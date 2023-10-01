Prime'a abone ol
Önceki / Heidfeld: "Verstappen artık 'eksiksiz' bir F1 pilotu"
Formula 1 / Katar GP Özel Haber

Alpine'de büyük değişim başlıyor: Komando antrenmanları, takım içi gruplaşmayla mücadele ve daha fazlası...

Bu sezonki hayal kırıklıklarının ardından bütün teknik ekibin kovulduğu Alpine'de büyük değişimler kapıda. Takımın durumundan bıkan Renault Grup CEO'su Luca De Meo, yaşananlardan dersler aldı ve büyük değişimler yapacak. Fransız ve İngiliz mühendislerin arasındaki gruplaşmanın bitirilmesi, GIGN ile komando antrenmanları, yeni mühendisler ve daha fazlası... Gelin Fransız markada yaşanacak değişimlerin detaylarına bakalım.

Can Çarpıcı
Ekleyen:
Alpine factory

2016'da Formula 1'e fabrika takımı olarak geri dönen Renault/Alpine, büyük meblağlar harcamasına rağmen 2016'dan bu yana F1'de sadece hayal kırıklığı yaşadı ve hiçbir zaman istediği noktaya gelemedi. Yani zirvede Ferrari, Mercedes ve Red Bull ile mücadele edemedi.

Fransız takım bazı yarışlarda podyuma çıksa da hiçbir zaman istikrarlı bir şekilde yarış zaferleri ya da podyumlar için savaşamadı. 

Renault/Alpine, zirveye geri dönüş hedeflerini için her zaman yeni regülasyonların başlayacağı 2022 sezonunu gösterdi ve 2022 öncesinde takım içerisinde büyük değişimler yaşandı. 

2022 öncesinde Alpine'de iç yapılanmada büyük bir değişim vardı zira o dönemde takımda net bir takım patronu yoktu ve önemli isimlerle yollar ayrılmıştı. 

Hatırlayacağınız üzere, 2021'in başında eski takım patronu Cyril Abiteboul kovuldu. Abiteboul'un boşluğu -artık eski- CEO Rossi tarafından dolduruldu. 

Takımın teknik departmanını Marcin Budkowski yönetmekteydi; Davide Brivio ise takımın "yarış direktörü" rolünde yer alıyordu.  İkisi de tam olarak takım patronluğu rolünde bulunmuyordu ve Rossi'ye rapor veriyorlardı. Yani ekipte direkt olarak bir takım patronu yoktu.

2022'ye girerken hem Brivio hem de Budkowski ile yollar ayrıldı ve Otmar Szafnauer takım patronu olarak geldi. 

Szafnauer'in gelmesiyle takımın daha istikrarlı bir döneme gireceği düşünülmüştü ve CEO Rossi, takımın 100 yarışlık planından bahsetti. 

Bu meşhur plana göre, Enstone merkezli takım 100 yarış içerisinde zirveye oynayacaktı. Ancak bu 100 yarışlık planın 34. yarışı geride kalırken Alpine tamamen dağıldı ve bu "100 yarış planına" bağlı olan herkes kovuldu ya da ayrıldı. 

Otmar Szafnauer, Alpine F1 Team Principal, Pat Fry, Alpine F1 Team Chief Technical Officer

Otmar Szafnauer, Alpine F1 Team Principal, Pat Fry, Alpine F1 Team Chief Technical Officer

Fotoğraf: Alpine

2022'den sonra ne araç performans bekleneni verdi ne de kontrat döneminde Alonso-Piastri ile yaşanan fiyasko Alpine'e yardımcı oldu. 

Pist üstünde ve dışında yaşanan hayal kırıklarının ardından ilk olarak birkaç ay önce CEO Rossi takımdan ayrıldı. Sonrasında ise teknik ekipteki yüksek profilli tüm isimler kovuldu: Szafnauer, Alan Permane ve Pat Fry'ın görevine son verildi. 

Böylelikle son 2 yıl içerisinde Alpine'den Abiteboul, Alain Prost, Brivio, Budkowski, Rossi, Fernando Alonso, Oscar Piastri, Szafnauer, Permane ve Fry ayrılmış oldu. 

