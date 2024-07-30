Alpine'in boş koltuğuna geçme yarışında pole pozisyonunda kim var?

Belçika Grand Prix'si sırasında sürücü hareketleri hakkında çok fazla konuşma oldu ancak odak noktası 2025'te fırsat arayan sürücülerden ziyade koltuklarını kurtarmaya çalışan mevcut sürücülerdeydi.

Sergio Perez, Red Bull'u etkilemek için pek bir şey yapmadı ve ön sıradan geriye düşerek yarışı 7. sırada tamamladı ancak koltuğu, sezon sonuna kadar şimdilik güvende görünüyor.

Formula 1 muhabiri Ted Kravitz, gridin arkalarında yer alan Logan Sargeant’ın Belçika Grand Prix'sinde son sıralama seansına katılıp katılmadığını sorgularken 2025 sezonu öncesinde hâlâ doldurulması gereken birkaç koltuk daha var.

Mercedes, Lewis Hamilton'ın yerini doldurma konusunda henüz bir hamle yapmadı ancak genç Kimi Antonelli, Formula 2’de her hafta sonu yarıştıkça gelişiyor ve o koltuk için en muhtemel aday gibi görünüyor.

Red Bull / RB durumu henüz çözülmedi ve Daniel Ricciardo'nun geleceği, yıl sonundan sonra hala bir sözleşmesi olmadığı için belirsiz.

Sauber, Audi’nin 2026’da gridde yerini alması öncesinde bu sezonki yaşadığı zorluklar göz önüne alındığında Nico Hulkenberg'in yeni takım arkadaşını bulma konusunda listenin en sonunda görünüyor.

Bu durumda geriye Alpine kalıyor ve Sky Sports F1'de konuşan eski pilot ve yorumcu Martin Brundle, bir sürücünün gelecek yıl Pierre Gasly'ye katılmak için şimdiden potansiyel rakiplerinin önünde olduğunu öne sürdü.

Brundle, bu yıl takımın yedek pilotu olmaya konsantre olmak için yarışmaya bir yıl ara vermesine rağmen Enstone'da perde arkasında Alpine’i etkileyen Jack Doohan'dan bahsediyordu.

Hiçbir şey kesin değil ve pazarın dinamiği herhangi bir anda değişebilir.

Martin Brundle, Jack Doohan'ın 2025'te Alpine için sürüşte ‘pole pozisyonunda’ olduğunu düşünüyor

Alpine'deki sürücü durumu hakkında konuşan Chandhok şöyle dedi: “Jack Doohan'ın gelecek yıl orada olacağını düşünüyor muyuz?”

Brundle şöyle yanıtladı: “Evet, kesinlikle pole pozisyonunda. Yani o, onların simülatör sürücüsü, test sürücüsü oldu, bu yarıştan sonra test için tekrar arabada olacak.”

Jack Doohan, Alpine A523 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

“Alpine'de bir boşluk varsa -ki Ocon’un Haas'a gittiğini biliyoruz- o zaman Doohan o koltuk için bir aday.”

2025'te Pierre Gasly ile takım arkadaşı olmak üzere Alpine başka kimi işe alabilir?

Alpine, Esteban Ocon'un yerini doldurmaya çalışırken sürücü pazarındaki seçenekleri azalıyor.

Doohan müsait ancak bu yıl katıldığı her iki 1. antrenman seansının da kötü hava koşulları nedeniyle kesintiye uğraması şanssızlık oldu.

Mick Schumacher, Formula 1'e dönmeyi hâlâ çok istiyor ve şu anda Alpine Dünya Dayanıklılık Şampiyonası takımının bir parçası.

Valtteri Bottas ve Zhou Guanyu, çok sınırlı seçeneklerini değerlendiriyor olacak çünkü Audi hâlâ başka yerlere bakıyor.

Ancak mevcut seçenekler arasında Doohan, şansını zorlayacaktır. Çünkü yıl boyunca takımla çalıştı ve artık takım onun güçlü ve zayıf yönlerini biliyor.