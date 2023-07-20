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Formula 1 / Macaristan GP Haberler

Alpine'in ön kanat güncellemesinin arkasında ne var?

Alpine'in Macaristan Grand Prix'si için cesur dalgalı bir ön kanat tasarımının ortaya çıkması dikkatleri üzerine çekti.

Matt Somerfield
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Giorgi Piola
Alpine A523 front wing detail

Bu yeni tasarım, takımın Britanya Grand Prix'sinde ön kanat mimarisinde yaptığı daha önemli değişikliklerin ardından geldi. Yeni tasarımda, yeni üst planya yere basma gücü üretiminde büyük paya sahip olacak.

Hungaroring'de ortaya çıkan şey, açıkça yere basma gücü seçim tablosunun üst ucunda yer alması gereken bir seçenek.

Silverstone'da tanıtılan güncelleme, en üstteki iki planya için daha geniş bir hareketli kanat bölümü içeriyordu ve bu dalga şeklindeki arka kenarın kullanılmasına izin veren de bu oldu.

Kanat elemanının tepe noktaları lastik boyunca uzanıyor gibi görünüyor ve bu da istenen yükü oluşturmaya yardımcı olurken aynı zamanda takımın hava akımını dışarı yönlendirme hedeflerine de yardımcı olacaktır.

Eski felsefe (üstte) ve yeni felsefe (altta) ön kanatları karşılaştırdığımızda, artık hava akımını dışarı yönlendirmeye daha fazla odaklanıldığını ve bunu başarmak için kanadın tüm yapısının değiştirildiğini görebiliyoruz. Buradaki yeniden kasıt olarak Britanya'dan itibaren kullanılan tasarım felsefesi olduğunu hatırlatmakta fayda var.

Alpine A523 technical detail

Alpine A523 teknik detaylar

Fotoğraf: Giorgio Piola

Ana planyanın genişliği kenar plakasına doğru gittikçe artarken, üstünde yer alan planyaların genişliği ise ana planyanın genişlemesine paralel olarak azaltılmış.

Bu, kenar plakası birleşiminde her bir kanat arasındaki boşluğu sıkılaştırır ve her bir elemanın daha sıkı sarılmasına neden olur.

Halen S-şeklinde olan ancak daha yüksek bir konuma kaldırılan ve yeni konuma uyacak şekilde yeniden şekillendirilen kenar plakasının dış yüzeyinde yer alan kanatçıkta da değişiklikler yapılmış.

Kızıl ötesi lastik izleme kamerasını barındırmak için kullanılan ayak daha yukarı bir açı gerektiren daha alçak bir konuma taşınmış olsa da, bunun muhtemelen sağladığı görüşten ziyade bu konumda oluşturduğu aerodinamik etkiyle ilgisi var.

Kanadın iç ucunda da değişiklikler var; pivotlar burnun yan tarafına yaklaştıkça üst planyanın hareketli bölümlerinin genişliği artıyor.

Buna karşılık, hareketli olmayan bölüm daralmış ve sonuç olarak kanat planyalarının şekli değişmiş.

Benzer şekilde, ana kanadın ön kenarı ve ikinci planya, ilgili değişiklikleri hesaba katmak ve kanat ve burun bölümü etrafındaki akış için gerekli yardımı sağlamak üzere yeniden şekillendirilmiş.

Ayrıca, Alpine'in ön kanadın üst planyasında ilk defa böyle tuhaf tasarım kullanmadığını hatırlatmakta fayda var. Takım, daha önce de üst planyada çentikli bir tasarım kullanmıştı.

Bu tasarım özelliği, onu bu geliştirme akışına devam etmesi için cesaretlendirmiş olabilir. Her iki varyant da yere basma gücü gereksiniminin her iki ucunda biraz farklı bir şey sunuyor.

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