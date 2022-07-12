Alpine'in Mercedes'i hedeflemesini sağlayan arka kanat değişiklikleri

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Takım sezon başından bu yana yoğun bir güncelleme programı uyguluyor. Bu program, Fernando Alonso ve Esteban Ocon'un düzenli olarak puanlar kazanmasında ve zaman zaman dikkat çekici performanslar sergilemesinde yardımcı oluyor.

Ocon'un Avusturya GP'de 5. olup Alonso'nun gridin arkasından neredeyse 6. olacak olması, Alpine A522'nin potansiyelinin kanıtıydı ve gelecek yarışlar için takım içerisinde iyimserlik sağladı.

Alpine'in Red Bull Ring'de gösterdiği performansa, bu sene kullanılan dört farklı tür yere basma gücü üreten kanadın bölümleri kullanılarak hazırlanan yeni arka kanat yardımcı oldu.

Yeni tasarım daha çok orta ve yüksek yere basma gücü üreten arka kanat arasında bir çözümdü.

Alpine'in tasarımda bir başka yenileme seçimi, takımın kiriş kanatla birlikte yaptığı kazancı gösteriyor.

Alpine daha önceden düz tasarıma sahip bir ana planya seçerken, bu sefer orta bölümü derin, kenar bölümleri daha sığ olan bir ana planya tasarımı tercih edildi. (Aşağıdaki fotoğrafta üstte yer alan tasarım)

Bunun sonucunda üst planyanın kenar kısımlarında ve kenar plakasına geçiş bölgesinde de değişiklik yapılmış. Aşağıdaki sarı renk ile gösterilen kesik bölüme bakarsanız, değişikliğin oldukça fazla olduğunu görebilirsiniz.

Alpine A522 rear wing comparison Photo by: Uncredited

Bunun dışında Alpine'in üst plakaların kenar kısmında dair içerisinde gösterilen DRS pivotlarında, Alfa Romeo tarzı gözyaşı damlası şekline geçiş yaptığı görülüyor. Yani bunun içerisinden geçen kapalı bir hat bulunuyor.

Bu, DRS açıldığında gözyaşı damlası şeklindeki pivotun bir kısmının kanatla birlikte yukarı kalktığı anlamına geliyor.

Sürekli zorlama

Alpine, bir önceki yarış Silverstone'da aracında büyük bir güncelleme yapmış ve o güncelleme paketinin merkezinde sidepod ve motor kapağı kısmında değişiklik yapılmıştı.

Sidepodun ön tarafının alt kısmındaki kesik arttırılırken, sidepod karoseri öncesine göre iç kısımları daha fazla sarmıştı.

Sidepodun üst kısmı, Ferrari'nin sezon başından bu yana F1-75'te kullandığına benzer oyuklu tasarıma dönüştürüldü.

Alpine'in biraz daha çok yönlülük sağladığı yer, son iki yarıştaki paketlerini karşılaştırırken görüldüğü gibi soğutma solungaçları oldu.

Silverstone'daki pakette halonun arkasındaki omuz üzerinde yer alan soğutma çıkışları arkaya kadar uzanırken, Red Bull Ring'deki pakette bu bölümdeki soğutma çıkışı sayısı azaltıldı.

Red Bull'un değişiklikleri

Red Bull Racing RB18 engine cover cooling outlet Photo by: Giorgio Piola

Red Bull da Avusturya GP'ye aracın çalışma aralığını iyileştirmesini umduğu birçok yenilikle geldi.

Takım Silverstone'da sidepod ve motor kapağı bölgesinde zaten ciddi değişiklikler yapmıştı ancak Avusturya'da da değişiklikler yapmaya devam etti.

Silverstone'daki değişiklik büyük ölçüde bir raf oluşturan ve üzerinden soğutma çıkışına doğru ve altından kola şişesi olarak adlandırılan bölgeye geçerken hava akışının davranışını değiştiren yeni bir motor kapağı etrafında odaklanmıştı.

Red Bull, Avusturya GP için motor kapağının arkasında karoser parçasının bir bölümünü çıkardı ve içerideki sıcak havayı dışarı atmak için yeni bir kanal açmış oldu.

Buna tam olarak yeni bir tasarım diyemeyiz çünkü Alpine ve Haas gibi takımlar halihazırda benzer çözümleri kullanıyordu. Bu, Red Bull'un rakiplerinden ilham aldığını gösteriyor.

Red Bull Racing RB18 detail Photo by: Giorgio Piola

Takım ayrıca tabanın ucunda, en içeride yer alan kanalda değişiklik yaptı ve farklı sürüş yüksekliklerinde performansı iyileştirmek için alt kısımdaki malzemenin bir kısmını çıkardı.

Red Bull diğer taraftan ön fren diski kaplamasında değişiklik yaptı. Bu, takımın bu sezon boyunca bu bileşene yaptığı uzun bir optimizasyon serisinden bir diğeriydi.

Fren diskini, fren kampanasının içindeki büyük hacminden ayıran bu kaplama, hava akışı ve tahliye edilen ısı üzerinde bir etkiye sahiptir. Takım, her ikisini de kontrol altında tutmak için istekli görünüyor.

Red Bull Racing RB18 extra brake cooling detail Photo by: Giorgio Piola

2022 kuralları tarafından getirilen sınırlamalar, fren mekanizmasından geçen hava akışının artık fren kanalı duvarının iç tarafına monte edilmiş, arkaya bakan bir çıkıştan çıkarılmasını zorunlu kılıyor.

Bu sınırlama, bir önceki dönemde bu bölümdeki sıcak havayı tekerlek yüzeyinden çıkararak ön kanat kenarından gelen kirli hava akımını dışarıya doğru yönlendiren ve bu alanda çok fazla gelişim harcaması yapan takımları engellemek için getirildi.

Aşağıdaki resimde sırasıyla soldan sağa doğru takımın yaptığı değişiklikleri görüyorsunuz. Takım bu süre boyunca sadece kaplamanın şeklini revize etmekle kalmadı, aynı zamanda ek yalıtım gerekliliğini de ortadan kaldırdı.

Bunu başarmak için, hem disk kaplamasına hem de kalipere ısıya dayanıklı bir kaplama uygulanmıştır.

Isı yönetimi ve disk etrafındaki hava akışının geçişi açısından daha fazla yardımcı olmak için, kaplamanın kırmızı ok ile gösterilen üst köşesi genişletildi, yani kaplamanın şekli Avusturya için bir kez daha değiştirilmiş oldu.

Red Bull RB18 front brake assembly Photo by: Uncredited

Aston Martin

Aston Martin AMR22 brake duct detail Photo by: Giorgio Piola

Bu arada Britanya GP'de gridde başka bir araçta, Aston Martin AMR22'de görülen yeni ve ilginç bir çalışma, muhtemelen diğer takımlar tarafından çalışılacaktır.

Takımın kendi evine getirdiği büyük güncelleme paketi kapsamında, arka fren duvarının iç yüzeyine bir dizi küçük kanatçık eklendi.

Bu kanatçıklar, fren duvarı ve lastiğin yan duvarı arasında toplandığı için hava akışının yönünü değiştirirken, aynı zamanda o bölgede nominal bir yerel yük oluşmasını sağlar.