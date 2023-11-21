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Formula 1 Las Vegas GP
Analiz

Alpine'in Las Vegas değişiklikleri, kendisine nasıl yardımcı oldu?

Alpine bu yıl Formula 1'de oldukça zor zamanlar geçirdi, ancak Las Vegas hafta sonunun sürpriz paketlerinden biri olduğunu kanıtladı.

Matt Somerfield
Editör Matt Somerfield
Yardımcı Editör Giorgi Piola
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Alpine A523 front wing comparison

Pierre Gasly'nin gridde dördüncü sırayı alması ve Esteban Ocon'un yarışı 16. sıradan dördüncü bitirmesiyle, A523 Las Vegas pistinin yüksek hız taleplerine çok uygun görünüyordu. 

Ve takımın hafta sonu için aracının çeşitli yönlerini nasıl geliştirdiğini görmek ilginçti. Yapılan değişiklikler, rakiplerine göre ona yardımcı olmuş gibi görünüyordu. 

Ekip, aracın arka tarafında yapılan seçimlerle birlikte doğru ön-arka dengesini sağlamak için bu sezon ön kanat tasarımını yenileme konusunda oldukça proaktif davrandı.  

Las Vegas'ta bu, ilk bakışta takımın bu sezon zaten düzenli olarak yaptığı bir şey olan başka bir üst kanat süslemesi şeklinde ortaya çıktı.  

Ancak, takım sezon başında kullandığı ön kanadın değiştirilmiş bir versiyonunu kullandığı için bundan daha fazlası vardı.  

Britanya Grand Prix'sinde tanıtılan ve o zamandan beri ince değişikliklere uğrayan varyant, dış uçta daha belirgin olan farklı bir kanatçık düzenine sahipti. Ana planya da çok daha geriye doğru uzanıyordu.

Bu, ön lastikten gelen kirli hava akımını yönetmeye yardımcı olmak amacıyla gridin çoğunda bir şekilde takip edilen yaklaşım oldu. Bu, Alpine'in geçen hafta sonu düşük hızda daha iyi olmak için seçtiği bir yöntemdi.

Bu tasarımda daha dar bir hareketli üst kanat vardı, bu da burun kısmına yakın daha geniş bir statik bölümle sonuçlandı ve her ikisi de daha önce gördüğümüzden daha fazla kırpılmıştı. 

Alpine A523 technical detail

Fotoğraf tarafından: Filip Cleeren

Alpine A523 teknik detay

Takım, aracın arkasında en son İtalya Grand Prix'sinde görülen düşük yere basma kuvvetine sahip arka kanadı kullandı. 

Ancak, Monza'da kullanılan iki düzlemli kiriş kanat düzenlemesiyle eşleştirilmek yerine, sadece alt elemanı tercih etti ve bu da taleplerine daha iyi uyacak şekilde kırpıldı. Düzlük hızını artırmak için bir başka çaba olarak takım ayrıca arka fren kanalından üst kanatçıkları da çıkardı. 

Ferrari, yere basma kuvveti seviyeleriyle oynuyor 

Ferrari SF-23 rear wing comparison, Las Vegas GP

Fotoğraf: Giorgio Piola

Ferrari SF-23 arka kanat karşılaştırması, Las Vegas GP

Ferrari, ikinci ve üçüncü serbest antrenmanlar arasında aerodinamik kurulumunda önemli bir değişiklik yaparak, Carlos Sainz'in güç ünitesi bileşeni cezası olmasaydı ön sırayı kilitlemesi gereken bir performans üretmesini sağladı. 

Scuderia, 1. ve 2. antrenmanlar sırasında Belçika Grand Prix'si ile aynı arka kanat konfigürasyonunu kullanmaya başlamıştı.  

Bu tasarım, merkeze monte edilmiş tek bir kuğu boynu sütunu ve gridde yaygınlaşan açık uçlu kenar bölümü ve kenar plakası birleşiminin yorumunu içeriyordu.

Elbette bu düzenlemenin Spa-Francorchamps pistinin iki yüksek hızlı sektör arasında kalan daha teknik orta bölümü için uygun olduğu düşünülmüştür.  

Başlangıçta Vegas'ın çeşitli talepleri için iyi görünse de, pist iyileştikçe düşük yere basma gücü üreten paketin daha iyi olacağı anlaşıldı.

Ferrari'nin en düşük yere basma kuvveti seçeneği burada devreye girdi ve 3. antrenman, sıralama ve yarış sırasında Monza paketi kullanıldı.

1. ve 2. antrenman sırasında kullanılan arka kanadın aksine, bu spesifikasyonda açık uçlu kenar bölümü ve kenar plakası birleşimi bulunmuyor, daha geleneksel bir arka kesik kullanılıyordu. Ayrıca çift sütun düzenlemesi ve daha düşük eğimli ana planya ve üst kanat da yer alıyordu.

Red Bull kendine odaklandı

Red Bull Racing RB19 rear wing comparison, Las Vegas GP

Fotoğraf: Giorgio Piola

Red Bull Racing RB19 arka kanat karşılaştırması, Las Vegas GP

Takımların geri kalanı bu sezon özel bir düşük yere basma kuvveti paketine ihtiyaç duyarken, Red Bull bu eğilime karşı çıkmaya devam etti ve Las Vegas'ta Monza ile aynı taktiği uyguladı. 

Red Bull, tüm arka kanadı yeniden tasarlamak yerine, üst kanadın arka kenarının oldukça önemli bir bölümünü kırptı.

Las Vegas'ta sadece Verstappen'in kesilen bölümün arka kenarında bir Gurney kanatçığı ile eşleştirilen bu konfigürasyonu tercih etmesi dikkat çekerken, Perez tam boy üst kanat kullanmaya devam etti.  

İki seçeneğin nasıl çalıştığını değerlendirirsek, Perez'in RB19'u muhtemelen frenleme altında ve virajlarda biraz daha dengeli olurken, aynı zamanda açıldığında daha büyük bir DRS deltası sağladı. Verstappen'in RB19'u muhtemelen biraz daha canlıydı ama aynı zamanda DRS kullanılmadığında düzlüklerde marjinal olarak daha hızlıydı. 

McLaren MCL60 diffuser technical detail

Fotoğraf: Giorgio Piola

McLaren MCL60 difüzör teknik detayı

McLaren, Monza spesifikasyonunu Las Vegas için makul bir geçiş noktası olarak gören bir başka takımdı. 

Takım, bu yarışlar arasında geçen sürede kaydettiği ilerlemeyi göz önünde bulundurarak düzende ince ayar yapmayı tercih etti.  

Takım ayrıca üst kanadın arka kenarına bir Gurney kanadı ekleyerek arka kanat ile kiriş kanadı arasındaki aerodinamik ilişkiyi de iyileştirdi.

Ve başlangıçta sadece alt kiriş kanat elemanını çalıştırmayı planlarken, bunun yerine iki düzlemli kiriş kanat kullanmaya başladı. 

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