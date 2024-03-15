Alpine'de, McLaren'in yaptığı geri dönüşü tekrarlama beklentileri azaldı

Enstone merkezli takımın üst düzey yöneticileri testler öncesinde, yenilenmiş A524 ile sezona durgun bir başlangıç yapmaya hazırlandıklarını itiraf etmişti.

Ancak Alpine Takım Patronu Bruno Famin, takımın Bahreyn'deki sezon açılış yarışında son sıraya düşmesinin bir "şok" olduğunu kabul etti.

Alpine'in içinde bulunduğu durum, McLaren'in geçen sezon puan almakta zorlanırken düzenli olarak podyumu zorlayan bir takım haline gelmesiyle karşılaştırılıyor.

Anglo-Fransız marka o zamandan beri McLaren'in sahip olduğu üç ayaklı teknik departman sistemine geçiş yaptığını açıklamıştı.

Ancak Gasly, Woking merkezli takımın toparlanmasının bir ilham kaynağı olması gerektiğini kabul ederken, Alpine'in rakibinin başarısını yeniden yaratmaya takılıp kalmaması gerektiğine inanıyor.

Gasly, "F1'e geldiğimden beri McLaren'in geçen yıl yaptığı gibi bir sıçrama görmediğimi itiraf etmeliyim. Herkes bize atıfta bulunuyor ve geçen yıl gördüğümüz sıçramayı istiyor."

"Yaptıkları inanılmazdı, bu çalışma için onlara teşekkür ediyorum. Herkes böyle bir gelişme kaydetmek isterdi, eminim Ferrari'ye, Mercedes'e araçlarını McLaren'in geçen yıl yaptığı kadar geliştirip geliştiremeyeceklerini sorsanız bunun için uğraşırlardı."

"Açıkçası bunun başarılabilir olduğunu görmek hepimiz için motive edici ve ilham verici olmalı. Ancak aynı zamanda bunu zorunlu ve takımın mutlak hedefi olarak görmüyoruz."

Pierre Gasly, Alpine A524 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Önde mücadele etmek istiyoruz, şu anda McLaren, Aston Martin ile birlikte ilk beş takımın bizden oldukça önde olduğu net bir sıralama olduğunu biliyoruz ve onlarla mücadele edebilmek için arayı epeyce kapatmamız gerektiğini biliyoruz." dedi.

Ocon, McLaren'in sezon ortasındaki olağanüstü geri dönüşünün F1'de şimdiye kadar gerçekleştirilen en büyük geri dönüş olduğunu ve Alpine için 2024'ün kaybedilmiş bir şey olmadığına dair önünde bir örnek olması gerektiğini iddia ediyor.

Ocon, "Demek istediğim, McLaren geçen yıl açıkça ne yaptıklarının bir örneğiydi. Bu tam olarak her orta sıra takımının yapmak istediği, geliştirmek istediği şey."

"Bunu yapma şekilleri çok ama çok etkileyici. Bence geçmişte Formula 1'de kimse bunu yapmamıştı. Onlar kesinlikle bir örnek."

"Şimdi açıkçası işlerin nasıl yeniden yapılandırılacağı konusunda ekibe ve sürece tamamen güveniyorum."

"Açıkçası amaç bir şeyleri iyileştirmek. Olmak istediğimiz yerde değiliz ve Bruno'ya bizi geliştirmesi ve daha ileri bir seviyeye taşıması konusunda güveniyorum." dedi.

Ancak Ocon, McLaren'in 12 ay önce talihinin tersine dönmesinin, bariz benzerliklere rağmen Alpine'in de aynı şeyi başarabileceğini garanti etmediğinin altını çiziyor.

Ocon, "Bunu yapmak kolay bir şey değil. Onlar bunu yapması bunu bizim de mutlaka yapabileceğimiz anlamına gelmiyor."

Esteban Ocon, Alpine A524 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Bunu yapana kadar, eğer durum buysa ulaşabiliriz ve bu çok farklı bir basın noktası olacaktır. Ancak şu ana kadar bunu yapmadık, bu yüzden gerçekten söyleyemeyiz." dedi.

Ocon, Alpine'in aşırı ağır ve rekabetçi olmayan aracındaki iyileştirmelerin "bir gecede" gerçekleşmeyeceğini kabul etti.

Ocon, "Adım adım gelişmemiz gerekiyor. Açıkçası, bu zaman alacak. Bir gecede olacak bir şey değil, göreceğiz." dedi.

İlk güncellemelerin ne zaman yapılmasının planlandığı sorulduğunda ise Ocon, "Yıl boyunca güncellemeleri getirmek için bir plan var. Umarım her güncellemeden sonra bir adım atacağız." dedi.