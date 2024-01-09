Alpine, yeniden canlanma umutlarını yeni tesislerde görüyor
Alpine Formula 1 takımının teknik sorumlusu Matt Harman, geliştirilmiş fabrika araçlarının 2026'daki yönetmelik değişikliğinden önce bile takıma destek sağlayacağını söylüyor.
Alpine, karışık bir sezonun ardından 2023 markalar şampiyonasını altıncı sırada tamamladı. 2023'te iki podyum elde etmesine rağmen bazı yarışlarda da zorlandı.
Ekip altyapıya büyük yatırımlar yapıyor ve 2026 aracının gelişimini hızlandırırken yeni bir simülatör binasının faaliyete geçmesi planlanıyor.
Ekstra harcama kabiliyeti sayesinde diğer fabrika araçları da geliştiriliyor ve Harman bu değişikliklerin kısa vadede meyvelerini vereceğine inanıyor.
Harman, "Odak noktamız büyük ölçüde gelecek. 2026 düzenlemelerinden önce yani şu anda da o yapmamız gereken otomobiller var."
"Ayrıca her iki tesiste de [Enstone ve Viry] yetenekleri ve işlevleri geliştirmek için büyük bir programımız var. Bunu FIA ile devam eden CapEx eşitleme konularında göreceksiniz."
"Bunları başarmak için tamamen finanse ediliyoruz. Tüm bu ekipman parçalarını yerleştireceğiz, canlı olacaklar ve 2026 düzenlemelerini beslemek için çalışacaklar. Ayrıca bundan çok daha önce araçlara da girmiş olacaklar."
"Simülasyon araçlarımıza odaklanıyoruz, daha keskin olmalıyız. Zor sorulara daha hızlı ve iyi yanıtlar almalıyız. Bunu geçmişte çalıştığım ekiplerde de deneyimledim. Bu da bizim yetenek geliştirmelerimizden biri."
"Yani bunların hepsini yapıyoruz. Ve benim bakış açıma göre son üç yıldır sahip olduğumuz plan değişmedi. Sadece hızlandırıyoruz. İyi finanse ediliyoruz. Yeterli sayıda çalışanımız var, tek yapmamız gereken işe koyulmak, başımızı öne eğmek." dedi.
Photo by: Erik Junius
Pierre Gasly, Alpine A523
Harman, yeni simülatörün ekip için önemli bir adım olacağını vurguladı.
Harman, "2026'ya hazır olacak ve hizmete girecek. Bu harika bir kabiliyet, bu konuda gerçekten heyecanlıyız, kesinlikle devasa bir binada yer alacak ve bu da diğer bazı ilginç gelişmelere yardımcı olacak."
"Bu konuda çok heyecanlıyım. Şu anda elimizdeki çok çok iyi bir araç. Ancak çözünürlüğü ve bant genişliği tam olarak yeterli değil. Bence bu, sürücülere simülatörün korelasyonu konusunda bir başka güven düzeyi daha sağlayacak ki 2026 için bu çok önemli olacak." dedi.
Harman, ekibin temel sorunları saptama ve ele alma konusunda her zaman olabildiğince başarılı olamadığını kabul etmekle birlikte, son zamanlarda ilerleme kaydettiğine inanıyor.
Harman, "Bence bu çok daha iyi hale geldiğimiz bir süreç. Çok hevesli olduğum şeylerden biri de sorunlarımızın temel nedenlerine inme konusunda daha hassas olmak. Temel nedenlere tam olarak inmezseniz, maliyet sınırının altında kalmak çok ama çok zordur."
"Bir şeyleri denemeyi göze alamayız. Simülasyon yoluyla bu anlayışı edinmeli ve ilk seferde doğru olanı yapmaya çalışmalıyız. Sonra bir değişiklik yaparız ve bunu pistte değerlendiririz." dedi.
Harman, ekibin yeterince doğru olmayan verilere tepki verirken zaman zaman yanlış yöne gittiğini kabul etti.
"Bu biraz zayıf yönümüz oldu. Çünkü aletleriniz yeterince keskin olmadığında, etrafınızdaki aletlerde gördüğünüz bazı şeylere inanmaya başlayabileceğiniz bir noktaya gelebileceğinizi düşünüyorum."
"Eğer benim deyimimle bunu döngüye sokma konusunda çok iyi değilseniz, sadece kontrol etme, iki kez kontrol etme ve kendinizi sorgulama konusunda çok iyi değilseniz, bence yanlış sonuca varabilir ve altı ay boyunca sizinle yaşayabilecek bir yöne gidebilirsiniz."
"Bence bu konuda daha iyiye gidiyoruz. Ayrıca, daha önce de söylediğim gibi, yetenekler gelişiyor. Yani arka plan araçlarının kendileri çok daha iyi hale geliyor." dedi.
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