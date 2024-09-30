Alpine'in 'senkronize olmayan' gelişimi takıma sezon sonunda kazanç sağlayabilir
Oliver Oakes, Alpine'in mevcut sezonun sonunda gösterebileceği gereken daha fazla performans olduğuna inanıyor.
Alpine, 2024'e kötü bir başlangıç yaparak tüm sezon boyunca form mücadelesi verdi.
Henüz ileriye doğru büyük bir adım atılmamış olsa da, takım patronu Oakes, Alpine'in gelişim döngüsündeki gecikmenin, sezon sonunda birtakım performans kazanımları elde edilebileceği anlamına geleceğini öne sürdü.
Oakes, "İki pilotumuzla da çalışmaktan son derece memnunum. Onlar çok profesyoneller ve motivasyonları konusunda hiçbir zaman endişe duymuyorum."
"Açıkçası, mevcut durumdan onlar da tıpkı benim gibi hayal kırıklığına uğruyor. Pazar günü uğruna savaşacak hiçbir şeyiniz olmadan yarışmak istemezsiniz."
Oliver Oakes, Takım Müdürü, Alpine F1 Takımı
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
"Ama yıl sonuna kadar gelişebileceğimizi biliyoruz, sadece şu anda tam anlamıyla senkronize olamamış durumdayız."
"Sezon başında hedeflediğimiz bazı güncellemeleri getirmekte geç kaldık. Bu yüzden diğerleri bir şeyler getirdiğinde senkronize olamıyorsunuz. Umuyorum ki şimdi ve yıl sonu arasında hâlâ elde edeceğimiz performansımız olduğunu göstereceğiz."
Güncellemelerle potansiyelin ortaya çıkarılıp çıkarılamayacağı konusunda Oakes şunları söyledi: "Bazı takımlar bu yıl büyük adımlar attı, bazıları ise işe yaramayan adımlar attı."
"Bence güncellemeyi getirdiğimizde nasıl bir performans göstereceğini görmemiz gerekiyor ve bunun piste de yansıması gerekiyor."
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