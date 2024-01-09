Prime'a abone ol
Formula 1
Haberler

Alpine, yeniden canlanma umutlarını yeni tesislerde görüyor

Alpine Formula 1 takımının teknik sorumlusu Matt Harman, geliştirilmiş fabrika araçlarının 2026'daki yönetmelik değişikliğinden önce bile takıma destek sağlayacağını söylüyor.

Adam Cooper
Editör Adam Cooper
Güncelleme
Pierre Gasly, Alpine A523

Alpine, karışık bir sezonun ardından 2023 markalar şampiyonasını altıncı sırada tamamladı. 2023'te iki podyum elde etmesine rağmen bazı yarışlarda da zorlandı.

Ekip altyapıya büyük yatırımlar yapıyor ve 2026 aracının gelişimini hızlandırırken yeni bir simülatör binasının faaliyete geçmesi planlanıyor.

Ekstra harcama kabiliyeti sayesinde diğer fabrika araçları da geliştiriliyor ve Harman bu değişikliklerin kısa vadede meyvelerini vereceğine inanıyor.

Harman, "Odak noktamız büyük ölçüde gelecek. 2026 düzenlemelerinden önce yani şu anda da o yapmamız gereken otomobiller var."

"Ayrıca her iki tesiste de [Enstone ve Viry] yetenekleri ve işlevleri geliştirmek için büyük bir programımız var. Bunu FIA ile devam eden CapEx eşitleme konularında göreceksiniz."

"Bunları başarmak için tamamen finanse ediliyoruz. Tüm bu ekipman parçalarını yerleştireceğiz, canlı olacaklar ve 2026 düzenlemelerini beslemek için çalışacaklar. Ayrıca bundan çok daha önce araçlara da girmiş olacaklar."

"Simülasyon araçlarımıza odaklanıyoruz, daha keskin olmalıyız. Zor sorulara daha hızlı ve iyi yanıtlar almalıyız. Bunu geçmişte çalıştığım ekiplerde de deneyimledim. Bu da bizim yetenek geliştirmelerimizden biri."

"Yani bunların hepsini yapıyoruz. Ve benim bakış açıma göre son üç yıldır sahip olduğumuz plan değişmedi. Sadece hızlandırıyoruz. İyi finanse ediliyoruz. Yeterli sayıda çalışanımız var, tek yapmamız gereken işe koyulmak, başımızı öne eğmek." dedi.

Pierre Gasly, Alpine A523

Photo by: Erik Junius

Pierre Gasly, Alpine A523

Harman, yeni simülatörün ekip için önemli bir adım olacağını vurguladı.

Harman, "2026'ya hazır olacak ve hizmete girecek. Bu harika bir kabiliyet, bu konuda gerçekten heyecanlıyız, kesinlikle devasa bir binada yer alacak ve bu da diğer bazı ilginç gelişmelere yardımcı olacak."

"Bu konuda çok heyecanlıyım. Şu anda elimizdeki çok çok iyi bir araç. Ancak çözünürlüğü ve bant genişliği tam olarak yeterli değil. Bence bu, sürücülere simülatörün korelasyonu konusunda bir başka güven düzeyi daha sağlayacak ki 2026 için bu çok önemli olacak." dedi.

Harman, ekibin temel sorunları saptama ve ele alma konusunda her zaman olabildiğince başarılı olamadığını kabul etmekle birlikte, son zamanlarda ilerleme kaydettiğine inanıyor.

Harman, "Bence bu çok daha iyi hale geldiğimiz bir süreç. Çok hevesli olduğum şeylerden biri de sorunlarımızın temel nedenlerine inme konusunda daha hassas olmak. Temel nedenlere tam olarak inmezseniz, maliyet sınırının altında kalmak çok ama çok zordur."

"Bir şeyleri denemeyi göze alamayız. Simülasyon yoluyla bu anlayışı edinmeli ve ilk seferde doğru olanı yapmaya çalışmalıyız. Sonra bir değişiklik yaparız ve bunu pistte değerlendiririz." dedi.

Harman, ekibin yeterince doğru olmayan verilere tepki verirken zaman zaman yanlış yöne gittiğini kabul etti.

"Bu biraz zayıf yönümüz oldu. Çünkü aletleriniz yeterince keskin olmadığında, etrafınızdaki aletlerde gördüğünüz bazı şeylere inanmaya başlayabileceğiniz bir noktaya gelebileceğinizi düşünüyorum."

