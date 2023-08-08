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Formula 1 / Belçika GP Haberler

Alpine, yeni takım patronu konusunda acele etmiyor

Alpine'de geçici süre için takım patronluğuna getirilen Bruno Famin, Otmar Szafnauer'in ayrılığı sonrası acele etmeyeceklerini söyledi.

Kemal Şengül
Ekleyen:
Pierre Gasly, Alpine A523

Geçtiğimiz hafta Alpine, Otmar Szafnauer'in Belçika GP sonrası takım patronluğu görevini bırakacağını açıklamıştı.

Szafnauer'in yerini geçici olarak Alpine'in motor sporları departmanının başında yer alan Bruno Famin atandı.

F1 Nation podcast'ine konuk olan Famin, sözlerine değişiklikler hakkında değerlendirmelerde bulunarak başladı.

Famin, "Şu andaki ana görevim takım çalışanlarıyla konuşmak ve olup bitenleri onlara açıklamak."

"Tüm çalışanların enerjisine ihtiyaç duyduğumuz için herkesin çalışmaya hazır olduğundan emin olmak önemli."

"Bu tür bilgilerden yoksun kalmak çalışanlarımız için kolay değil, bu nedenle Enstone'a gidip çalışanlarımıza her şeyi anlatacağım, açıklayacağım ve tüm sorularını yanıtlayacağım." dedi.

Esteban Ocon, Alpine A523

Esteban Ocon, Alpine A523

Fotoğraf: Alpine

Alpine'in ne zaman yeni bir takım patronu bulacağı sorulduğunda ise Famin, acele etmeyeceklerini söyledi.

"Önüme bir zaman çizelgesi koymuyorum. Önce durumu analiz etmek lazım. Fakat her yarışta adım adım ilerlemek zorunda olduğumuz için her şeyi değerlendirmeyi beklemeyeceğiz."

"Takımın sürekli ilerleme kaydetmesi için ekibi inşa etmek istiyorum. Teknik Direktör Matt Harman harika bir iş çıkarıyor ve ona güvenim tam. Teknik departmanı değiştirmek için hiçbir  neden yok."

"Aynı şekilde, çok ilginç fikirleri olan sportif direktör Julian Rose'a da güveniyorum"

"Takım patronunun görevlerini bir süreliğine görevi ben devralacağım. Her şeyi düşünmek ve bir karar vermek için zamana ihtiyacım olacak. Acele etmeye gerek yok." 

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