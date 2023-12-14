Alpine, yeterince "cesur olmayan" bir F1 takımında neden değişiklik yaptı?

A523 tutarsızdı, genellikle yüksek hızlı ve düşük yere basma gücü olan pistlerde sıkıntı yaşadı. Özellikle Esteban Ocon'un üçüncü başlayıp bitirdiği Monako'da iyi anlar yaşanırken, takımın yeni üyesi Pierre Gasly de yüksek yıpranma oranına sahip Zandvoort yarışında bu sonucu yineledi.

Ancak, araçların ilk 10'un dışında kaldığı vasat hafta sonları da oldu ve Gasly ile Ocon'un birbirine girdiği Avustralya'da olduğu gibi, temasın sıklıkla rol oynadığı çok fazla yarış dışı yaşandı. Bu arada, genel puan toplamı 173'ten 120'ye düştü.

Pist dışında da çalkantılı bir yıl oldu. Alpine CEO'su Laurent Rossi'nin görev yeri değiştirildi ve ardından Spa hafta sonunda takım patronu Otmar Szafnauer ve deneyimli sportif direktör Alan Permane'nin görevden alındığı ortaya çıktı. Tesadüfe bakın ki, aynı zamanda baş teknik sorumlu Pat Fry da Williams'a katılmak üzere gemiden ayrıldı.

Tüm bunlar yarış takımındaki sorumlulukların yeniden düzenlenmesine neden olurken, eski Viry güç ünitesi patronu Bruno Famin geçici takım patronu olarak atandı ve bu rol artık daha kalıcı hale gelmiş gibi görünüyor.

İşin olumlu tarafı, değişikliklerin ardından Renault CEO'su Luca de Meo Enstone'u ziyaret etti ve personele yaptığı konuşmada Alpine projesine tamamen bağlı olduğu konusunda ısrar etti.

Bu arada, hem orada hem de Viry'de çok ihtiyaç duyulan fabrika iyileştirmeleri devam ediyordu. Sezon sonunda her şey yoluna girmiş gibi görünüyordu.

Famin, "Gerçek şu ki, kesinlikle olmak istediğimiz yerde değiliz. Bu çok açık. Ama bence sezon ortasında yaptığımız değişikliklerle insanların içindeki bazı potansiyelleri açığa çıkardık, bence insanlar bir şeyler önermek, gelişmek için çok daha özgürler."

"Bunun özellikle pist tarafında geçerli olduğunu düşünüyorum, zihniyette hemen bir değişiklik gördüm. Örneğin, [takım menajeri] Rob Cherry ve [baş mekaniker] Jason Milligan'ı terfi ettirdik, iyileştirmeler önermek ve adamlarının da bir şeyler önermesini sağlamak konusunda çok iyi bir iş çıkarıyorlar."

"Bence tüm bu potansiyel Temmuz sonuna kadar biraz sınırlıydı ve ben bundan çok memnunum. Bu garaj için de geçerli, pist mühendisliği için de geçerli, strateji için de geçerli ve daha önce cesaret edemediğimiz şeylere cesaret ediyoruz."

"Bu zihniyetten çok memnunum. Elbette araç hâlâ istediğimiz gibi değil. Ancak sezonun ikinci yarısında, ilk yarısına kıyasla yarış başına daha fazla puan aldık, ancak bu ivmeyi geliştirmek için zorlamaya devam etmemiz gerekiyor." dedi.

Famin'in "cesaret edemeyen" insanlara odaklanması ilgi çekici. Bir takımın personel değişikliğini, personelin daha önce fikir sunma konusunda isteksiz ya da korkak olduğu iddiasıyla ilişkilendirmesi ilk kez olmuyor.

Fotoğraf tarafından: Alpine Bruno Famin, Alpine Motorsport Başkan Yardımcısı

Bu konuda biraz daha inen Famin, "Bence her şeye bir dokunuşunuz var gibi görünüyor, kimse cesur değildi. Nedenini bilmiyorum, ben bir psikolog değilim; bu konuda ayrıntıya girmek istemiyorum."

"Ancak şu anda kesin olan şu ki, böyle bir rekabet seviyesinde performans göstermek için herkesin potansiyelini kullanmanız ve gezegenleri hizalamanız gerekiyor."

"O halde aracın performansını ortaya çıkarmada iyi olmalıyız. Aracı geliştirmede, motoru geliştirmede iyi olmalıyız ve en iyi motora sahip olmasak bile, belki de en iyi araca sahip olmasak bile, hikayenin sonunda iyi bir araca sahip olmak ve iyi sonuçlar almak için gezegenleri hep birlikte hizalayabileceğimizi düşünüyorum."

"Elbette bu yarın için olmayacak ama şu anda yapmamız gereken gezegenleri hizalamak. Elbette Viry ve Enstone arasındaki ilişkilerde gelişim potansiyeli sorunu var ama bana göre bu projenin, yapmamız gereken işin küçük bir parçası." dedi.

Bu Famin için şu anda kilit bir görev. Yaz tatilindeki değişiklikleri yoğun bir yarış programı izledi ve açıkçası ilk odak noktası yarış takımıydı.

Kış boyunca, hem Birleşik Krallık hem de Fransa'daki fabrika personeline mesaj vermek için zamanı olacak.

