibin özünde çok yetenekli insanlar var ve takım mükemmel kaynaklara sahip."

"Bu sezonun geri kalanında ve daha uzun vadede birlikte pek çok şey başarabileceğimizden eminim. Yaz arasından sonra görevime başlamak için sabırsızlanıyorum." şeklinde konuştu.

Renault CEO'su Luca de Meo ise şu açıklamada bulundu: "Oli'nin takıma katılmasından ve bu sporun gördüğü en genç takım patronlarından biri olmasından memnuniyet duyuyoruz."

Oliver Oakes, Team Principal Alpine F1 Team, Flavio Briatore, Executive Advisor, Alpine F1 Fotoğraf: Alpine

"Bu ekip, gelecekteki başarılar için inşa ediliyor ve Oli'nin üst düzey bir göreve atanması da bunun bir göstergesi. Onun enerjisinden ve yarış tutkusundan yararlanmayı, düşünce yapısını takıma entegre ederek fikirlerini hayata geçirmeyi dört gözle bekliyoruz."

Takım danışmanı Flavio Briatore de aynı şekilde, liderlik anlamında tecrübeli Oakes'in takıma pek çok şey katacağına inanıyor.

"Oli Oakes'i aramızda görmekten çok mutluyum, o son derece yetenekli biri. Gerçekten büyük bir liderlik ve başarı geçmişine sahip."

"Bu göreve gelmesi, ekibimize ve gelecek vadeden gençlere duyduğumuz güç ve inancın harika bir örneği. Onunla birlikte gridde yükselmeye ve yarış kazanmaya birlikte odaklanacağımız için heyecanlıyım."