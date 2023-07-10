Alpine'de yönetim değişikliği: Famin, motor sporlarından sorumlu başkan yardımcısı oldu

Son dönemde Alpine'in dünya çapındaki satışlarını arttırmaya odaklanan Laurent Rossi, bu amaçla Alpine isminin motor sporlarındaki bilinirliğini de arttırmak istiyor.

Bu amaç doğrultusunda birtakım yönetim değişikliklerine giden Rossi, Alpine'in F1 motor şefi Bruno Famin'i bizzat Alpine Motorsports Başkan Yardımcısı olarak atadı.

Doğrudan Rossi'ye rapor verecek olan Famin, şirketin tüm motor sporları faaliyetlerini yönetecek -bu tanımlamaya spor otomobil yarışları ve Dacia ile ortaklık kurulan Dakar Rallisi de dahil.

Famin ayrıca Alpine sürücü akademisinden de sorumlu olacak.

Yeni sorumluluklar üstlenmesine rağmen Famin, 2022 sezonunun başından bu yana genel müdür olarak görev yaptığı Viry-Chatillon'da F1 ve motor sporları motor bölümünün başkanı olarak hizmet vermeye devam edecek.

Otomobil klasmanı galibi Carlos Sainz, Lucas Cruz, Peugeot Sport, Bruno Famin Fotoğraf: Peugeot Sport

Yapılanma değişikliği, Alpine takım patronu Otmar Szafnauer'in de Rossi'den önce Famin ile muhatap olacağı anlamına geliyor.

Motor sporlarında uzun bir kariyere sahip olan Famin, kariyerine Peugeot ile başladı. Ünlü 905 gibi çeşitli projelerde çalıştıktan sonra 2005 sezonunda teknik şefliğe, 2012 sezonunda ise bizzat motor sporları projelerinin başına getirildi.

Famin'in döneminde Peugeot, 908 ile Le Mans 24 Saat zaferine, 2013 yılında Sebastian Loeb ile Pikes Peak zaferine, 2016-2018 sezonları arasında da üç Dakar Rallisi zaferine ulaştı.

2019-2022 sezonları arasında FIA'da operasyon direktörü olarak görev yapan Famin, geçen sezondan itibaren ise Alpine motor departmanının başındaydı.

Rossi'nin yaptığı değişiklikler Famin ile sınırlı değil: kendisi Philippe Krief'i Mühendislik ve Ürün Performansından Sorumlu Başkan Yardımcısı, Antonino Labate'yi ise Satış, Pazarlama ve Müşteri Deneyiminden Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak atamış vaziyette.