"Eğer benim deyimimle bunu döngüye sokma konusunda çok iyi değilseniz, sadece kontrol etme, iki kez kontrol etme ve kendinizi sorgulama konusunda çok iyi değilseniz, bence yanlış sonuca varabilir ve altı ay boyunca sizinle yaşayabilecek bir yöne gidebilirsiniz."

"Bence bu konuda daha iyiye gidiyoruz. Ayrıca, daha önce de söylediğim gibi, yetenekler gelişiyor. Yani arka plan araçlarının kendileri çok daha iyi hale geliyor." dedi.

paylaşım
yorumlar
Önceki haber 2023 F1 teknik: Ferrari, doğru yola girmek için rakiplerini takip etti
Sonraki haber Ferrari'nin 2024 aracı, RB19 benzeri bir ön kanada mı sahip olacak?

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Adam Cooper
Daha fazlası
Adam Cooper
Teknik sorumlu Tim Goss FIA'dan ayrılan son önemli isim oldu

Teknik sorumlu Tim Goss FIA'dan ayrılan son önemli isim oldu

Formula 1

Teknik sorumlu Tim Goss FIA'dan ayrılan son önemli isim oldu Teknik sorumlu Tim Goss FIA'dan ayrılan son önemli isim oldu

Bayer: "AlphaTauri'nin Milton Keynes'e taşınması başarı için kritik önem taşıyor"

Bayer: "AlphaTauri'nin Milton Keynes'e taşınması başarı için kritik önem taşıyor"

Formula 1

Bayer: "AlphaTauri'nin Milton Keynes'e taşınması başarı için kritik önem taşıyor" Bayer: "AlphaTauri'nin Milton Keynes'e taşınması başarı için kritik önem taşıyor"

Duymadığınız bir hikaye: Schumacher, 97 Jerez sonrası barda Villeneuve ile buluşur...

Duymadığınız bir hikaye: Schumacher, 97 Jerez sonrası barda Villeneuve ile buluşur...

Prime
Prime
Formula 1

Duymadığınız bir hikaye: Schumacher, 97 Jerez sonrası barda Villeneuve ile buluşur... Duymadığınız bir hikaye: Schumacher, 97 Jerez sonrası barda Villeneuve ile buluşur...

Alpine
Daha fazlası
Alpine
2023 F1 teknik: Alpine yaratıcı çözümlere rağmen geriledi

2023 F1 teknik: Alpine yaratıcı çözümlere rağmen geriledi

Formula 1

2023 F1 teknik: Alpine yaratıcı çözümlere rağmen geriledi 2023 F1 teknik: Alpine yaratıcı çözümlere rağmen geriledi

Alpine: "Red Bull'u, onları kopyalayarak yenemeyiz"

Alpine: "Red Bull'u, onları kopyalayarak yenemeyiz"

Formula 1

Alpine: "Red Bull'u, onları kopyalayarak yenemeyiz" Alpine: "Red Bull'u, onları kopyalayarak yenemeyiz"

Famin: "Renault, Andretti F1 görüşmelere devam etmeye istekli"

Famin: "Renault, Andretti F1 görüşmelere devam etmeye istekli"

Formula 1

Famin: "Renault, Andretti F1 görüşmelere devam etmeye istekli" Famin: "Renault, Andretti F1 görüşmelere devam etmeye istekli"

Son Haberler

Stoner, Ducati'yi eleştirdi: "Onurları yok"

Stoner, Ducati'yi eleştirdi: "Onurları yok"

MGP MotoGP
Avustralya GP

Stoner, Ducati'yi eleştirdi: "Onurları yok" Stoner, Ducati'yi eleştirdi: "Onurları yok"

Simone Resta, Haas ile yollarını ayırıyor!

Simone Resta, Haas ile yollarını ayırıyor!

F1 Formula 1

Simone Resta, Haas ile yollarını ayırıyor! Simone Resta, Haas ile yollarını ayırıyor!

Alpine: "Yaz aylarında yapılan değişiklikler, takımın potansiyelini açığa çıkardı"

Alpine: "Yaz aylarında yapılan değişiklikler, takımın potansiyelini açığa çıkardı"

F1 Formula 1

Alpine: "Yaz aylarında yapılan değişiklikler, takımın potansiyelini açığa çıkardı" Alpine: "Yaz aylarında yapılan değişiklikler, takımın potansiyelini açığa çıkardı"

Aston Martin, Honda ile 2026 üzerinde çalışmaya başladı

Aston Martin, Honda ile 2026 üzerinde çalışmaya başladı

F1 Formula 1

Aston Martin, Honda ile 2026 üzerinde çalışmaya başladı Aston Martin, Honda ile 2026 üzerinde çalışmaya başladı

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2024 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol