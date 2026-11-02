Formula 1 Meksika GP

Alpine'e çifte darbe: Her iki pilot da sarı bayrak ihlâliyle ceza aldı!

Alpine, Meksika Grand Prix'sinin ardından çifte darbe aldı. Takımın sürücüleri Pierre Gasly ve Franco Colapinto, yarış sonrasında yapılan incelemelerin ardından sarı bayrak ihlalleri nedeniyle ağır cezalara çarptırıldı.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 2 Kas 2026 08:00

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Franco Colapinto, Alpine, Pierre Gasly, Alpine

Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Franco Colapinto ve Pierre Gasly, yarışı sırasıyla yedinci ve dokuzuncu sırada tamamlayarak Alpine'e toplam sekiz puan kazandırmıştı. Bu sonuç, Fransız ekibin şampiyonada beşincilik mücadelesinde Racing Bulls ile arasındaki farkı kapatması açısından önemliydi.

Ancak yarışın ardından her iki pilot da olası sarı bayrak ihlâlleri nedeniyle hakemler tarafından incelemeye alındı. Yapılan değerlendirmelerin sonucunda iki sürücüye de ceza verildi.

Gasly'ye dur-kalk cezası verildi ve hanesine iki ceza puanı eklendi. Bu cezanın zaman cezasına dönüştürülmesiyle Fransız sürücü dokuzunculuktan son sıraya, yani 17. sıraya geriledi.

Colapinto ise 10 saniye zaman cezası ve bir ceza puanı aldı. Arjantinli pilot bu ceza sonucunda puan barajının dışına çıkarak 15. sıraya geriledi.

Bu cezalarla birlikte çaylak sürücü Ryo Hirakawa 10. sıraya yükseldi ve Haas adına ilk yarışında puan kazanmış oldu. Liam Lawson da yedinciliğe yükseldi.

Gasly'ye verilen ağır cezanın gerekçesine ilişkin hakemlerin karar metninde şu ifadeler yer aldı: "Hakemler, 10 numaralı aracın sürücüsü Pierre Gasly'yi ve takım temsilcisini dinledi; ayrıca konumlandırma ve bayrak sistemi verilerini, görüntüleri, zamanlama verilerini, telemetriyi ve araç içi kamera kayıtlarını inceledi."

"Sürücü ve takım temsilcisi, çift sarı bayrak bulunan sektörde sürücünün hızını önemli ölçüde azalttığını savundu. Ancak telemetri verilerinin ve aynı sektörden geçen diğer araçların verilerinin ayrıntılı incelenmesi sonucunda hakemler, tespit edilen ufak hız düşüşünün yönetmeliklerin gerekliliklerini karşılamak için yeterli olmadığına karar verdi."

Colapinto'ya verilen cezanın gerekçesi ise Gasly'ninkinden daha hafifti. Arjantinli sürücünün ihlaline ilişkin hakem raporunda şu ifadeler kullanıldı: "Hakemler, 43 numaralı aracın sürücüsü Franco Colapinto'yu ve takım temsilcisini dinledi; ayrıca konumlandırma ve bayrak sistemi verilerini, görüntüleri, zamanlama verilerini, telemetriyi, takım telsizini ve araç içi kamera kayıtlarını inceledi."

"Sürücü ve takım, yönetmeliklerde belirtilen hızını azaltma ve yön değiştirmeye hazır olma gerekliliklerine uyulduğunu gösterdiğini savundukları telemetri ve fotoğraf kanıtlarını sundu. Ancak telemetri verilerinin ve araç içi kamera kayıtlarının ayrıntılı incelenmesi, hakemleri tek sarı bayrak bulunan sektörde sürücünün hızını yeterince azalttığı konusunda ikna etmedi."

"Önceki çift sarı bayrak bulunan sektörle ilgili olarak ise hakemler, sürücünün yönetmeliklerin gerekliliklerine uyabilmesi için yeterli uyarıyı alıp almadığı konusunda ciddi şüphe bulunduğuna karar verdi. Bu nedenle söz konusu sektörde herhangi bir ihlâl gerçekleştiği sonucuna varılmadı."

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- Motorsport.com Ekibi

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