Alpine'in ağırlığı azalttığını gösteren taban destek kolları

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Bu güncellemelerin içerisinde yeni taban ve kiriş kanat yer alıyordu. Takım şampiyonanın ilk döneminde aracının aerodinamik paketini optimize etmeye devam ediyor.

Güncellemeler içerisindeki en ilginç parça, tabanın arkasında yer alan metal destek kollarıydı. Diğer takımlar kış testlerinden beri destek kollarını kullanırken, Alpine onlara ihtiyaç duymamıştı.

Rakip takımlar en başından beri hafif ve esneyen tabanlara sahip oldukları için esnemeyi ve dalgalanmayı azaltmak için bu destek kollarına ihtiyaç duydular. Alpine'in tabanı ise diğerlerine göre daha sertti ve ekstra desteğe ihtiyaç duymuyordu.

Alpine'in teknik patronu Pat Fry, bu durumun rakiplerine avantaj sağladığından şikayet etmişti.

Suudi Arabistan'da konuşan Fry, "Aracı tasarlarken amacımız maksimum performans elde etmekti, bunu yaparken normalden biraz daha ağır olacağını biliyorduk."

“Zemini olabildiğince sertleştirdik, geniş üst gövdemiz de araç ayarları konusunda yardımcı oldu. Dürüst olmak gerekirse bu faktörler bize avantaj sağladı."

“Dolayısıyla ilave parçaların (metal destekler) eklenmesine izin verilmesi biraz sinir bozucuydu, ne diyebilirim ki?"

"Zemin yeterince sert olduğu için ilave parça eklemedik ama bunun diğer takımlara büyük ölçüde yardımcı olduğunu düşünüyorum."

“Hepsi oyunun bir parçası. Bir sonraki güncellemeyi buna göre yapacağız. Daha hafif bir araba da yapabilirdik ama biz çoktan gideceğimiz yolu seçmiştik." demişti.

Alpine bu konuda değişiklik olmayacağını anlayınca rakip takımların yoluna geçiş yaptı ve tabanı hafifleterek arka tarafına metal destek kolu ekledi.

Alpine bu sayede tabanı hafifletirken metal kollarla güçlendirdi. Takım böylece daha güçlü bir konseptten avantaj sağlamaya çalışacak.

Yeni tabanda ayrıca, iki hilal şeklindeki oyuk (kırmızı ok) arasına yerleştirilmiş daha büyük, daha dik açılı bir bölümle optimize edilmiş kenar oyukları yer alıyor.

Bu tasarım Red Bull RB18'de gördüğümüz tasarıma benzerken, Alpine de Red Bull ve Ferrari gibi taban önündeki omurgaya Aston Martin tarzı kar küreyici şeklindeki kanatçığı (mavi ok) ekleyenler arasına dahil oldu.

Alpine A522 Floor comparison

Alpine ayrıca bu sezon birçok takımın dikkatini çeken taban önündeki dikey bölümde değişiklik yaptı. Sarı çizgilerle gösterilen bu bölümün geometrisi bu sezon birçok kez değiştirildi.

Yeni tasarım, selefinin daha geniş yüzey alanını koruyor ancak zeminle kesiştiği yerde kıvrımlı bir düşüşe sahip olmak yerine, artık daha keskin bir geçiş bulunuyor. Bu değişikliğin bu bölgede daha yoğun girdap oluşturması bekleniyor.

Fernando Alonso, Alpine A522 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Alpine'in yeni paketinde yeni bir kiriş kanat (egzoz borusu altında yer alan yatay kanatlar) bulunuyor. Üst parçanın kiriş uzunluğu, özellikle dışarıya doğru değiştirildi.

AlphaTauri güncellemeleri

Imola'ya güncelleme getiren tek takım Alpine değildi. AlphaTauri de AT03'ün performansında iyileştirme yapacak bazı değişiklikler yaptı.

AlphaTauri'de değişiklik aracın ön tarafıyla başladı. Soğuk havanın nasıl toplandığını ve hava akışının tüm fren tertibatı etrafında nasıl hareket ettiğini değiştirmek için ön fren kanalında değişiklik yapıldı.

Alpha Tauri AT03 Front brake duct comparison

Sezonun başındaki yarışlarda dar ancak yüksek girişe sahip fren kanalı kullanılmıştı ancak Imola'da dikey çitin hem içerisinde hem de dışarısında yer alan geleneksel D şeklindeki girişe dönüldü.

Bu, birçok rakibi tarafından kullanılan bir tasarım tekniğidir. Bu tasarım, hava akışının çit ile lastiğin yan duvarı arasında ve ayrıca girişin çitten dışarı çıkan kısmı tarafından yakalanmasını sağlar.

Bunun dışında kanal içerisinde farklı soğutma gereksinimleri için minik kanallar oluşturulduğunu göreceksiniz.

Alpha Tauri AT03 floor tunnel comparison

AlphaTauri'nin tasarım ekibi tabanı rafine etmek için de çalıştı ve bu kapsamda tünel girişinde ve taban duvarlarında, tünel tarafından yakalanan ve üst yüzeye iletilen hava akımı dağılımını değiştirmek için revize yapıldı.

Yeni tünel girişi daha uzun bir iç kısma dayanıyor. İç resimde kırmızı ok ile gösterilen bölümde eski tasarımı görüyorsunuz. Yeni tasarımda en içerideki sıra ile kesişimde, daha ani bir eğilme olduğu görülüyor.

Diğer taraftan aracın tabanının arkasında yer alan metal destek kolunun konumu değiştirildi. Bu, o bölüme uygulanan yük profilini de değiştirecektir. Takım ayrıca arka lastiğin önündeki kıvrımlı kenarı (sarı çizgi ile işaretli bölüm) ve difüzörün yan duvarının tasarımını da değiştirdi

Alpha Tauri AT03 floor comparison

Yeşil çizgi ile işaretlenen bölümde göreceğiniz üzere, yukarıya doğru kıvrılmış kenar daraltılarak birleşme noktasında daha az sıkışma noktası oluşturuldu ve difüzörün yan duvarında fare evi şeklinde bir delik ortaya çıktı. Bu, difüzörün kenar girdabının gücünü değiştiriyor gibi görünmesi nedeniyle, takımların çoğunun kullanmaya başladığı bir özellik haline geldi.