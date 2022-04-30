Alpine'in motor departmanı, 2022 beygir gücünü neden önemsemiyor?

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Mercedes güç ünitesinin geriye düşmüş olabileceği yönündeki soru işaretleri, farklı sürüklenme seviyesi ve düşük performans gösteren şasi nedeniyle gölgelendi.

Alpine takımının da geçen seneye göre aero ve motor tarafında ne kadar gelişme gösterdiği net değil.

2022 Renault E-tech güç ünitesinde şüphe olmayan şey, bir önceki versiyonundan çok daha iyi ve turbo hibrit ünitenin diğer üreticilere çok daha yakın olması.

Buna rağmen Alpine'in motor programının başında yer alan Bruno Famin, 2022 sezonunda güç ünitesinin beygir gücü sayısı ile pek ilgilenmediklerini söylüyor.

Famin, motorun gücünden endişe duyduğu için böyle bir yaklaşıma sahip değil. Famin, günün sonunda en güçlü motora değil en güçlü araca sahip bir güç ünitesine sahip olmayı hedeflediklerini söylüyor.

Renault'nun ne kadar güç kazandığı sorulduğunda Famin, "Dürüst olmak gerekirse bunu takmıyorum. Benim umursadığım şey, aracın performansı."

"Güç ünitesinde, en iyi araca sahip olabilmek için bazı kararlar aldık. Belki dynoda daha iyi rakamlara ulaşabilirdik ancak bu durumda daha yavaş bir aracımız olurdu."

"Bunun yerine A522 motorla tasarlandı ve motor, en iyi araca sahip olacak şekilde tasarlandı. Bu şekilde çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Esteban Ocon, Alpine A522 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Aracı geliştirmeyi amaçlarken yapılan değişikliklerden birisi Renault'nun sonunda Mercedes'in 2014'ten beri yaptığı gibi turbo ve kompresörü ayırmasıydı.

Bu oldukça büyük bir değişiklikti ancak takım, bu değişikliğin sonuç vereceğini biliyordu.

Famin, "Bu söylediğim şey için iyi bir örnek. Bu şekilde temelde daha iyi bir paketlemeye sahip olduk. Bu Enstone'la birlikte verdiğimiz bir karardı ancak tek karar değildi."

"Bu, daha iyi bir aeroya, daha düşük yer çekimi merkezine ve sonunda daha iyi bir araca sahip olmak için aracın paketini iyileştirmenin örneklerinden birisidir. Bu şekilde Alpine aracı sonuç alacak ve puanlar kazanacak." dedi.

Famin, Alpine CEO'su Laurent Rossi tarafından kış dönemindeki yeniden yapılanmada takıma dahil olmuştu.

Famin, geçtiğimiz 3 sene boyunca FIA'da operasyon direktörü olarak çalışmıştı. Öncesinde ise Famin, Peugeot ile Le Mans'da çalışmıştı.

Famin, Renault'nun Viry-Chatillon motor tesislerini ileriye götürmesi ve Fransız otomobil üreticisinin Enstone fabrikasıyla daha iyi entegre etmeye yardımcı olması için Alpine tarafından göreve getirildi.

İlk olarak 1976'da Renault motor sporları altyapısının bir parçası haline gelen Viry'de değişiklikler yapılıyor.

Famin, "Tesislere yatırım yapmaya devam ediyoruz. Motor ve güç ünitesi montajı için yepyeni bir binamız var."

"Tarihi binada tüm zemin katları yeniliyoruz. Bunun da ötesinde yeni tesislere, yeni dinamoya, yeni tezgahlara, çalışmaya devam edecek yeni şeylere, gelecek neslin gelişimini hazırlamak için yatırım yapmaya devam ediyoruz." dedi.

Alpine, her şeye rağmen Viry'deki ekipmanların neler olduğuna bakmaksızın F1'de başarılı olabilmek için şasi ve motor tarafının mümkün olan en iyi şekilde entegre olması gerektiğini biliyor.

Alpine'de motorun Viry'de, şasinin Enstone'da üretiliyor olması nedeniyle uzaklık olsa da Famin, işlerin birkaç seneye göre daha iyi olduğunu, COVID dönemindeki çalışma alışkanlıkların bu farkı ortadan kaldırdığını söyledi.

Famin, "COVID bize bir bakıma yardımcı olmuş olabilir. COVID, herkesin her yerde birlikte yeni şekillerde çalışmasını sağladı."

"Birisinin Enstone'da, diğerinin Viry'de çalışıyor olması, birisinin Viry'de diğerinin Viry'e 20 km uzaklıktaki evinden çalışıyor olmasıyla neredeyse aynı durum."

"Artık tabii ki yeni bir işbirliği yöntemi var. Ayrıca Otmar [Szafnauer, takım patronu], Pat Fry ve Matt Harman'a, üst düzey yönetime doğru işaretler gönderiyoruz."

"Hepimiz tamamen aynı çizgideyiz ve çalışanlarımıza doğru mesajlar gönderiyoruz."

"2022 motorunun ve aracının yeniden oyunda olması, konsepti doğruluyor. Ekibimiz, her seviyede mücadele etmenin yolunun bu şekilde olduğunu anlıyorlar."

"Her şey doğru yolda görünüyor. Otmar ile bu konuda başarısız olmayacağız."

"Kazanmanın yolunun bu olduğunu biliyoruz. Herkesi bu yolda zorlayacağız." dedi.