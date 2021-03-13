Alpine'in jumbo hava girişinin arkasında ne var?

Takımların, güç ünitesinin etrafına sıkı bir şekilde motor kapağını sarma trendine karşı olarak Alpine'in tasarımı, 1970'lerde görmeye alışık olduğumuz, kendine özgü bir çözüm olarak ortaya çıktı.

Ancak şunu söylemek gerekir ki A521'in hava girişi ve takla barı, RS19 ve RS20 ile karşılaştırıldığında bir değişime uğramadı. Hatta bu yapılar arkasındaki gövde yapısı da gittikçe artırıldı.

Alpine A521 motor kapağı Fotoğraf: Alpine Renault R.S.20 Fotoğraf: Renault

Her ne kadar en başta biraz garip dursa da bunun arkasındaki sebep, tabanı ve arka fren soğutma kanallarını keskinleştiren yeni kural değişiklikleriyle ve arka difüzörün alçak kısmının törpülmesiyle alakalı.

Gridin kalanı ise, hava akımının aşağı yönlendirildiği bir sidepod tasarımı yarattılar, bu da hava akımının sidepodun üzerinden geçmesi ve tabanla hızlı bir şekilde buluşmasına neden olurken, A521'de ise takımların hibrit çağ öncesinde kullandığı bir düzen söz konusu.

Bu da tamamen alttan kesme ön kısım ve yüksekte bulunan sidepod yaratmakla alakalı bir durum.

Esteban Ocon, Alpine A521 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Bu, sidepod ve taban arasında daha fazla aralık oluşmasına neden oluyor ve takım, yeni kuralların yarattığı sorunları kendine özgü bir şekilde çözmeye çalışıyor.

Ancak aerodinamik hedeflerini yakalamaları için takımın, araçtaki soğutma mimarisini yeniden elden geçirmesi gerekiyordu, bu da radyatörlerin ve sidepodların içerisinde yer alan diğer donanımların yeniden yerleştirilmeleri anlamına geliyor.

Renault'nun bir önceki senelerde kullandığı düzenlemelerde, soğutma paketinin yer aldığı nokta nedeniyle donanımların, güç ünitesi etrafında yer aldığı görülüyordu. Ancak daha fazla donanımın gelmesi ile beraber bu alanın kapladığı alan oldukça büyük bir artış gösterdi.

Renault F1 Team R.S.19 güç ünitesi yerleştirmesi Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Bu durum göze alındığında yapılan değişiklikleri tamamen kural değişikliklerinin bir parçasıydı ve bu da tamamen Alpine'in bu konu ile, performansını olabildiğince fazla geri kazanma amacını koruyarak, aracın genel performansına zarar vermemesi ile alakalıydı.

Değişikliklerin arkasındaki teknik nedenden ayrı olarak bu durumu, Formula 1'in geçmişinde ortaya çıkan farklı hava girişi ve motor kapağı çözümleri ile karşılaştırmak çok kolay.

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