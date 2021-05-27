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Formula 1 / Monako GP Haberler

Alpine, zorlu Monako GP'yi "aksaklık" olarak görüyor

Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Alpine F1 takımından Marcin Budkowski, Monako GP'nin son yarışlarda gösterdikleri gelişim sürecinde bir duraklama olduğunu kabul etti.

Alpine, zorlu Monako GP'yi "aksaklık" olarak görüyor

Alpine, Monako GP hafta sonu boyunca büyük ölçüde lastikleri çalıştırmakta zorlandı. Esteban Ocon yarışa 11. sıradan başladı ve kendisinden önce başlayan iki ismin yarış dışı kalmasından faydalanarak 9. oldu. Fernando Alonso ise 17. sıradan başladığı yarışta ancak 13. olabildi.

Monako GP'de alınan sonuçlarla Alpine, şampiyonada Aston Martin ve AlphaTauri takımlarının gerisine düştü.

Motorsport.com'a konuşan Budkowski, "Daha kötüsü olabilirdi. Ne yazık ki rakiplerimiz yarıştan maksimumu aldı, özellikle de bizim gerimizde olanlar. Lider gruptan iki araç yarış dışı kaldığı için daha büyük puanlar aldılar. Yani şampiyona açısından acı verici oldu. Dürüst olmak gerekirse, bizim için kötü bir hafta sonuydu."

"Perşembe gününden itibaren performans ve büyük ölçüde lastik sıcaklığı konusunda zorlandık. Sıralamalarda Esteban'ın iyi bir pozisyon alması sayesinde durumu biraz düzeltsek de, lastikler tam olarak çalışmıyordu."

"Yani genel olarak unutulması gereken bir hafta sonu oldu. Yine de bu yarıştan çıkarmamız gereken çok fazla ders var." dedi.

Alonso'nun neden daha çok zorlandığının sorulması üzerine Budkowski, "Perşembe günü ve Cumartesi sabah her ikisi de zorlanıyordu. Aralarındaki fark Esteban'ın sıralamaların ilk seansında, ikinci turunda lastiklerini çalıştırabilmesiydi. Fernando bunu yapamadı."

"Açıkçası iyi bir sıralama değildi ancak lastiklerin çalışmamasıyla çok daha kötü oldu. Fernando lastiklerini çalıştırabilmiş olsaydı, çok daha rekabetçi olabilirdi."

"Ve dürüst olmam gerekirse, lastikleri çok daha erken çalıştırmayı başarabilseydik, Esteban Q3'e geçebilirdi." dedi.

Budkowski, Monako'nun sezonun kalan yarışlarıyla pek alakalı olmadığını söyledi.

Budkowski, "Bu hafta sonunun, Portekiz ve Barselona'da gösterdiğimiz gelişmeyle alakalı olduğuna inanmıyorum. Bu açıdan bu hafta sonunu geride bıraktığımızdan ve ilerleyebilmek için gerekli dersleri çıkardığımızdan emin olmalıyız ve Bakü'de bir daha bu durumda olmamalıyız."

"Araç, lastikler, pist ve hava şartları denklemin 4 değişkeni. Gelişimimizde yaşadığımız bir küçük bir aksaklık olduğuna inanıyorum." dedi.

Budkowski son olarak Fransa GP'den itibaren uygulanacak yeni arka kanat testiyle alakalı ne yapacaklarını değerlendirdiklerini söyledi.

Budkowski, "Etkisinin ne olacağını değerlendiriyoruz. Takımların çoğunu, farklı seviyelerde de olsa etkileyeceğini düşünüyoruz. Şu anda neler yapabileceğimize bakıyoruz." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Monako GP
Takımlar Alpine
Editör Adam Cooper

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