Alpine'in 2024 F1 aracında yanlış giden şey ne?

Takımlar böyle bir yön değişikliğine giriştiklerinde, yeni platformlarından nasıl hız elde edeceklerini anlamak için bir öğrenme aşamasına katlanmak zorunda kalıyorlar.

Ancak Alpine'in durumunda, bu yılki yenileme henüz umulan ilerlemeyi sağlayamadı ve şimdiye kadar sadece A524'ün açılıştaki iki yarışta acı verici bir şekilde hızdan düşmesine neden oldu.

Takımın önde gelen isimlerinin yeni aracın lansmanında dile getirdikleri, "sezona zorlu bir başlangıç olacağı" yönündeki korkuları doğru çıktı; ancak Fransız üreticinin şu anda arka sıralarda yer alması nedeniyle işler korkulandan da kötü gidiyor.

Takım patronu Bruno Famin bu hafta sonu Avustralya Grand Prix'si öncesinde, "Sezona zorlu bir başlangıç yaptık. Ve aslında beklediğimizden daha zorlu oldu."

"İlerlemeye devam etmeli ve neden performans eksikliği yaşadığımızı ve nihayetinde paketi nasıl geliştirebileceğimizi daha iyi anlamaya devam etmeliyiz. Açıkçası, hızla çözmemiz gereken sorunlarımız var." şeklinde konuştu.

Bruno Famin, Takım Müdürü, Alpine F1 Takımı Fotoğraf: Motorsport Images

Alpine'in ele alması gereken sorunlar

Alpine için zorluk, birden fazla cephede sorunlarla karşı karşıya olması ve takımın ilerlemek için herhangi bir umuda sahip olması için birçok faktörü ele alması gerektiğidir.

İstifa haberinin Bahreyn Grand Prix'sinde ortaya çıkmasından kısa bir süre önce, takımın eski teknik direktörü Matt Harman, Alpine'in sorunlarının kaynakları hakkında açıkça konuştu. Bu konuda öne çıkan üç net alan var.

Alpine her şeyden önce, güç ünitesi rakiplerine kıyasla yetersiz olduğu için bir kolu arkadan bağlı olarak savaştığının farkında. Kimin rakamlarının daha güvenilir olduğuna bağlı olarak, tahminler açığın 15-30 beygir güç arasında bir yerde olduğunu gösteriyor. Bu fark, çok yakın olan orta grupta büyük fark yaratıyor.

Alpine, güç sorununun yanı sıra sezona, aşırı kilolu bir araçla başladı. Her ne kadar takım ne kadar fazla yük taşıdığına dair herhangi bir rakam açıklamamış olsa da bu durum kamuoyunda tartışılıyor.

Bir kaynak, kış boyunca belirli bir çarpışma testini geçebilmek için gerekli olan geçici önlemlerin, başlangıçta amaçlananın üzerine 15 kg kadar fazladan eklenmesi anlamına geldiğini ve bunun da aracı minimum ağırlık sınırının altından biraz üstüne çıkardığını öne sürdü.

Bu rakamın ne kadar doğru olduğu net değil (çünkü oldukça aşırı görünüyor), ancak bazı çarpışma testi başarısızlıklarının ekstra ağırlıkta bir rol oynayıp oynamadığı sorulduğunda Harman şunları söylemişti: "Bazıları değil, özellikle bir tanesi. Bunun bir kısmı biraz rol oynadı."

"Ancak unutmayalım ki [çarpışma testlerinde] çok zorlamamız gerekiyor. Hiçbir şeyde başarısız olmamak, kolay olan şey. Bunu kesinlikle yapabiliriz."

"Bence Enstone'daki insanlar buna inanılmaz bir tepki verdi ve karşılık verdi. Ve ben herkesle gurur duyuyorum. Çekim günündeydik. Teste çok çok iyi bir güvenilirlikle katıldık. Şimdi sadece bu ana gemiyi düzeltmemiz gerekiyor."

Pierre Gasly, Alpine A524 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Harman ayrıca, takımın 798 kg sınırına geri dönebilmek için net bir plana sahip olduklarını söylemişti.

"Ağırlığın tam olarak nerede olduğunu ve bunu nasıl ortadan kaldıracağımızı biliyoruz. Bu sadece operasyonel sistemimizi çalıştırmak ve bunu araca aktarmakla ilgili."

"Dürüst olmak gerekirse, olmak istediğimiz yerde değiliz. Ancak çok çok kısa bir süre içinde ağırlık sınırına geri döneceğimizi düşünüyorum."

Ancak Alpine'in en büyük baş ağrısı bu iki sorun değil gibi görünüyor. Bunun yerine, asıl sorun Pierre Gasly ve Esteban Ocon'un hem çekiş hem de yere basma kuvveti eksikliği nedeniyle aracın arka kısmında sorun yaşıyor olmaları.

Harman, "CLR" adını verdiği ve arka kaldırma katsayısı anlamına gelen bir kavramdan söz ediyor. Basit bir ifadeyle bu, A524'ün ön tarafta bulabildiklerini dengelemeye yardımcı olmak için arka tarafta daha fazla yere basma kuvveti üretmesi gerektiği anlamına geliyor. Bunu sağlayana kadar işler zorlaşacak.

Harman, "Çoğu insanın başlangıçta yaptığı gibi, daha fazla CLR'ye ihtiyacımız var - aracın arkasında daha fazla yüke ihtiyacımız var. Araçta daha iyi çekiş gücü olmasını istiyoruz."

"Mekanik olarak bize daha iyi çekiş sağlamak için bazı şeyleri yerine koyduk. Şimdi bunu tamamlamak için bazı gelişmiş aerodinamiklerle bunu tamamlamamız gerekiyor." dedi.

Esteban Ocon, Alpine A524 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Performans sınırı

İdeal olmaktan çok uzak bir durum olmasına rağmen Harman, Alpine'in şu anda yaşananları göze almak zorunda olduğunu çünkü eski tasarımıyla hızla bir performans tavanına ulaşacağını söyledi.

Harman, "A523'ün gelişiminin ortalarına doğru performans bulmakta giderek daha fazla zorlanmaya başladık."

"Bir maliyet/fayda oranımız var, bu da araca bu performansı koymayı haklı çıkarmayı daha da zorlaştırdı. Bu yüzden, bundan çok önce şöyle düşündük: bu potansiyeli ortaya çıkarmaya çalışalım ve kendimizi 2022'de olduğumuz yere geri getirmeye çalışalım." dedi.

Her ne kadar Harman artık yeni bir teknik yapıyla birlikte toparlanma sürecinde rol oynamayacak olsa da, Bahreyn'de yaptığı konuşmada bu yıl yeni bir şeyler yapma kararının ileride sorun yaşamamak için alındığını açıkça ifade etmişti.

"Bu cesurca alınmış bir karardı çünkü temelde bu araçla iki yıl boyunca potansiyele ihtiyacımız var. Ve eğer bunu yapmazsak, daha sonra zorlanabilirdik. Bütün mesele buydu."

Alpine kesinlikle bu kararın doğru olduğunu ve kısa vadeli acının sonunda kendisine uzun vadeli bir kazanç getireceğini umuyor.