Alpine'in güncelleme takvimi belli oldu

Haberi dinle

Alpine'in Bakü'deki bir sonraki yarış için bir dizi güncelleme hazırladığı biliniyordu. Fakat takım sonraki yarışlarda da aracını geliştirmeye devam edecek.

Fransız ekip bir sonraki güncellemeyi Imola'ya, ardından Montreal ve Silverstone'a götürecek. Bu, Aston Martin'in planıyla çok benzer.

Auto Motor und Sport'a konuşan Otmar Szafnauer, "Geçen yıl yaptığımız gibi devam edeceğiz."

"Yeni bir parçanın hızımızı somut şekilde artırdığını görürsek, bunu hemen araca ekleyeceğiz."

"Ne yazık ki gelişim pek çok faktöre bağlı bir şey fakat en azından Ferrari, Mercedes ve Aston Martin ile aynı gelişim hızını koruyabileceğimize inanıyoruz." dedi.

Esteban Ocon, Alpine A523 Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

İddiaya göre her şey plana göre giderse Alpine, Imola'da ortalama 0.3 saniye daha hızlı olacak.

Avustralya'da yaptıkları iki büyük kazanın kendilerini etkilediğini söyleyen Szafnauer, "Sorun böyle bir kazanın bize çok pahalıya mâl olması çünkü bütçe sınırı var. Bu nedenle önceliklerimizi ayarlamak zorunda kaldık."

"Her şeyden önce, Bakü'deki yarış için bir yedek parça stoğu oluşturmalıyız. Ön kanat gibi parçaları birkaç hafta içinde üretmek son derece zor."

"Olan biten her şey nedeniyle, planladığımız tüm güncelleme paketini hazırlayıp hazırlayamayacağımızı göreceğiz."

"Yine de hem Pierre hem de Esteban olanlar için özür diledi. Bu ikisinin de suçlu hissettiğini gösteriyor."

"Bu nedenle olayı normal bir yarış kazası olarak nitelendiriyoruz. Gasly'nin önünde iki araç vardı ve Esteban'ın orada olduğunun farkında olmadan sağa gitti." diye ekledi.