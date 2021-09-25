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Formula 1 Haberler

Alpine, Zhou'nun Alfa Romeo ile F1'e geçmesine "engel" olmayacak

Ekleyen:
Çeviren:
Aybike Simay Erden

Alpine, akademi sürücüsü Guanyu Zhou'nun, gelecek yıl Formula 1'e Alfa Romeo ile geçmesinden endişe etmediklerini açıkladı.

Alpine, Zhou'nun Alfa Romeo ile F1'e geçmesine "engel" olmayacak

Çinli sürücü, önümüzdeki haftalarda açıklanması beklenen 2022 Alfa Romeo koltuğu için öne çıkan aday durumunda.

2019'da Renault'nun sürücü programına katılan Zhou'nun alt kategorilerdeki gelişimini o zamandan bu yana Fransız üretici yönetiyor. Alpine, eğer Zhou Alfa Romeo'da tam zamanlı bir yarış koltuğu bulursa, ona engel olmayacaklarını söyledi.

Alpine yönetici direktörü Marcin Budkowski, "Söylentiler yayılıyor. Açıkçası dedikodular ya da sürücü anlaşmaları hakkında konuşmak istemiyorum."

"Akademi sürücülerimiz için seçenekleri değerlendiriyoruz ama akademinin başarısı da çıkan sürücüler ile değerlendiriliyor."

"Bu akademiyi Formula 1 sürücüleri yetiştirmek için yürütüyoruz, Alpine için Formula 1 sürücüleri."

"Akademi sadece Formula 1 için sürücü çıkartırsa başarılı sayılır. Bu yüzden F1 için yeterince olgun ve mücadeleye hazır sürücülerimizin önünde duramayız."

"Aksi bir durum, kendileri ve kariyerleri için olumsuz sonuçlanır ve bu akademimizi de kötü gösterir."

"Bu yüzden eğer istiyorsanız, gelecek yıl planlarımızı yaparken değerlendirmemiz gereken parametreler bunlar." dedi.

 

Photo by: Alpine

Budkowski, potansiyel sürücüleri kaybetmekten endişe etmek yerine, Zou'nun başka bir yerde yarışmasıyla, akademinin ne kadar etkili olduğunu göstermenin iyi olacağını düşünüyor.

Zhou'nun başka bir takımda yarışmak için serbest bırakılıp bırakılmayacağı sorusuna, "Güzel bir problem, değil mi?"

"Söylemek istediğimiz, akademimiz harika yetenekleri yetiştirmekte başarılı oldu. Bazıları olgunlaştı ve aynı zamanda F1 için hazır hale geldi."

"Bu başarı, birkaç yıldır yürüttüğümüz akademi ve gençleri hazırlayıp çeşitli kategorilere başarıyla taşıyan akademi direktörümüz Mia Sharizman sayesinde." cevabını verdi.

F1 2022'de kural değişikliğine giderek, Cuma günü antrenman turlarında çaylak sürücü çıkarma zorunluluğu getirmeyi planlıyor. Alpine için Zhou bariz bir aday olurdu.

Ancak eğer Alfa Romeo'ya geçerse bu, diğer akademi sürücüsü Oscar Piastri'nin etkileyici F2 performansının ardından, bu rolü almasına kapı açabilir.

Budkowski, Alpine'in 2022 genç sürücüleri hakkında konuşurken, bu yıl Piastri'nin yaptıklarını takımın göz ardı etmeyeceğini söyledi.

Budkowski, "Oscar son derece etkileyiciydi."

"Üç yılda, üçüncü şampiyonluğunu alma potansiyeli var."

"F3'ü kazandı ve önceki yıllarda Renault Eurocup'ı kazandı. Şimdiden çok büyük bir başarı elde etti. F2'i kazanmasa bile, genç bir sürücü için oldukça iyi üç yıl geçirdi."

"Bence bunu geçmişte başaran çok az sürücü var. Yani bu Alpine olarak bizi etkiledi mi? Kesinlikle evet. Şampiyonluğu kazanacak mı? Yakın zamanda göreceğiz."

"Ancak kesinlikle yedek sürücü koltuğu ve akademinin başarıları adına gelecek için yıl yaptığımız planlar üzerinde etkisi var." dedi.

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