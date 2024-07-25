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Formula 1 Belçika GP

Alpine'in Viry fabrikasındaki çalışanların greve gidebileceği iddia edildi!

Alpine'in motor müşterisi olmak üzere Mercedes ile anlaşacağı söylentileri gündemdeyken, Viry fabrikasındaki çalışanların greve gidebileceği iddia edildi.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Renault F1 Team members at work

Renault F1 Team members at work

Fotoğraf: Renault

Takımlar şampiyonası tablosu genel olarak üç gruba ayrılabilir. Birincisi, lider dörtlü: Red Bull, McLaren, Ferrari ve Mercedes.

Mercedes sezona biraz yalnız bir konumda başladı, orta sıralardaki takımlar için çok hızlıydı ama ilk üçü zorlamak için çok yavaştı. Ancak W15 ile bir atılım yaptıktan sonra, son yarışlarda Red Bull ile aralarındaki farkı sürekli olarak kapattılar ve şimdi 150 puan içinde yer alıyorlar.

Onların arkasında Aston Martin 69 puanla beşinci sıraya yerleşmiş görünüyor. RB (33) ve Haas (27) da sezonun bu aşamasında sağlıklı getiriler elde ettiler.

Ama bir de son üç var: Williams, Sauber ve Alpine. Alpine yıla griddeki en yavaş araçla başladı ve ilk beş yarışın hiçbirinde puan alamadı.

O zamandan beri iyileşmiş olsalar da hala çift haneli puanlara ulaşamadılar.

Gazeteci Joe Saward'ın Green Notebook isimli köşesinde yazdığına göre, özellikle Alpine perde arkasında bir kargaşayla karşı karşıya kalabilir. Bu durum, takımın alternatif motor tedariki anlaşmalarını araştırdığı bir döneme denk geliyor.

Takım şu anda Viry fabrikasında üretilen Renault motorlarıyla yarışıyor ancak CEO Luca de Meo bu projenin fişini çekmek üzere olabilir. Çalışanlar medyadaki söylentileri okudular ve liderlerinden net bir cevap alamadıkları için mutlu değiller.

Renault fabrikası

Renault fabrikası

Fotoğraf: Renault

Bu nedenle, fabrika çalışanlarının greve gideceğine dair çok gerçekçi korkular var. Bu da Alpine'i yılın ilerleyen dönemlerindeki bazı yarışlarda motorsuz bırakabilir.

Ekibinin yeni bir krize sürüklenmesini önlemek için Bruno Famin'in hızlı bir şekilde konuyu ele alması gerekecek. Yaz arası, müzakereler için bir fırsat olabilir.

Viry'deki personel yakında kesin bir cevap alabilir ancak bunun tatmin edici bir cevap olması pek olası değil. Güvenilir kaynaklar Alpine'in Mercedes motorlarıyla yarışmak için prensipte anlaşmaya vardığına inanıyor.

Bir sonraki soru ise bu değişikliğin 2025'te mi yoksa 2026'da mı yürürlüğe gireceği. İki taraf sözleşmeleri yeterince hızlı imzalayabilirse, Alpine gelecek yıl gibi erken bir tarihte Mercedes müşterisi olabilir.

Alpine’in fabrika takımı statüstünden feragat etmesinin mevcut personel için kısa vadede önemli sonuçları olabileceği açık.

Alpine, eski Ferrari takım patronu Audi'ye katılmadan önce Mattia Binotto ile görüşmeler yürütmüştü. Belki de böyle şeylerin olmasını önlemek için daha güçlü, daha şeffaf bir liderliğe ihtiyaçları vardır.

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