Renault'nun CEO'su Luca De Meo, artık F1 takımındaki bu durumdan bıkmış durumda ve radikal bazı değişimlere gidecek. 

Fransız L'Équipe'e göre bu değişimler şöyle: 

Artık "100 yarışta zirveye" planı yok, yeni mühendisler yolda 

Bahsettiğimiz gibi, 2022'de yeni çağ başlamadan önce yapılanmaya giden Alpine'de CEO Rossi 100 yarışlık bir plandan bahsetmişti ve Alpine'in 100 yarış içerisinde zirveye döneceğini söylemişti. 

De Meo, bu plandan nefret ediyordu ve kamuoyu ile paylaşılan bu planın fazla kibirli olduğunu düşünmekteydi. 

Renault Grup CEO'su sadece neler olacağını görmek için bu planın başlamasına izin verdi ama hiçbir şey değişmediğini görünce bu 100 yarışlık planın 34. yarışında bu planın içerisindeki herkesi kovdu. 

Takıma birkaç düzine yeni mühendis alındı ve bu mühendisler yakında çalışmaya başlayacaklar. Zaten Szafnauer de takımdan ayrılmadan önce birçok mühendisle anlaşmıştı. 

Dolayısıyla Alpine'deki teknik ekip büyük bir değişimden geçecek. 

Pierre Gasly, Alpine A523

Pierre Gasly, Alpine A523

Fotoğraf: Alpine

Takım içerisindeki Fransız-İngiliz personel gruplaşmasına "dur" deniyor

Alpine içerisinde yıllardır bilinen en büyük sorunlardan biri iki fabrika arasındaki uyumu sağlamak. Buna personellerin ilişkileri de dahil. 

Renault, Fransız devletinin bir markası ve oldukça da milliyetçi. Dolayısıyla takımda birçok Fransız personel var ama İngilizler tarafından domine edilen F1 dünyasında elbette takımda birçok İngiliz personel de olmak zorunda. Bundan dolayı da takım içerisinde İngiliz ve Fransızlardan oluşan iki grup var. Zaten takımın bir fabrikası Fransa, diğer İngiltere'de. 

Takım içerisinde Fransızlar ve İngilizler arasında gruplaşma olduğu bilinen bir gerçek, yarış hafta sonlarında pist üstü çalışan ekipte Fransızlar ayrı, İngilizler ayrı otelde kalıyorlar. Ya da aynı odalarda kalmıyorlar. 

Pist üstünde iş bittiğinde ve dışarı çıkıldığında Fransızlar ve İngilizler farklı restoranlara gidiyorlar, farklı aktiviteler yapıyorlar. Kısacası pek takım havası oluşmuyor, fabrikalar arasında da durum böyle. Hatta bazı kaynaklar takım içerisindeki İngiliz ve Fransız grupların birbirlerinden nefret ettiğini dair öne sürüyordu. 

De Meo, takım içerisindeki bu gruplaşmaları tamamen sonlandırmak istiyor ve bununla mücadele edilecek. 

Bu gruplaşmayı engellemek için yeni kurallar getirilecek. Mesela artık Fransız ve İngiliz çalışanlar aynı otel odalarında kalacaklar ya da pist dışında daha çok birlikte vakit geçirecekler. 

Bunun takım kimyasını artırması hedefleniyor. 

Alpine simulator

Alpine simulator

Fotoğraf: Alpine

GIGN ile özel komando eğitimleri alınacak 

De Meo'nun iddia edilen kararlarından en değişiği muhtemelen bu. Takımdan 100'e yakın personelin GIGN (Fransız Ulusal Jandarması'nın terörle mücadele ve özel operasyon birimi) ile komando antrenmanı yapacağı öne sürülüyor. 

Böylelikle bu personelin takım çalışması, verimlilik, kordinasyon ve uyum gibi konularda gelişmesi hedefleniyor. 

Bruno Famin yılın sonuna kadar takımın başında kalacak 

Bruno Famin, Otmar Szafnauer'in görevinden alındığı Belçika GP'den bu yana geçici olarak takım patronluğu görevini üstleniyor.

