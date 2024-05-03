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Formula 1 Miami GP

Alpine'in 2024 F1 aracı "nihayet" minimum ağırlık sınırına ulaştı

Alpine'in A524 Formula 1 aracı, Miami GP hafta sonunda ilk kez "minimum ağırlık sınırına" ulaşacak.

Ezel Tan
Pierre Gasly, Alpine A524

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Bu yıl konsept değiştiren ve umduğunu bulamayan Alpine, güç ünitesi tarafında yaşadığı güç eksikliği, yere basma gücünün yeterince yüksek olmaması ve çarpışma testleirnden kaynaklı yüksek ağırlık nedeniyle sezona istediği başlangıcı yapamadı.

Alpine bundan ötürü Williams ve Sauber ile beraber bu yıl henüz puan alamadı.

Çin'deki son yarışta Alpine, A524'ü F1'in minimum ağırlık sınırına yaklaştıran yeni bir taban getirdi.

Şangay'da sadece Esteban Ocon bu tabanı kullanırken, bu hafta sonu iki araçta da yeni taban olacak. Buna ek olarak araçta yapılan diğer değişiklikler, A524 nihayet minimum ağırlık sınırına geldi.

Miami yarışında Motorsport.com'a konuşan Famin, “Şu anda mücadele o kadar zorlu ki, her kazanç, her küçük kazanç çok önemli ve biz de bunu yapıyoruz."

“İnsanlar her ne kadar bu konuya dikkat çekse de aracın ana sorunu ağırlık değildi. Aracın en büyük sorunu yere basma gücünden yoksun olmamız ve lastiklerin sıralama turlarında çalışmasını sağlamakta zorlanmamızdı."

Esteban Ocon, Alpine A524

Esteban Ocon, Alpine A524

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

“Minimum ağırlığı inmek harika ama asıl sorun bu değildi. Bu sorun beklenenden daha hızlı çözüldü ve takımın gidişatından memnunum - her şeyi daha hızlı getirmek için çok zorluyorlar."

“Şanghay'da yeni bir tabana geçtik, oysa yeni tabanı burada kullanmamız gerekiyordu. Fabrikadaki çocukların büyük çabasıyla Çin'e götürdük."

“Bu iyi bir işaret, ancak bu kapatmamız gereken farkın küçük bir kısmı. Her şey vakit alacak."

“Fakat her şey plana göre gidiyor, burada ilk kez ve planlanandan daha hızlı şekilde, iki aracı da minimum ağırlıkta kullanacağız."

“Aerodinamik tarafta bu sezon iki güncelleme getirdik. Ancak tüm bunların yapmamız gerekenlerin yalnızca bir parçası olduğunu biliyoruz."

“Şimdi, David'in gelmesiyle birlikte yeni organizasyonumuzda bir sonraki adıma geçeceğiz. Şimdilik bu konuda konuşmak için biraz erken.” dedi.

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