Famin, "Çok sayıda yeteneğimiz var ve hem aracı geliştirirken hem de çalışma şeklimizde yeni fikirler getirmeleri için onlara yardımcı olmamız gerekiyor. Amaç tüm ekibin potansiyelini geliştirmek, aracın potansiyelini geliştirmek ve daha iyi bir araç ve daha iyi sonuçlar elde etmek." diyor.

Kolektif zihniyeti değiştirmekten bahsetmek kolay ama gerçekten işe yarıyor mu?

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A523

Kanıt olarak Famin, ekibin Monza'daki kötü bir hafta sonuna, ufukta Las Vegas'taki benzer bir yüksek hız pistinin olduğunu bilerek nasıl tepki verdiğine dair ilginç bir örnek olay anlatıyor.

"Sanırım çok memnun olduğum çok iyi bir örnek olarak Vegas sonucunu görebiliriz. Dördüncülük için değil - tamam, sıralamalarda beşinci ve yarışta dördüncü olmaktan mutluyuz - ama Monza'nın çok kötü olduğu gerçeğinden dolayı, çok kötü bir sonuçtu."

"Ancak nedenini, ne olduğunu, nerede hata yaptığımızı analiz etmek ve hemen yeni şeyler önermek için zaman ayırdık, çünkü Vegas bazı noktalarda oldukça benzerdi."

"Eğer bir şeyler yapmasaydık Vegas'ta risk altındaydık. Takım hemen tepki verdi, bazı aero evrimler önerdi, geliştirdi, üretti ve araca yerleştirdik. Tam zamanında, ama elimizdeydi ve işe yaradı. Önceden sorun olmazdı, Monza'da 17. sıradaydık."

"Ama çok güçlü bir tepki verdik, çok olumlu bir tepki verdik ve karşılığını aldık. Sonundaki pozisyon, nihai sonuç çok iyi olan tutumdur. Bu zaten değişmiş olan şeylerin bir örneği."

Asıl soru, Alpine'de işleri tersine çevirmenin ne kadar süreceği. Szafnauer'e görev süresi kısaltılmadan önce de Meo tarafından 100 yarış hakkı tanınmıştı ve ondan önce de seleflerinden Cyril Abiteboul beş yıllık bir planla çalışıyordu ve bu plan uzatılmış gibi görünüyordu.

Famin, hedeflerine herhangi bir rakam koymamakta kararlı.

Famin, "Ne kadar süreceği konusunda hiçbir fikrim yok ve bir hedef belirlemek istemiyorum. Bu kış ve gelecek yıl için hedef, bu tutumu, bu zihniyeti geliştirmek, kültürü değiştirmek olacak. Ve yine Viry, Enstone'a karşı değil, her şey bir bütün."

"Daha iyi bir takım, daha iyi bir şirket olmak ve daha iyi bir araç geliştirebilmek için bu ivmeyi devam ettirmek ve geliştirmek. Ve sonra sonuç gelecektir. Bunun ne kadar süreceği konusunda hiçbir fikrim yok." dedi.

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A523

Lotus'un Mercedes motoruna geçtiği 2015 yılındaki tek bir yıl dışında, iki tesis 1995'ten beri birlikte çalışıyor.

Yıllar boyunca iki tesis arasındaki iletişimi geliştirmek ve suçlama kültürüne dair her türlü işareti ortadan kaldırmak için sürekli bir çaba sarf edildi ve bu çaba halen devam ediyor.

Famin, "Bir buçuk yıldan biraz daha uzun bir süre önce Viry'ye geldiğimde, herkesin değil ama bazılarının bana artık sadece bir müşteri takımımız olduğunu söylediğini hatırlıyorum. Ne? Bu bir müşteri ekibi değil, bizim ekibimiz, fabrika takımımız!"

"Ve Enstone'a geldiğimde bazen Mercedes motoruyla daha hızlı gideceğimizi duyuyordum. Tamam, Mercedes motoru 15 kw daha fazla ama Mercedes motoruyla artık ne proje olur, ne de Enstone..." dedi.

Famin, bu tür "onlar ve biz" düşüncesine son vermek için hızlı bir şekilde çalıştığını söylüyor.

"Özellikle Enstone ile Renault Grubu arasında oldukça karmaşık bir tarih var, gerçek bu. Bilmem kaç kez satıldı, bilmem kaç kez satın alındı!"

"Bu da işleri kesinlikle zorlaştırıyor. Ama bilirsiniz, güç ünitesi fabrikası ile şasi fabrikası arasındaki ilişkiler, bunu her yerde görebilirsiniz, bu durum Alpine projesine özgü değil."

"Bence artık herkes tek bir ekip olduğumuza, tek bir projemiz ve tek bir hedefimiz olduğuna ikna olmuş durumda."

Famin, Enstone personelinin artık motoru zayıf halka olarak göstermediği konusunda kararlı.

"Artık bunu duymuyorum. Bu çok açık. Bay de Meo'nun konuşmasından sonra pek çok kişiyle konuştum ve size şunu söyleyebilirim ki artık kimse bundan bahsetmeyecek ve herkes aracı geliştirmek için ne yapmamız gerektiğini çok iyi biliyor."

"Ve bu sadece tek bir şey değil, aero değil, motor değil, lastikler değil. O kadar rekabetçi ki, her yerde iyi olmanız ve her şeyin birlikte iyi çalışmasını sağlamanız gerekiyor."

"Bunu herkes biliyor ve herkes buna odaklanmış durumda. Bundan memnun olmayanlar da yarış dışı kalıyor."