Famin görevinde kalıcı değil ve bundan ötürü takım yeni bir isim arayışında ve söylentiler Mattia Binotto'nun takıma katılacağı yönünde.

Yine de şu anda nihai bir karara varılmış değil ve Famin, bu yılın sonuna kadar takım patronluğu görevine devam edecek. 

De Meo, artık kararlarda daha çok söz sahibi olacak 

Ve son olarak, De Meo artık olaya daha çok dahil olacak. Başkalarının sözüne güvenmekten bıkan De Meo işleri biraz da kendi yürütecek ve her süreci hızlandıracak. 

Lucas de Meo, CEO of Renault

Lucas de Meo, CEO of Renault

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

 

paylaşım
yorumlar

Heidfeld: "Verstappen artık 'eksiksiz' bir F1 pilotu"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Can Çarpıcı Daha fazlası
Can Çarpıcı
Şili Rallisi: Tanak muazzam sürüşüyle bu sezon 2. kez kazandı, Suninen kaza yaparak podyuma veda etti!

Şili Rallisi: Tanak muazzam sürüşüyle bu sezon 2. kez kazandı, Suninen kaza yaparak podyuma veda etti!

WRC
Şili Rallisi

Şili Rallisi: Tanak muazzam sürüşüyle bu sezon 2. kez kazandı, Suninen kaza yaparak podyuma veda etti! Şili Rallisi: Tanak muazzam sürüşüyle bu sezon 2. kez kazandı, Suninen kaza yaparak podyuma veda etti!

Şili Rallisi: Tanak galibiyete çok yakın, Hyundai pilotları 2. sıra için savaşıyorlar

Şili Rallisi: Tanak galibiyete çok yakın, Hyundai pilotları 2. sıra için savaşıyorlar

WRC
Şili Rallisi

Şili Rallisi: Tanak galibiyete çok yakın, Hyundai pilotları 2. sıra için savaşıyorlar Şili Rallisi: Tanak galibiyete çok yakın, Hyundai pilotları 2. sıra için savaşıyorlar

WSBK Portimao 2. yarış: Muazzam mücadeleyi Bautista yine çizgide kazandı, Toprak ikinci

WSBK Portimao 2. yarış: Muazzam mücadeleyi Bautista yine çizgide kazandı, Toprak ikinci

World Superbike
Algarve

WSBK Portimao 2. yarış: Muazzam mücadeleyi Bautista yine çizgide kazandı, Toprak ikinci WSBK Portimao 2. yarış: Muazzam mücadeleyi Bautista yine çizgide kazandı, Toprak ikinci

Son Haberler

Horner: "Bir noktada başka bir takım bizi yenecek"

Horner: "Bir noktada başka bir takım bizi yenecek"

F1 Formula 1
Katar GP

Horner: "Bir noktada başka bir takım bizi yenecek" Horner: "Bir noktada başka bir takım bizi yenecek"

Surer: "Alonso yarışmayı bıraktığında karting yapıyordu, Vettel kovanlarla ilgileniyor"

Surer: "Alonso yarışmayı bıraktığında karting yapıyordu, Vettel kovanlarla ilgileniyor"

F1 Formula 1
Katar GP

Surer: "Alonso yarışmayı bıraktığında karting yapıyordu, Vettel kovanlarla ilgileniyor" Surer: "Alonso yarışmayı bıraktığında karting yapıyordu, Vettel kovanlarla ilgileniyor"

Sainz: "Ferrari içinde 'bir numara' yok"

Sainz: "Ferrari içinde 'bir numara' yok"

F1 Formula 1
Katar GP

Sainz: "Ferrari içinde 'bir numara' yok" Sainz: "Ferrari içinde 'bir numara' yok"

F1'e giriş izni alan Andretti: "Kısa süre içerisinde faaliyete geçeceğiz"

F1'e giriş izni alan Andretti: "Kısa süre içerisinde faaliyete geçeceğiz"

F1 Formula 1
Katar GP

F1'e giriş izni alan Andretti: "Kısa süre içerisinde faaliyete geçeceğiz" F1'e giriş izni alan Andretti: "Kısa süre içerisinde faaliyete geçeceğiz"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol