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Formula 1 Japonya GP

Alpine: "Zor bir dönemden geçsek de çok çalışıyoruz"

Alpine takım patronu Bruno Famin, takımın gelişmek için büyük çaba harcadığını söyledi.

Ezel Tan
Güncel:
Esteban Ocon, Alpine A524

Mark Sutton / Motorsport Images

Esteban Ocon geçtiğimiz günlerde Alpine'in her açıdan kötü durumda olduğunu ve bu yüzden bir şeyleri değiştirmesi gerektiğini söylemişti.

Bu yorum, bu yıl henüz puanla tanışamayan Fransız takımın 2024'e yaptığı zorlu başlangıcın hemen ardından geldi.

Alpine F1'in takım patronu Bruno Famin durumun zor olduğunu gizlemiyor, fakat ekibinin durumu tersine çevirmek için elinden geleni yaptığını söylüyor.

Famin şöyle dedi: "Sezonun ilk dört yarışının ardından istediğimiz seviyede değiliz."

"Şu anda sonuçlarımız çok kötü fakat hepimiz Formula 1 de dahil olmak üzere motor sporlar macerasının bir dizi başarı ve başarısızlıkla dolu olduğunu biliyoruz."

"Zor bir dönemden geçiyoruz ama emin olun ki hepimiz hem yarış pistlerinde hem de Viry ve Enstone'daki fabrikada sıkı şekilde çalışarak aracın hızını arttırmaya çalışıyoruz."

"Güncellemeler hazırlıyoruz, takımın ilerleme kaydettiğinden emin olmaya çalışıyoruz. Tüm personelin yeni parçalar üretmek için birlikte çalışmasından memnunum."

"Herkesin çok çalışıyor olması güzel - bu mühendislik departmanımız, yarış takımımız ve tüm Alpine F1 için geçerli bir şey."

"Gerçekten üst sıralara çıkmak istiyoruz. Bu yüzden çok çalışmaya devam edeceğiz."

"Tüm taraftarlara destekleri için teşekkür etmek istiyorum..."

Takımın bu yıl şimdiye kadar aldığı en iyi sonuç 13. sıraydı.

Esteban Ocon, Alpine A524

Esteban Ocon, Alpine A524

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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