Alpine'in yeni güç ünitesi konusunda kendine güveni tam

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2022 sezonu başlamadan önce Renault, güç ünitesini tamamen yeniledi. Fransız üretici, 2014'ten bu yana Mercedes tarafından kullanılan bölünmüş turbo sistemini kullanmaya başladı.

Alpine, güç cephesinde ilerleme sağlamanın yanı sıra, paketleme konusunda sağladıkları birtakım gelişmelerin de aerodinamik ve ağırlık merkezi açısından fayda sağlayacağını umuyor.

Yeni motorun Mercedes ve Honda güç ünitesine karşı potansiyeli hakkındaki kesin izlenimlere varmak, Bahreyn'deki sıralama turlarına kadar pek mümkün değil, ancak geçen haftaki Barselona testinden alınan ilk izlenimler iyiydi.

Alpine spor direktörü Alan Permane, bazı farklı motor modlarını denemeye başladıklarını ve güç ünitesinin beklenen her şeyi herhangi bir "drama" olmadan yapmış olmalarının olumlu bir işaret olduğunu söyledi.

Motorsport.com tarafından motorun ilk izlenimleri sorulduğunda Permane, "Henüz motoru tam güçte çalıştırmadık."

“Single ICE modu dedikleri, yani sıralama ve yarış modunda tur attığımızı düşünmüyorum, yine de bu moda yakın turlar attık."

Fernando Alonso, Alpine A522 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Aslında yeni güç ünitesi hakkında pek konuşmamız gerekmedi, ki bu da harika bir şey."

"Yeni güç ünitesi çok farklı. Viry'nin daha önce ürettiği her şeyden tamamen farklı. Daha karmaşık, kesinlikle çok daha güzel görünüyor. Araca tamamen uyuyor, biz de ona göre çalışıyoruz, en iyi yanlardan biri de bu."

"Pilotlarımız testler esnasında biraz sürülebilirlik, biraz dalgalanma ve biraz turbo gecikmesi hakkında normal yorumlar yaptılar, ancak ekibimiz bunun üzerine çalıştılar, ayarlar, haritalar ve diğer şeyler ile oynadılar ve sorunlar çözüldü" dedi.

Motorların bu sene %10 etanol içeren benzin kullanması gerektiğinden, bu yılki güç ile geçen yılki gücü karşılaştırmak zorlaşmış durumda.

Ancak Permane, pilotların motor konusunda herhangi bir endişeleri olmamasının takım için cesaret verici olduğunu söylüyor.

Alpine teknik direktörü, "[Motorumuz] gerçekten gündeme bile gelmedi, ki bu harika. Yakıt farklılıkları ve büyük güç farkları nedeniyle geçen yıla kıyasla güç hakkında konuşmanın onlar için çok zor olduğunu düşünüyorum."

“Ama herhangi bir şikayetleri yok Bundan dolayı çok mutluyuz.” dedi.