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Formula 1 / Mexico City GP Haberler

Alpine'in sorunlarını Honda dönemine benzeten Alonso, ayrılık için "gün sayıyor"

Fernando Alonso, çok sayıda dayanıklılık sorunu yaşadığı 2022 sezonunun bitmesi için gün saydığını söyledi.

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Alpine'in sorunlarını Honda dönemine benzeten Alonso, ayrılık için "gün sayıyor"
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Fernando Alonso bu yılın en şanssız isimlerinden birisiydi ve Alpine'in yaşadığı sorunlar nedeniyle çok sayıda puanı masanın üzerinde bıraktı.

Bunlardan sonuncusu, yedinci giderken güç ünitesi sorunu yaşadığı Meksika GP'de yaşandı.

Alonso, "Bitime 20 tur kala silindirlerden birini kaybettim, yani beş silindirle ve %20 daha az güçle sürüş yapıyordum. O noktada McLaren'ın ve takım arkadaşımın 20 saniye önündeydim, yani o ana kadar yarış olağanüstü gidiyordu."

"Austin ve burayı tempo anlamında bu yılki en iyi iki yarışlarım olarak görüyorum."

"Sanırım bu yıl 60 puan kaybetmiştim, burada altı puan daha eklersek 66 eder. Ayrıca diğerleri de bundan faydalanıyor ve olması gerekenden daha fazla puan alıyorlar." dedi.

Fernando Alonso, Alpine A522

Fernando Alonso, Alpine A522

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Sezonun bu aşamasında form anlamında zirveye ulaştım ancak sonuçlara bakarak en kötülerden biri olduğunu düşünebilirsiniz. Bu sinir bozucu bir durum çünkü bu kötü şans meselesi değil, aksine yarışa yeterince iyi hazırlanamama meselesi."

Hiç böyle bir şey yaşayıp yaşamadığı sorusuna Alonso, "Honda'nın ilk yılında 72 sıra gibi bir ceza almıştık. Fakat Honda'da iki araç da sorun yaşıyordu. Oysa bu yıl sadece 14 numaralı araç sorun yaşıyor."

"Fakat artık umurumda değil. Abu Dhabi'deki son yarışa gideceğim, takımla kutlama yapacağım ve sonra evime döneceğim." cevabını verdi.

Alpine ile son yarışlarını bitirmek için artık gün mü saydığı sorusuna ise Alonso, "Evet, kesinlikle." yanıtını verdi.

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