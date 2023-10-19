Alpine’in kötü durumdaki Renault motorunu geliştirme talebi reddedildi
Açıklamalara göre Alpine, Renault motorunun performansını arttırmak için FIA’ya başvurdu ancak başvuru reddedildi.
Mevcut kurallara göre Formula 1 güç ünitesi üreten Ferrari, Mercedes, Renault ve Honda motorları 2025 sonuna kadar donduruldu.
Takımların dayanıklılık üzerine yaptığı çalışmalara izin veriliyor, bu çalışmalar bazen performansın artmasına da sebep oluyor. Ancak direkt olarak motorun gücünü artırmaya yönelik tüm çalışmalar yasaklanmış durumda.
Motorların dondurulması kararı şüphesiz en çok Alpine takımını etkilemiş gözüküyor. Formula 1 gridinde yalnızca Alpine takımının kullandığı Renault güç üniteleri diğer takımlar tarafından da en zayıf güç ünitesi olarak görülüyor.
Esteban Ocon, Alpine A523, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, George Russell, Mercedes F1 W14
Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images
Ancak Auto Motor und Sport’un haberine göre, Alpine takımının güç ünitesini geliştirme talepleri hayal kırıklığı ile sonuçlandı.
Alpine ve Renault mühendislerinin çalışmalarını sonucunda Fransız takımının diğer takımlara kıyasla yaklaşık 30 beygir daha düşük güçle yarıştıkları tespit edilmişti.
Bu nedenle güç ünitesi performansını iyileştirmek için özel izin almaya çalışan takım, FIA’ya başvurmuştu.
FIA ise bu özel iznin ancak güç üniteleri arasındaki güç farkının yüzde ikiden fazla olması halinde geçerli olduğunu ifade ettiği biliniyor.
Auto Motor und Sport'un haberinde, Renault’un araç yakıt tüketimini artırarak 30 beygirlik açığı kapatmaya yönelik ilk önerisinin Temmuz ayında Formula 1 komisyonu tarafından reddedildiği öne sürüldü.
FIA ise kendi hesaplamalarına göre Renault ve Alpine mühendislerinin bulduğu 30 beygirlik farkın çok daha küçük olduğunu, yaklaşık 15-20 beygirlik bir farkın bulunduğunu açıkladı.
2023 sezonu ise Alpine için hayal kırıklığı olmaya devam ediyor. Fransız ekibinin ana rakipleri Aston Martin’in sezon başındaki üstün performansının ardından şimdilerde ise McLaren podyumlarına devam ediyor. Alpine ise sezon başından beri ana rakiplerinin gerisinde, sadece iki podyum alarak sezon sonunu iyi bir yerde bitirmeye çalışıyor.
The damaged car of Pierre Gasly, Alpine A523, on a flatbed truck
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
Amerika Grand Prix’si öncesinde Alpine takımlar şampiyonasında 6. sırada bulunuyor. Sezonun bitişine beş yarış kala, şampiyonada beşinci sıradaki McLaren ile fark 129 puan.
Diğer yandan Fransız takımın gelecek seneye dair ümitleri devam ediyor. Auto Motor und Sport’un haberine göre Alpine, McLaren ve Aston Martin’in gelişim çizgisini takip etmeye çalışacak. 2024’te tanıtılacak yeni şasi ve vites kutusu Fransız ekibinin rakiplerini yakalamak için bel bağladığı geliştirmelerden biri.
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