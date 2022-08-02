Alpine'de işler karıştı: "Piastri, McLaren için bizden ayrılamaz"

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Piastri ve menajeri Mark Webber, son açıklamalardan anlaşılanlara göre Alpine'in gelecek sene kendilerine sadece Williams seçeneği sunmasının ardından McLaren'a gitme konusunda bir anlaşmaya varmışlar.

Alpine normalde Piastri'yi takıma katmadan önce bir sene daha Fernando Alonso'yla yarışmayı planlıyordu ancak Alonso'nun beklenmedik bir şekilde Aston Martin'le anlaşması, Alpine'de bir boşluk oluşmasını sağladı.

Piastri'nin McLaren anlaşması için zorlayıp zorlamayacağı ya da Alpine'de yarışmayı kabul edip etmeyeceği henüz bilinmiyor.

Autosport'a konuşan Szafnauer, "McLaren ile yaptığı ön anlaşma konusunda tam olarak bilgim yok."

"Ancak pit yolunda konu hakkında bazı dedikodular duydum. Bildiğim kadarıyla onun bizimle sözleşme yükümlülükleri var. Bizim de ona karşı var. Biz de tüm sene boyunca ona karşı bu yükümlülükleri yerine getirdik."

"Ve bu yükümlülükler 2023'ü ve hatta bazı opsiyonlar hayata geçerse 2024'ü de kapsıyor."

"Bu sene için yükümlülüğümüz yedek pilot olması ve onun geçen seneki araçta ciddi oranda zaman geçirmesini sağlamaktı. 5000 km'lik programın yarısındayız ve bu, gelecek sene için hazırlanırken önemsiz bir rakam değil."

"Aynı zamanda birinci antrenman seansları, simülatör çalışmaları vardı ve her iki taraf bu yükümlülükleri de yerine getiriyor. O, iyi performans sergiliyor, biz de iyi performans sergiliyoruz."

"Bu açıdan 2023 için onunla yasal bir anlaşmamız var. Opsiyon hayata geçerse 2024 için de var. O McLaren ile ne yaptı bilmiyorum. Dediğim gibi bu konuda bilgim yok." dedi.

Piastri ya da menajerinin kendilerine Alpine için yarışmak istemediklerini işaret edip etmedikleri sorulduğunda Szafnauer, "Oscar ve ekibi, her ne manaya geliyorsa seçeneklerini değerlendiriyorlar." şeklinde cevap verdi.

Szafnauer, Alonso gelişmesinin ortaya çıkmasının ardından Webber'le pek iletişimlerinin olmadığını işaret etti.

Szafnauer, "Bu olay henüz Pazartesi günü oldu. Bugün Salı, onun menajeri Avustralya'da. Arada saat farkı var."

"Ancak Mark ile iletişime geçmeye çalışıyorum. Ona kısa mesaj ve e-posta attım. Bize biraz zaman verin. Oscar bizim için bir numaralı aday. Ve bunu yapacağız." dedi.

Piastri'nin Williams'ta yarışma konusundaki isteksizliği için Szafnauer, "Sözleşme maddeleri nedeniyle bu detayları açığa çıkarmayacağım ancak bu konu pilotla değil takımla alakalıydı."

"Her yarış pilotunun mümkün olan en iyi takımda yarışmak istiyor olması doğru bir şey."

"Ve eğer orta bölümün üst sıralarında bir takıma karşı, orada olmayan birine karşı seçeneğiniz varsa elbette gelecekte daha iyi potansiyele sahip takımı seçeceksiniz. Yani bu bir değerlendirmeydi."

"Ancak seçenekleriniz F1'de sürmek ya da bir sene daha kenarda beklemek olursa, bu durumda F1'de sürmeyi tercih edersiniz." dedi.

Szafnauer, durumun artık farklı olduğunu şu sözlerle ifade etti: "Şu anda Fernando'nun Aston'a gitmeyi tercih etmesiyle biraz netlik oldu. Bu durumda Oscar, orta sıranın önünde mücadele eden bir takımda olmak yerine Williams gibi başka bir yere girmesine gerek kalmadı."

"Önünüzde böyle bir seçim varken, sizi anlayabilirim. Ancak aksi takdirde anlayamam. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz değil mi?"

"Bu olay henüz dün olduğu için bu konuda ilerlememiz lazım. Şu an için Salı günündeyiz. Oturup gelecekteki pilot kadromuz konusunda ilerleyeceğiz. Seçimlerin farklı olacağını düşünmüyorum."

"Herhangi bir komplikasyon olmamalı. Herkes sadece birkaç ay önce imzaladığı anlaşmalara sadık kalırsa, elimizdeki anlaşmalarla ilerleyebiliriz."

Szafnauer, Piastri'nin F1'e girişi konusunda çok fazla para ve kaynak harcadığını, bu yüzden genç pilotun McLaren'a gitmek istemesi halinde bile buna savaşmadan izin vermeyeceklerini vurguladı.

Szafnauer, "Çok ciddi seviyede yatırım yapıldı. Yapılan yatırım finansal yatırımdan daha fazlasıydı. Duygusal yatırım da yapıldı ve onun başarılı bir F1 kariyerine sahip olmasını umarak onu hazırlamaya çalıştık."

"F1'de her takım kendi akademisini kurup pilotunu çıkarmaz. Ancak biz onu hazırlamayı seçtik."

"Ve tüm bunları gelecekte onun burada yarışması için yaptık. Amaç onu rakiplerimizden birine hazırlamak olsaydı bunu yapmazdık." dedi.