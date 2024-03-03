Alpine'in F1 teknik direktörü ve aero başkanı istifa etti!

Alpine, 2024 sezonuna çok kötü başladı ve gridin en yavaş takımlardan birisi hatta en yavaşıydı.

Fakat Fransız üretici, teknik direktör Matt Harman ve aerodinami şefi Dirk de Beer'in ayrılığıyla yeni bir krize girmiş durumda.

Kaynaklar, her iki ismin de geçen ay takım Bahreyn'e gitmeden önce istifa ettiklerini doğruladılar.

Edindiğimiz bilgilere göre, her iki isim de şu an için çalışmalarına devam ediyor fakat yakında görevlerini bırakacaklar. Dolayısıyla Harman Bahreyn'de sadece "orada yer almak için" bulunuyordu.

Harman ve De Beer'in ayrılıkları henüz takım tarafından resmi olarak doğrulanmadı. Bir Alpine sözcüsü Motorsport.com'a yorum yapmak istemediğini bildirdi.

De Beer 2019'dan bu yana Fransız ekibin aerodinami şefi olarak görev yapıyor. Bundan önce Williams ve Ferrari için çalışan Güney Afrikalı, 2008-2013 yılları arasında Enstone merkezli takımda görev yapmıştı.

Harman ise 2018'den beri Alpine için çalışıyordu ve bundan önce Mercedes'ten görev alıyordu.