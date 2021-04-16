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Formula 1 / Analiz

Alpine'in agresif Imola güncellemeleri ortaya çıktı

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Matt Somerfield
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Alpine, bu sezon yeni kurallarla kaybettikleri yere basma gücünü telafi etme amacıyla Imola'ya birçok güncellemeyle geldi.

Alpine'in agresif Imola güncellemeleri ortaya çıktı

Eski Renault F1 takımı, Bahreyn'de gerçekleştirdiği yoğun test programının ardından sezonun ikinci yarışına yeni güncellemelerle geldi.

Alpine testlerde büyük ölçüde aracın tabanında birçok parça test etmişti. Takım Imola'da ise daha çok ön tarafta yaptığı güncelleme çalışmalarını test edecek. Bununla birlikte, takım aracın genel performansını iyileştirmenin yollarını aradığı için, bu parçaların bir kez daha test programında kullanılmayacağını söyleyemeyiz.

Takım ön kanadın kenar duvarında iki farklı tasarıma sahip. Tasarımların birisinde kenar duvarı düz iken, diğerinde kenar plakasının arka üst kısmından bir bölüm alınmış durumda (kırmızı ok). 2019'daki kural değişikliklerinden bu yana ön kanat kenar duvarının bu bölümünde, hava akımını ön lastiklerin dışına yönlendirmek için benzer kırpma çözümleri görüyoruz.

Alpine A521 ön kanat kıyaslaması

Alpine A521 ön kanat kıyaslaması

Fotoğraf: Giorgio Piola

Takım Imola öncesinde ön kanadın ana flaplerinin şeklinde de değişiklik yaptı. Yeşil boya ile gösterilen flaplerin iç kısmı, bir önceki tasarıma göre birbirlerine yaklaştırıldı ve aşağı yönlü kıvrıldı. Bu bölümdeki değişiklikler genelde ön kanat flapleri ile nötr bölgenin birleşme noktasında oluşturulan Y250 girdabının şeklini ve yönünü değiştirme amaçlı oluyor.

Ön kanat flap uçlarında yapılan değişiklikler beraberinde burun altındaki pelerin kanadın ve pelerin üzerinde yer alan hava girişinin (mavi ok) şeklinde de değişiklik getirmiş. Pelerinin yan tarafına mızrak şeklinde (kırmızı ok) bir çıta eklenmiş.

Bahreyn testlerinde yapılan testler

Alpine, yeni aracını tanıtmasının ardından A521'de şimdiye kadar ciddi güncellemeler yaptı ve testlerde birçok parça test etti. Test edilen parçalar arasında Z şeklindeki taban ile birçok ilgili konfigürasyon yer aldı.

Alpine A521 taban kıyaslaması

Alpine A521 taban kıyaslaması

Fotoğraf: Uncredited

Alpine'in sezon öncesinde test ettiği tabanda Z şeklinde kesik ya da herhangi bir kanatçık ( Üst V1 resmi) yer almıyordu. Ancak takım, tabana kesik eklediği an iki farklı tasarım daha test etti. V2'de gösterilen tabanda bu bölümde iki gümüş renkli büyük kanatçığın yanında, kırmızı ok ile gösterilen iki kısa üçgen şeklinde kanatçık daha kullanıldı.

Ancak takım yarışta biraz daha az agresif tasarım kullanmaya karar verdi ve bu bölümde tek kanatçık (V3) kullandı.

Arka tekerleklerin ön tarafına gelen bölümde de birkaç farklı tasarım test edildi. Üstteki fotoğrafın alt kısmında, tabanın arka tarafıyla ilgili güncellemeleri görüyorsunuz. Sezon öncesi testlerde ilk olarak tek parça kanat (V1) test edilirken, testlerin sonuna doğru üç kanatçıklı bir tasarıma (V2) geçildi. Ardından ikisinin karışımı olan tasarımlar (V3 - V4) test edildi.

V3 ve V4 tasarımlarının her ikisi de, biraz farklı bir şekilde de olsa, dört bölüme sahipti. V3'te yüzeyin aşağısına doğru uzanan ancak ortada kesilen yarıklar yer alırken, V4 dört ayrı kaplamadan yapılmıştı.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Alpine
Editör Giorgi Piola

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